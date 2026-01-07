Colombia

Nueva EPS aseguró que continuará entregando medicamentos de afiliados tras culminación de contrato con Colsubsidio: así funcionará

La entidad aseguró que gestionará directamente las fórmulas médicas y trámites administrativos, e invitó a los afiliados a registrar sus solicitudes en línea

La Nueva EPS aseguró continuidad
La Nueva EPS aseguró continuidad de entrega de medicamentos a usuarios tras cierre de contrato con Colsubsidio

La Nueva EPS anunció nuevas medidas para garantizar el acceso a medicamentos, luego de la terminación unilateral del contrato con Colsubsidio.

A través de un comunicado, la Nueva EPS informó que está “gestionando las fórmulas médicas y el proceso administrativo para la entrega de los medicamentos”, con el objetivo de que los tratamientos de sus afiliados no tengan interrupciones tras la finalización del contrato con Colsubsidio.

La entidad destacó que “los afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio podrán registrar las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas” a través de su sitio web oficial.

Este es el comunicado de
Este es el comunicado de la Nueva EPS sobre la entrega de medicamentos

La entidad, de la misma manera, reiteró su “compromiso como Entidad Promotora de Salud de garantizar el derecho fundamental a la salud en las mejores condiciones disponibles”.

Además, recomendó a los usuarios consultar el portal www.nuevaeps.com.co o comunicarse a la línea nacional de atención para resolver inquietudes y avanzar en el trámite de sus medicamentos.

De esta manera, la EPS busca mantener la continuidad en la entrega de medicamentos y brindar alternativas de atención mientras se completa la transición a nuevos operadores.

Colsubsidio dejó de dispensar medicamentos a afiliados de Nueva EPS desde el 1 de enero de 2026

Colsubsidio anunció el 31 de diciembre de 2025, el cierre del servicio de dispensación de medicamentos para los afiliados de Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional, a partir del 1 de enero de 2026.

Según la entidad, esta decisión unilateral obedece a ajustes en los acuerdos de prestación de servicios de salud y marca el fin de la entrega de tratamientos médicos para usuarios de Nueva EPS a través de sus sedes.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los usuarios pudieron continuar recibiendo sus medicamentos en las sedes de Salud Colsubsidio de manera habitual.

A partir del inicio del 2026, la responsabilidad de la entrega y continuidad de los tratamientos comenzó a recaer directamente en Nueva EPS, que deberá seguir asignando nuevos gestores farmacéuticos y definir los nuevos canales de atención para sus afiliados.

Comunicado conjunto de Nueva EPS
Comunicado conjunto de Nueva EPS y Colsubsidio que confirma la normalidad en la entrega de medicamentos a los afiliados

La compañía recomendó a los usuarios mantenerse informados y comunicarse con los canales oficiales de Nueva EPS para conocer los procedimientos actualizados y evitar interrupciones en la recepción de medicamentos.

La transición hacia el nuevo esquema será gestionada por Nueva EPS, que tendrá a cargo la coordinación con los afiliados y la resolución de inquietudes relacionadas con la entrega de tratamientos.

Los afiliados deberán estar atentos a las nuevas indicaciones y consultar los canales de atención de la EPS para asegurar que el proceso de cambio se realice sin contratiempos y se mantenga la continuidad en el acceso a sus medicamentos.

Los nuevos gestores

Por su parte, la Nueva EPS anunció la activación de un plan de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos a sus afiliados.

“La entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, a través de los gestores: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas”, indicó la compañía.

Estos nuevos operadores asumirán la entrega en los 11 departamentos donde Colsubsidio atendía a 1.642.000 afiliados, incluyendo regiones como Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Medellín, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima y Boyacá.

Colsubsidio ya no entregará medicamentos
Colsubsidio ya no entregará medicamentos a pacientes de la Nueva EPS

La lista de departamentos, población atendida, municipios y nuevos gestores farmacéuticos es la siguiente:

  • Cundinamarca: 199.091 afiliados en 13 municipios – Cafam / Medic
  • Quindío: 52.755 afiliados en 1 municipio – Medic
  • Huila: 134.801 afiliados en 1 municipio – Discolmets
  • Boyacá: 159.121 afiliados en 5 municipios – Discolmets
  • Caquetá: 25.664 afiliados en 1 municipio – Farmedicall
  • Casanare: 40.636 afiliados en 1 municipio – Discolmets
  • Antioquia: 335.453 afiliados en 21 municipios – Tododrogas / Medic
  • Medellín: 210.085 afiliados en 1 municipio – Tododrogas / Medic
  • Bogotá: 248.324 afiliados en 1 municipio – Cafam / Audifarma
  • Tolima: 93.318 afiliados en 2 municipios – Medic
  • Valle del Cauca: 104.162 afiliados en 2 municipios – Medic
  • Meta: 39.530 afiliados en 1 municipio – Discolmets

“Este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos”, constó en un comunicado de la EPS.

Los nuevos gestores farmacéuticos ya iniciaron la habilitación gradual de puntos de dispensación. “El propósito es brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de nuestros afiliados”, recalcó la entidad.

