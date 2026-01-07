Colombia

Índice de Incertidumbre de Política Económica en Colombia cerró 2025 en 299 puntos, según Fedesarrollo

La medición de Fedesarrollo ubicó el indicador en uno de sus niveles más altos recientes, tras un incremento en diciembre respecto a los registros de noviembre y del mismo periodo de 2024

Guardar
El índice sobrepasó el promedio
El índice sobrepasó el promedio histórico y sumó 87 meses consecutivos en niveles elevados, con predominio de noticias sobre política económica, social y geopolítica - crédito Colprensa

El cierre de 2025 estuvo acompañado por un incremento destacado en el Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec), indicador que elabora Fedesarrollo para medir la percepción de riesgo en el entorno económico colombiano.

El resultado de diciembre de 2025 situó el indicador en 299 puntos, una cifra que deja ver un ascenso de 83 unidades respecto a noviembre de ese año, cuando alcanzó 216 puntos, y representa un alza de 34 puntos frente al registro de diciembre de 2024, que había cerrado en 265.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este repunte, Colombia completó 87 meses consecutivos con el Ipec por encima del promedio histórico establecido entre 2000 y 2019, situado en 100 puntos.

De acuerdo con Fedesarrollo, este comportamiento refleja una persistencia de la incertidumbre en niveles elevados desde octubre de 2018, periodo durante el cual el indicador no ha descendido del umbral considerado normal antes de la pandemia y otros eventos recientes.

Según Fedesarrollo, este comportamiento refleja
Según Fedesarrollo, este comportamiento refleja una persistencia de la incertidumbre en niveles elevados desde octubre de 2018 - crédito Fedesarrollo

El promedio anual del Ipec en 2025 fue de 257 puntos, un valor prácticamente igual al de 2024, que se ubicó en 258. Esta estabilidad en el promedio anual contrasta con el repunte registrado en diciembre, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones mensuales, la percepción general de incertidumbre en el país se mantuvo estable en comparación con el año anterior.

La metodología del Ipec se basa en el conteo de palabras relacionadas con la incertidumbre en informaciones publicadas por medios de comunicación nacionales, siguiendo el método desarrollado por Baker, Bloom y Davis.

Este enfoque ha permitido a Fedesarrollo captar episodios críticos en el pasado, como la emergencia económica de 1996, la crisis financiera de 1999, la caída de los precios del crudo entre 2014 y 2016, la pandemia de 2020 y el alza de la prima de riesgo en 2022.

Al analizar las categorías de noticias que influyeron en el comportamiento del índice durante diciembre de 2025, Fedesarrollo reportó que el 50% de las informaciones capturadas se relacionaron con política económica, social y geopolítica.

Los temas de actividad económica representaron el 23,2% del total, mientras que otros asuntos como transporte, pobreza o comunicaciones sumaron el 14,3%. Las variables financieras aportaron el 8,9% y temas de seguridad el 3,6%.

En comparación con el mes anterior, las categorías que más incrementaron su participación en el índice fueron “otros”, con un aumento de 2,1 puntos porcentuales, y tanto actividad económica como seguridad, con subidas de 1,2 puntos porcentuales cada una.

El informe indicó que “variables financieras presentó la mayor reducción (-3,3 puntos porcentuales), junto con política económica, social y geopolítica (-1,2 puntos porcentuales)”.

Al observar los cambios frente a diciembre de 2024, el sector de variables financieras fue el que más incrementó su peso dentro del índice, con una subida de 5,2 puntos porcentuales.

En contraste, la categoría de “otros” experimentó la mayor contracción, con una disminución de 4,2 puntos porcentuales. También se registraron caídas anuales en la participación de seguridad (-2,0 puntos porcentuales) y política económica, social y geopolítica (-1,9 puntos porcentuales).

Fedesarrollo reportó que el 50%
Fedesarrollo reportó que el 50% de las informaciones capturadas se relacionaron con política económica, social y geopolítica - crédito Fedesarrollo

La persistencia de la incertidumbre, detectada por el Ipec durante más de siete años, ha estado vinculada a diferentes episodios económicos y políticos que han afectado la percepción de los agentes económicos en Colombia.

