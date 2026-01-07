Hombre de 51 años fue detenido en Antioquia tras matar a su perro: argumentó que era el Diablo

Las autoridades de Amagá capturaron a un hombre de 51 años tras la muerte violenta de su perro en el corregimiento de Minas - crédito Freepik

La comunidad en el municipio de Amagá, en el suroeste antioqueño se encuentra consternada tras un nuevo episodio de maltrato animal en Colombia.

Las autoridades capturaron a un hombre de 51 años luego de que acabara con la vida de su perro dentro de una vivienda situada en el corregimiento de Minas.

La Policía informó que el detenido, identificado como Aleiser de Jesús Rivera, utilizó un machete para atacar al canino de raza criolla, lo que provocó la muerte inmediata del animal por decapitación.

Este hecho ha despertado alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar lo ocurrido.

Aleiser de Jesús Rivera fue señalado por decapitar con machete a su mascota, un caso que conmocionó a la comunidad de Antioquia - crédito Colprensa

Según el reporte policial, el implicado declaró que actuó por miedo, al creer que el animal era el Diablo, versión que fue conocida por las autoridades luego del procedimiento.

Esto llevó a que los agentes ordenaran una valoración psiquiátrica para el capturado, con el propósito de determinar si existe algún trastorno mental que explique su conducta.

El caso ha quedado en manos de la Fiscalía General de la Nación, que será responsable de establecer las responsabilidades penales.

La investigación avanza bajo el marco de la Ley Ángel, la cual agrava las sanciones en situaciones de sevicia, hechos cometidos en espacios públicos, difusión de actos de maltrato en redes sociales o búsqueda de beneficios económicos.

El acusado afirmó que asesinó al perro por miedo, al creer que era el diablo, motivo por el que será sometido a valoración psiquiátrica - crédito Montaje Jesús Áviles

Este episodio ha generado indignación entre la comunidad y entre las organizaciones defensoras de animales, que insisten en la importancia de denunciar cualquier indicio de violencia hacia los seres sintientes.

En Colombia, el maltrato animal constituye un delito y puede conllevar sanciones penales severas.

Brutal ataque con machete a un perro en Barrancabermeja: autoridades capturaron al responsable

Las graves lesiones que sufrió el perro Niño en Barrancabermeja (Santander) activaron de inmediato las alertas en las autoridades locales.

El animal fue ingresado en una clínica veterinaria tras recibir heridas profundas en el rostro, según informó la Policía Ambiental y el Departamento de Bienestar Animal.

Las autoridades de Barrancabermeja interponen denuncia penal y coordinan acciones con la Policía Ambiental para la sanción contra el responsable - crédito Alcaldía Barrancabermeja

El caso ha acelerado la intervención de la Secretaría de Ambiente y Transición Energética. Su titular, Leonardo Granados, visitó el centro veterinario y confirmó a medios locales que el animal fue atacado con un machete. Consideró el hecho como “un acto criminal” y aseguró que constituye “una violación a la Ley Ángel”.

Las autoridades ya tienen pistas sobre el presunto agresor. “Ya tenemos identificado, estamos trabajando con Policía Ambiental porque este tipo de datos se tienen que acabar en nuestra ciudad”, indicó Granados en declaraciones recogidas por medios locales. Detalló que el Departamento de Bienestar Animal ha garantizado atención de emergencia para el perro y que se están siguiendo los protocolos legales para asegurar su bienestar inmediato.

La investigación fue puesta en manos del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), organismo encargado de estos casos. Mientras tanto, el equipo veterinario sigue monitoreando la evolución de Niño, que permanece bajo observación constante.

Leonardo Granados hizo un llamado a la cooperación entre entidades. “Hago un llamado a la Fiscalía para que unamos esfuerzos”, remarcó.

De igual manera, el funcionario señaló el impacto emocional del ataque y la determinación de sancionar al responsable: “No somos indiferentes, nos duele. Este animalito está temblando de dolor, literal. Parte el alma ver esto.”

Niño, el perro agredido con machete en La Represa, recibe atención veterinaria especializada para salvar su vida y reconstruir su rostro - crédito Istock/Alcaldía Barrancabermeja

La administración de Barrancabermeja reiteró su rechazo al maltrato animal y pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier hecho similar. Según el funcionario, la política de bienestar animal se está aplicando y todas las instituciones están coordinadas “para que la Fiscalía, con el grupo Gelma, haga lo propio, aplique la ley”.

Este episodio reavivó el debate sobre la protección animal en la región. La Alcaldía y el Departamento de Bienestar Animal insisten en que la defensa de los animales es un eje central de su gestión. Como concluyó Granados: “Seguiremos defendiendo a nuestros peluditos, a nuestras mascotas, porque este es el nuevo capítulo de la protección de los animales.”