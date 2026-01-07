Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

El general William Oswaldo Rincón anunció una recompensa de $200 millones por información que permita la liberación de los policías secuestrados en Catatumbo - crédito Policía Nacional

Hay consternación y rechazo tras conocerse que cinco jóvenes patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados el 6 de enero de 2026 en una vía rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), cuando regresaban de un permiso con motivo de las fechas decembrinas.

Al respecto, la institución, encabezada por el general William Oswaldo Rincón, anunció la entrega de una recompensa de hasta $200 millones para las personas que brinden información que facilite la liberación de los uniformados, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren en el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El anuncio se produjo en medio de una crisis de orden público en la región del Catatumbo, donde la presencia y enfrentamiento entre grupos armados ilegales ha incrementado los riesgos para la seguridad tanto de la fuerza pública como civiles.

Comunicado oficial sobre los cinco policías secuestrados en el Catatumbo - crédito Policía Nacional

Así se registró el secuestro de los uniformados

El plagio ocurrió en el sector conocido como La Llana, donde un vehículo de servicio público que transportaba a los patrulleros y otros pasajeros civiles fue interceptado por integrantes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según información proporcionada por la Policía, los responsables del retén revisaron los celulares de todos los ocupantes y lograron identificar a los cinco policías, que vestían de civil y se encontraban desarmados. Los agentes fueron obligados a descender del vehículo y llevados por la fuerza hacia un destino desconocido.

Las víctimas, identificadas como José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabían Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel De Jesús Granda, estaban asignadas a las subestaciones de Petrolea y Tres Bocas. Se encontraban en tránsito hacia sus hogares tras cumplir labores especiales.

El destino de los policías permanece bajo reserva, mientras la movilización oficial intenta revertir el drama - crédito Colprensa

El general Rincón calificó el secuestro como un crimen que “atenta contra la dignidad humana y la paz del país”. Además, destacó que este “repudiable hecho vulnera no solo la vida y la libertad de nuestros uniformados, también los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando profundamente la paz y la tranquilidad de toda la Nación”.

Tras conocerse el secuestro, la Policía Nacional activó sus capacidades operativas junto a las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, desplegando un dispositivo de búsqueda y verificación para ubicar a los patrulleros y asegurar su pronta liberación. Además, habilitó la línea 123 y el número 314 358 7212 para recibir denuncias confidenciales de la ciudadanía.

Ministro de defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, según los datos oficiales, los secuestradores sería del ELN - crédito Luisa González /Reuters

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los uniformados secuestrados se encontraban de permiso, vestidos de civil y sin armas al momento del retén.

Sánchez distinguió el caso bajo la modalidad conocida como “pesca milagrosa” por el número de víctimas, aunque reconoció similitudes en la forma de operar: los secuestradores, vestidos de civil y ocultando sus armas, revisaron los teléfonos celulares y procedieron a identificar a los policías.

Asimismo, el jefe de cartera recordó a través de sus redes sociales, el caso de nueve uniformados que permanecen en poder de grupos armados al margen de la ley.

“Nunca dejaremos a nuestros uniformados atrás. Aunque hoy estén secuestrados, no están olvidados. El secuestro es un crimen que niega cualquier principio de humanidad. Quienes los mantienen en cautiverio deben pensar en sus familias y liberarlos de inmediato. Colombia entera lo exige. A las familias de nuestros 9 uniformados: no están solas”, señaló.

Y agregó: “El Estado está con ustedes y seguimos avanzando, junto a organismos humanitarios, para que regresen pronto y sanos a casa. Brindaremos todas las garantías y acciones necesarias, dentro de la Constitución y la ley, para que recuperen su libertad. Invito a toda Colombia a unir su voz en este clamor por la libertad de quienes defienden la patria".

Las autoridades reiteraron el llamado urgente a los responsables para que respeten los derechos fundamentales de los secuestrados y permitan su regreso seguro. El dispositivo de búsqueda permanece activo en la región, mientras que la recompensa busca incentivar a la comunidad a suministrar información clave para resolver el caso.