“El Ipec completa 87 meses por encima del promedio histórico observado entre 2000 y 2019 (100)”, documentó Fedesarrollo.

El informe de Fedesarrollo también resalta que la mayor parte de la incertidumbre durante diciembre estuvo determinada por el debate y el seguimiento a la política pública, que continuó siendo el principal factor que incide en la percepción de riesgo económico.

Además, el indicador mostró sensibilidad ante cambios en variables financieras y en la actividad económica, aunque su peso en el índice varió respecto a periodos anteriores.

El resultado de diciembre de 2025, al acercar el índice a los 300 puntos, se ubicó entre los niveles más altos observados en los últimos años, señalando que los factores de política económica, social y geopolítica mantienen una influencia predominante sobre la percepción del entorno económico nacional.

El comportamiento del Ipec en 2025 mostró un patrón de estabilidad anual, pero con episodios de repunte mensual como el de diciembre, lo que sugiere que las tensiones y los choques económicos todavía impactan la percepción de los agentes.

El informe de Fedesarrollo también
El informe de Fedesarrollo también resalta que la mayor parte de la incertidumbre durante diciembre estuvo determinada por el debate y el seguimiento a la política pública - crédito Fedesarrollo

El cierre de año exhibió una economía sujeta a factores de incertidumbre que, según el análisis de Fedesarrollo, permanecen como elementos centrales en el panorama colombiano.

Temas Relacionados

FedesarrolloMacroeconomíaEconomía ColombianaIncertidubre económicaGobierno PetroEconomía 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Lina María Garrido contestó a Antonio Sanguino y Andrés Idárraga: “Pensé que su poder de convocatoria era mayor, son un fracaso”

En una reciente publicación en X, la representante a la Cámara por el Cambio Radical propuso “que la Base Antinarcóticos más grande del mundo se instale en Colombia”

Lina María Garrido contestó a

Canciller Rosa Villavicencio y Jhon McNamara se reunieron: el tema principal Donald Trump y Marco Rubio

El vicecanciller Mauricio Jaramillo detalló aspectos centrales del diálogo sostenido en la Cancillería, donde representantes de Colombia y Estados Unidos discutieron estrategias para superar tensiones bilaterales y garantizar la dignidad mutua en los intercambios diplomáticos

Canciller Rosa Villavicencio y Jhon

Piden a las altas cortes y al Congreso un pronunciamiento “inmediato” en defensa de la soberanía nacional, tras amenaza de Estados Unidos

La exfiscal Angélica Monsalve presentó un derecho de petición dirigido a los principales órganos del poder público, tras polémicas declaraciones del presidente Donald Trump

Piden a las altas cortes

Gobernación del Caquetá advierte sobre dominio de Calarcá en el norte del departamento: “El control en esa zona lo tienen ellos”

Las declaraciones del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se dan por la muerte de dos uniformados en Cartagena del Chairá

Gobernación del Caquetá advierte sobre

Andrea Petro le dio un consejo a su papá en medio de la pelea con Donald Trump: “La calma y el respeto”

La hija mayor del presidente colombiano utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo ante las diferencias políticas que ha tenido Gustavo Petro con el líder de la Casa Blanca

Andrea Petro le dio un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y el ‘Chapo’ Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’

Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’ denunció robo de su equipaje en aeropuerto de Cali

Karen Sevillano y Vicky Berrio habrían enviado indirectas a Yina Calderón: “Que nuestro momento ya pasó, decían”

Hernán Orjuela regresa a Bogotá y se lleva una sorpresa con el caos de la capital: “Miren esto, ¡Terrible!”

Yeferson Cossio volvió a sorprender a niños de una escuela en Antioquia llevándolos a una piscina

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Falcao vs. Dayro Moreno: la pelea histórica de goleadores que se reactiva con el regreso de ‘el Tigre’ a Millonarios

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Cuándo debutará Falcao con Millonarios en 2026: el estado físico del delantero será clave para su reestreno

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″