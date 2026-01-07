Colombia

Karen Sevillano y Vicky Berrio habrían enviado indirectas a Yina Calderón: “Que nuestro momento ya pasó, decían”

La dupla femenina del momento se burla con humor de las críticas tras ser confirmadas nuevamente como presentadoras del programa, mientras Yina Calderón insiste en que la oportunidad debería ser para nuevas figuras

Las presentadoras se burlaron por los comentarios que lanzó en el pasado la DJ - crédito @kevin1997_ak/TikTok

El conflicto por la elección de presentadoras en el programa After de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, ha elevado la temperatura de la conversación en redes, enfrentando a exparticipantes y figuras actuales del reality.

Y es que el canal anunció que Karen Sevillano y Vicky Berrío conducirán la nueva temporada desató la reacción de Yina Calderón, que no ha ocultado su desacuerdo con la decisión.

Y aseguró que “la oportunidad del after debería ser para los de la segunda temporada, que harto sí nos partimos el ojo o se partió en el ojo para que la segunda temporada fuera un éxito, para mí”, tal como expresó Calderón visiblemente alterada al canal.

Vicky Berrio habló de la
Vicky Berrio habló de la química que tiene con Karen Sevillano - crédito @canalrcn/ Instagram

Su cuestionamiento apuntó directamente al ciclo de Sevillano en el reality:

“En cuanto a Karen, yo siempre he dicho que a mi Karen me parece buena en lo que hace, a mí me genera gracia, pero para mí, Yina Calderón, deberían darle la oportunidad a alguien de mi temporada. Para mí, la temporada ella ya pasó y es la verdad”, afirmó la empresaria, marcando así una postura de exclusividad por temporada y abogando para que el espacio destaque a nuevas figuras.

Calderón no se detuvo ahí. Pocos días después, aventuró la posible renovación de anfitrionas para la edición siguiente:

Presuntamente, las nuevas presentadoras del After serían Karen Sevillano, recordemos que fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos, y Karina García, oficial con doble ‘L’ al final”, explicó Yina Calderón a sus seguidores durante su programa Escándalo TV.

La dupla regresa para la
La dupla regresa para la temporada del 2026 - crédito @karensevillano/IG

La cadena televisiva no tardó en desmentir a la DJ de guaracha, desmintiendo las conjeturas de Calderón al ratificar a Vicky Berrío como la dupla de Sevillano para 2026.

Ante la controversia, ambas presentadoras respondieron desde el set de grabación, publicando juntas un video en el que aprovecharon para dirigirse, de forma irónica, a las voces críticas.

Que nuestro momento ya pasó... Decían. Que le den la oportunidad a otras... Decían. Pero mi linda, ni que fuera ruleta”, manifestó Sevillano en el material difundido, seguido por una carcajada que muchos usuarios interpretaron como una directa hacia Calderón.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que muchos felicitaron la respuesta de las presentadoras a las críticas de Yina Calderón por las presentadoras que llegarán a entretener a los televidentes después de que se acabe el capítulo cada noche.

Qué más había dicho Yina Calderón

Tras culminar su participación en
Tras culminar su participación en 'La casa de los famosos', Yina Calderón reveló que afronta problemas de salud luego de su estancia prolongada en el 'reality show' - crédito Canal RCN

Calderón también aprovechó para hacer una advertencia a RCN en caso de que el programa no tenga los resultados esperados y que lleguen a pedirle ayuda en el futuro para atraer audiencia.

Pero si ellos creen que con Karen todo va a funcionar, ojalá y se les desea que la tercera temporada sea un éxito”, afirmó, dejando claro que su crítica iba dirigida a la producción del canal.

Y agregó: “Entonces mi punto de vista es ese. Lo único que yo espero es lo siguiente, y aunque estoy siempre muy agradecida con el canal, porque ustedes saben que yo los defiendo en todos lados. Lo único que espero, y ojalá no sea así, es que si la temporada no llega a funcionar, ahí sí no nos vayan a llamar para salvarla. Porque si no te tienen en cuenta de principio, ojalá no lo hagan a la mitad o al final. Sí, claro, si la decisión es de ellos, la decisión no es de nosotros. Pero si tú me preguntas, o sea, que piensas de quién se merece más la oportunidad una Karen que ya la tuvo o a La Toxicosteña que llegó casi al final...“, expresó Calderón.

