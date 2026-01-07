Las similitudes entre el hijo de Maduro y el de Pablo Escobar tras la caída de sus padres: los dos prometieron venganza

Así reaccionaron Nicolás Maduro Guerra y Juan Pablo Escobar a la caída de sus padres - crédito Redes Sociales

La captura del dictador Nicolás Maduro sigue generando reacciones en el mundo, la mayoría por parte de miembros del chavismo, que han afirmado que el líder del régimen fue “secuestrado” por Estados Unidos.

Debido a que también es mencionado como una de las figuras claves del chavismo, ha llamado la atención el audio que filtró la periodista Madelein García de Nicolás Maduro Guerra, conocido en su país como “Nicolasito”, hijo del dictador.

En el audio citado, Maduro Guerra expuso su enojo por la captura de su padre por parte de las autoridades de Estados Unidos.

“Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver junto a este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Ellos quieren vernos débiles y no nos van a ver así. Que duele, claro que duele, claro que da arrechera”.

En segundo lugar, optó por amenazar a los responsables de que el dictador fuera capturado, llegando a mencionar una posible traición desde el interior del régimen, que es una de las hipótesis que han sido mencionadas por expertos.

“Pero no van a poder, no jodan. Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. Después la historia dirá quiénes fueron los traidores, eso se sabrá con el tiempo”.

Por último, Maduro Guerra, descartó que exista la posibilidad de que se entregue a las autoridades norteamericanas y pidió que sus padres sean liberados.

“Nosotros tenemos que concentrarnos en sacar la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en pedir que liberen sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores. Yo estoy firme, mi familia está firme, todos estamos firmes y vamos a seguir adelante. Disculpen si me emocioné un poco, quería hablarles desde el corazón”.

Comparan a ‘Nicolasito’ con el hijo de Pablo Escobar

Debido a que la captura de Nicolás Maduro representa uno de los hechos más históricos de los últimos años, se ha comparado la situación con varias situaciones registradas en los 90, comenzando con la caída del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que fue condenado en Estados Unidos por su vínculo con narcotraficantes, aspecto similar al de Maduro.

Por otra parte, el audio de Nicolás Maduro Guerra fue comparado con la conversación que sostuvo Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar, luego de que se confirmó la muerte de su padre el 3 de diciembre de 1993.

En esa ocasión, el único hijo varón de Escobar estaba hablando con RCN cuando la periodista le informó que su padre había sido dado de baja en un operativo, por lo que el primogénito del capo optó por hablar de venganza.

“Estamos mirando si es verdad o no lo de mi papá. Nosotros no queremos hablar en estos momentos, pero eso sí, el que lo mató, los voy a matar a todos esos hijos de puta, yo solo mato a esos malparidos”, fueron las palabras de Escobar Henao.

Tres horas más tarde, Juan Pablo Escobar protagonizó una nueva entrevista, en la que aseguró que no buscaría venganza y pidió que los seguidores de su padre no intentaran tomar represalias contra la fuerza pública.

“Quiero pedir disculpas a la opinión pública y a los televidentes por las frases que lancé desesperadamente ante la muerte de nuestro querido padre. Quiero que quede claro que no vengaré la muerte de mi padre. Lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia”.