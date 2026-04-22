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Angie Rodríguez acusó a Carlos Carrillo de espionaje y de formar alianzas para sacarla del Gobierno: “Yo la voy a joder por bocona”

La gerente del Fondo Adaptación aseguró que tiene como prueba una conversación en la que el director de la Ungrd habla con el presunto espía que tenía en la entidad

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Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia
Angie Rodríguez aseguró que los presuntos ataques de Carlos Carrillo responden a denuncias que hizo sobre falta de ejecución presupuestal - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

Angie Rodríguez, hoy gerente del Fondo de Adaptación, renunció en enero de 2026 a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En su carta de renuncia del Dapre, dejó en evidencia situaciones que vivió durante el tiempo en el que estuvo en el cargo, mencionando amenazas y ataques.

“Como usted lo sabe (presidente Gustavo Petro), he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”, precisó la exdirectora del Dapre en el documento.

Carta de renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre - crédito X
Esta es la carta de renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre - crédito X

Meses después de que dejó el cargo para asumir la gerencia del Fondo Adaptación, volvió a tomar la palabra ante la prensa, exponiendo presuntas irregularidades que se habrían presentado en el Gobierno nacional. En diálogo con Semana, precisó los motivos por los cuales optó por pronunciarse al respecto.

Según indicó, quiere materializar su derecho a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana. “Me cansé de toda la campaña premeditada y sistemática en mi contra y por eso vengo a hablar”, dijo al funcionaria, advirtiendo que se estructuró un daño reputacional en su contra.

Habría más de 20 personas interesadas en sacarla “a como de lugar” del Gobierno Petro y, de acuerdo con Rodríguez, ese grupo que estaría afectando su imagen está integrado por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Angie Rodríguez aseguró que denunció inconsistencias relacionadas con la gestión e Carlos Carrillo en el Fondo de Adaptación. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigan - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El señor Carlos Carrillo, de manera reiterada ha ejercido una violencia de género política en mi condición de funcionaria. Esto ha raíz de unas denuncias que yo realicé el año pasado, como gerente en encargo del Fondo de Adaptación”, detalló.

El director de la Ungrd fue el antecesor de Rodríguez en el Fondo de Adaptación y, según precisó, cuando evaluó en qué estado recibió la entidad, descubrió “inconsistencias” que decidió divulgar a manera de rendición de cuentas. A su juicio, Carrillo la habría atacado “en lo pesonal”, evadiendo respuestas a nivel técnico.

No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política”, advirtió, indicando que estos calificativos que esgrimió Carrillo en su contra obedecen al hecho de que denunció la falta de ejecución presupuestal en la entidad ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

El caso Guerrero revela omisiones y dudas sobre la validez de títulos y certificaciones requeridas para el cargo de viceministra - crédito Colprensa
Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero hace parte de las personas que quieren perjudicarla - crédito Colprensa

Desde su perspectiva, “lo más peligroso” para ella es que, presuntamente, el director de la Ungrd se habría unido a otras personas para perjudicarla. Las otras personas que estarían involucradas son Juliana Guerrero, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad; Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia; y Mariella Barragán Beltrán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información“, explicó.

De igual manera, recibió un video de un chat del 18 de diciembre de 2025 en el que Carrillo presuntamente dice: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”. Entonces, el presunto espía preguntó si el director de la Ungrd tenía a otra persona haciendo su labor de espionaje cerca a “las oficinas principales”. Al parecer, Carrillo respondió indicando: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá, en ese cargo”.

Según la entidad, que lidera Angie Rodríguez, las funciones de Juan Camilo Villalobos son de carácter técnico y no tienen relación con manifestaciones ni hechos de orden público - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Angie Rodríguez denunció amenazas y ataques en su contra. Buscarían sacarla del Gobierno - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presunto espía contestó: “Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, pero puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí”.

De acuerdo con Rodríguez, Carlos Carrillo le ordenó al señalado espía recoger toda la información que pudiera para dañar la imagen de la funcionaria, indicando explícitamente: “Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esta vieja porque yo la voy a joder por bocona”.

La funcionaria asume que los presuntos ataques de Carrillo responden a su intención de ser alcalde de Bogotá, que se habría visto afectada por las denuncias que hizo en relación con la baja ejecución presupuestal.

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