María Fernanda Cabal increpó a Petro por aumentar la deuda pública antes de terminar su mandato: “Dejó el Estado ilíquido y sin economía”

La senadora de la República afirmó que el Gobierno nacional busca tapar el gasto excesivo a costa del dinero de los colombianos

María Fernanda Cabal increpó a Petro por aumentar la deuda pública antes de terminar su mandato - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispuso la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B por un monto de $85,25 billones para sustentar las apropiaciones contempladas en el Presupuesto General de la Nación de 2026. Este decreto, que configura el principal instrumento de financiación de las obligaciones estatales para ese año, amplía el alcance operativo de la cartera, que podrá colocar deuda hasta por más de $152 billones mediante operaciones complementarias con bonos y financiaciones temporales.

La norma precisa que la emisión adicional autorizada asciende a $67 billones, orientada a cubrir operaciones temporales de tesorería. Ello se traduce en una capacidad de endeudamiento robusta para el Estado, clave para asegurar la continuidad de los compromisos y gastos establecidos para el periodo fiscal en curso.

Entre los elementos innovadores del decreto figura la posibilidad de emitir bonos temáticos verdes, sociales, sostenibles o azules, que buscan canalizar recursos hacia proyectos con objetivos ambientales o sociales específicos. Para este tipo de instrumentos, el Estado colombiano tendrá la obligación de presentar reportes detallados a los inversionistas sobre los gastos elegibles, verificando que el uso de los fondos coincida exactamente con los recursos netos obtenidos.

El Ministerio de Hacienda autorizó una emisión de hasta $152 billones en deuda para 2026 - crédito iStock

En lo referente a las condiciones técnicas, los TES podrán estar denominados en moneda legal colombiana, moneda extranjera o en Unidades de Valor Real (UVR). A pesar de la diversidad en la denominación, el pago tanto del capital como de los intereses se efectuará siempre en moneda legal. La cuantía mínima de estos títulos se fija en $500.000, US$1.000 o 10.000 UVR, dependiendo de la moneda elegida, garantizando flexibilidad para diferentes tipos de inversionistas.

Tras conocerse la propuesta del Gobierno nacional, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, reaccionó en sus redes sociales, criticando la medida y tildó al presidente Petro de irresponsable.

La senadora de la República afirmó que el Gobierno nacional busca tapar el gasto excesivo a costa del dinero de los colombianos - crédito @MariaFdaCabal/X

Según sus consideraciones, la emisión de deuda perjudica la economía nacional, además de dejar a la Nación en una situación critica a largo plazo.

“Petro es un irresponsable, destruyó la economía y dejó el Estado ilíquido. Acaba de autorizar la emisión de $152 billones en deuda pública para financiar el presupuesto de 2026”, escribió Cabal en su cuenta de X.

La congresista mencionó que la actual administración está endeudando el Estado con el fin de cubrir el gasto excesivo en vez de estar trabajando para promover el desarrollo y cerrar las brechas sociales en el país.

Incluso, Cabal afirmó que los que pagarán las consecuencias de la decisión son los colombianos que verán un aumento en los impuestos y la inflación.

“Es decir, seguimos endeudándonos no para invertir en desarrollo sostenible real, sino para tapar huecos, cubrir sanciones y alimentar una burocracia desbordada. Los colombianos deben saber que esta montaña de deuda la pagarán con más impuestos, inflación y menos oportunidades”, expuso.

El congresista Andrés Forero señaló que las políticas fiscales del presidente Petro fracasaron - crédito @AForero/X

Bajo la misma línea, Andrés Forero, representante a la Cámara, fue tajante al señalar las políticas fiscales de Petro como un fracaso que profundiza el caos económico del país, por lo que en su cuenta de X señaló: “A @petrogustavo le aprobaron una tributaria, incumplió la regla fiscal, subió la tasa de retefuente, decretó una emergencia económica inconstitucional por más impuestos, emitió $23 B de deuda turbiamente al 13% y aún así no le alcanza. La corrupción y el derroche son insaciables (sic)”.

Con estas palabras, el legislador —que busca llegar al Senado en las elecciones de 2026— no solo cuestionó las decisiones fiscales de Petro, sino que señaló lo que considera una gestión deficiente que llevó al país a un escenario de mayor endeudamiento sin una solución clara del déficit fiscal.

