Juan Carlos Pinzón hará parte de La Gran Consulta por Colombia, en la que también participará Paloma Valencia: ya son los ocho los participantes

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos determinó incluir su nombre en el mecanismo de elección del candidato de la centro-derecha, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026

Juan Carlos Pinzón participará en
Juan Carlos Pinzón participará en una de las consultas que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 - crédito Infobae Colombia

A falta de confirmación oficial, el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, que cuenta con el aval del partido Oxígeno, participará en lo que se ha denominado La Gran Consulta por Colombia: mecanismo por el que se escogerá en las urnas, el domingo 8 de marzo, al que será el candidato de los sectores de centro-derecha con miras a la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

Esta redacción pudo conocer que Pinzón, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y también con aceptación en otras vertientes, finalmente optó por hacer parte de este proceso: en una decisión que había quedado pendiente a finales de 2025, pero que se oficializaría en la jornada del miércoles 7 de enero. De esta manera, ya son ocho los perfiles que harán parte de este ejercicio democrático, en el que está, incluso, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Además de estos dos precandidatos, cabe destacar que de este ejercicio harán parte la periodista Vicky Dávila, el exsenador Juan Manuel Galán, el exgobernador de Antioquia Juan Manuel Galán, el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, y los exministros Mauricio Cárdenas y David Luna. De ellos saldrá un aspirante único que espera hacerle frente al candidato del petrismo, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.

Juan Carlos Pinzón ya dio el ‘sí’ y se alista para La Gran Consulta por Colombia

Las reuniones adelantadas entre el aspirante con los demás integrantes de esta coalición avanzaron de manera satisfactoria y se consolidó la adhesión del precandidato. Una negociación que dio sus frutos tras varios encuentros, en los que Pinzón había dejado abierta siempre la posibilidad de someterse a una consulta interpartidista, que permita decantar las opciones de cada uno en la contienda electoral, que entró en terreno de definiciones.

El aval para que Pinzón haga parte del proceso había sido radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por su colectividad, a cargo de la candidata al Senado Ingrid Betancourt, por lo que el exfuncionario no tendrá problemas para unirse a este proceso. Con ello, la iniciativa que cuenta con el apoyo del exmandatario Uribe Vélez toma fuerza, frente a otras que se adelantarán en la misma jornada, como la del Frente Amplio, con aspirantes de izquierda.

En desarrollo...

