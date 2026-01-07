Índice de Incertidumbre de Política Económica en Colombia cerró 2025 en 299 puntos, según Fedesarrollo

El índice sobrepasó el promedio histórico y sumó 87 meses consecutivos en niveles elevados, con predominio de noticias sobre política económica, social y geopolítica - crédito Colprensa

El cierre de 2025 estuvo acompañado por un incremento destacado en el Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec), indicador que elabora Fedesarrollo para medir la percepción de riesgo en el entorno económico colombiano.

El resultado de diciembre de 2025 situó el indicador en 299 puntos, una cifra que deja ver un ascenso de 83 unidades respecto a noviembre de ese año, cuando alcanzó 216 puntos, y representa un alza de 34 puntos frente al registro de diciembre de 2024, que había cerrado en 265.

Con este repunte, Colombia completó 87 meses consecutivos con el Ipec por encima del promedio histórico establecido entre 2000 y 2019, situado en 100 puntos.

De acuerdo con Fedesarrollo, este comportamiento refleja una persistencia de la incertidumbre en niveles elevados desde octubre de 2018, periodo durante el cual el indicador no ha descendido del umbral considerado normal antes de la pandemia y otros eventos recientes.

El promedio anual del Ipec en 2025 fue de 257 puntos, un valor prácticamente igual al de 2024, que se ubicó en 258. Esta estabilidad en el promedio anual contrasta con el repunte registrado en diciembre, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones mensuales, la percepción general de incertidumbre en el país se mantuvo estable en comparación con el año anterior.

La metodología del Ipec se basa en el conteo de palabras relacionadas con la incertidumbre en informaciones publicadas por medios de comunicación nacionales, siguiendo el método desarrollado por Baker, Bloom y Davis.

Este enfoque ha permitido a Fedesarrollo captar episodios críticos en el pasado, como la emergencia económica de 1996, la crisis financiera de 1999, la caída de los precios del crudo entre 2014 y 2016, la pandemia de 2020 y el alza de la prima de riesgo en 2022.

Al analizar las categorías de noticias que influyeron en el comportamiento del índice durante diciembre de 2025, Fedesarrollo reportó que el 50% de las informaciones capturadas se relacionaron con política económica, social y geopolítica.

Los temas de actividad económica representaron el 23,2% del total, mientras que otros asuntos como transporte, pobreza o comunicaciones sumaron el 14,3%. Las variables financieras aportaron el 8,9% y temas de seguridad el 3,6%.

En comparación con el mes anterior, las categorías que más incrementaron su participación en el índice fueron “otros”, con un aumento de 2,1 puntos porcentuales, y tanto actividad económica como seguridad, con subidas de 1,2 puntos porcentuales cada una.

El informe indicó que “variables financieras presentó la mayor reducción (-3,3 puntos porcentuales), junto con política económica, social y geopolítica (-1,2 puntos porcentuales)”.

Al observar los cambios frente a diciembre de 2024, el sector de variables financieras fue el que más incrementó su peso dentro del índice, con una subida de 5,2 puntos porcentuales.

En contraste, la categoría de “otros” experimentó la mayor contracción, con una disminución de 4,2 puntos porcentuales. También se registraron caídas anuales en la participación de seguridad (-2,0 puntos porcentuales) y política económica, social y geopolítica (-1,9 puntos porcentuales).

La persistencia de la incertidumbre, detectada por el Ipec durante más de siete años, ha estado vinculada a diferentes episodios económicos y políticos que han afectado la percepción de los agentes económicos en Colombia.

“El Ipec completa 87 meses por encima del promedio histórico observado entre 2000 y 2019 (100)”, documentó Fedesarrollo.

El informe de Fedesarrollo también resalta que la mayor parte de la incertidumbre durante diciembre estuvo determinada por el debate y el seguimiento a la política pública, que continuó siendo el principal factor que incide en la percepción de riesgo económico.

Además, el indicador mostró sensibilidad ante cambios en variables financieras y en la actividad económica, aunque su peso en el índice varió respecto a periodos anteriores.

El resultado de diciembre de 2025, al acercar el índice a los 300 puntos, se ubicó entre los niveles más altos observados en los últimos años, señalando que los factores de política económica, social y geopolítica mantienen una influencia predominante sobre la percepción del entorno económico nacional.

El comportamiento del Ipec en 2025 mostró un patrón de estabilidad anual, pero con episodios de repunte mensual como el de diciembre, lo que sugiere que las tensiones y los choques económicos todavía impactan la percepción de los agentes.

El cierre de año exhibió una economía sujeta a factores de incertidumbre que, según el análisis de Fedesarrollo, permanecen como elementos centrales en el panorama colombiano.