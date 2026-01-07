Gustavo Petro aclaró que en Colombia “hay déficit de liquidez” para defender decreto que buscar repatriar inversiones de fondos pensionales

El presidente Gustavo Petro defendió la repatriación de inversiones de los fondos de pensiones y cuestionó la política de liquidez del Banco de la República, destacando la urgencia de fortalecer el ahorro interno y ampliar el acceso al crédito público - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro justificó el decreto que busca repatriar inversiones de los fondos de pensiones, señalando la necesidad de fortalecer el ahorro interno y aumentar la liquidez en la economía colombiana.

A través de sus redes sociales, el mandatario respondió con un extenso mensaje a críticas periodísticas y de opositores y explicó los motivos detrás de la medida, que fue polémica, además de que el Gobierno aprobara la emisión de 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES), que funcionan como herramientas financieras usadas por el Estado para obtener fondos de inversionistas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista Sebastián Nohra escribió en sus redes sociales los riesgos que el decreto implica.

Dijo que el ministro de Hacienda Germán Ávila “sabe que el mercado de capitales colombiano es minúsculo. No puede absorber de manera útil los 152 billones que están en el exterior”, comentó, en referencia a las inversiones de los fondos de pensión.

El periodista vaticinó que “eso obligaría a los fondos a aumentar mucho sus compras de TES. Es comprar más deuda castigando nuestro ahorro. Son siniestros”, escribió.

Periodista Sebastián Nohra se refiriño a la aprobación de emisión de 152 billones en TES - crédito X

Al respecto, Petro contestó que “en Colombia no hay exceso de liquidez, lo que hay es un déficit enorme, que el Banco de la República debe y tiene que expandir”.

Según el presidente, la escasez de liquidez limita la expansión del crédito y afecta el desarrollo de la actividad económica, ya que “si se le da el crédito solo a quienes tienen bienes raíces, ya tenemos marcada para siempre la enorme desigualdad del país”.

La explicación del uso de los ahorros de los colombianos, según el presidente

El jefe de Estado comentó que la capacidad de ahorro de las familias colombianas es muy baja y que “en Colombia se sobrevive para la mayoría de la gente”.

En ese sentido, defendió la repatriación de recursos de los fondos de pensiones, pues “buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión, por tanto es conveniente para la economía del país traer ese ahorro, debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”.

El presidente explicó la emisión de TES para financiamiento - crédito petrogustavo/X

Petro criticó el tamaño del mercado de capitales local y consideró insuficiente la participación de capitales en la bolsa.

“El que el nivel de capitales en la bolsa sea minúsculo es un problema. Toda política debe expandirlo y democratizarlo. Por ahora es un juego de grandes ricos especulando a partir de la compra y venta de TES”, explicó.

Además, el presidente sostuvo que el Banco de la República ha incurrido en una “falacia” al vincular la inflación con la liquidez monetaria, cuando “esta es escasísima y frena el desarrollo nacional”. Petro citó a John Maynard Keynes para señalar que el ahorro depende del ingreso y que un aumento salarial puede tener un efecto multiplicador en la economía, incrementando el consumo interno.

El mandatario resaltó que parte de su política busca evitar que el aumento del consumo se dirija a importaciones, especialmente de vehículos que utilizan hidrocarburos.

“Con eso contribuyo a no aumentar la congestión de las ciudades, a disminuir su ruido y, sobre todo, contribuyo a la expansión del vehículo eléctrico hecho en Colombia. Vamos bien en eso. Hasta Elon Musk, el que me amenazó, tiene almacén aquí, debe empezar a ensamblar, al igual que colombianos, chinos, japoneses y franceses. Quiero que Colombia sea el principal exportador de vehículos eléctricos para América Latina. Todo esto es más empleo y expansión”.

Gustavo Petro afirmó que la inflación también depende del uso de tierras fértiles que no son usadas

Petro también atribuyó la inflación principalmente al precio de los alimentos y a la baja utilización de la tierra fértil.

Petro habló sobre la reforma agraria y el uso de tierra fértil como medida para disminuir la inflación - crédito petrogustavo/X

“Mientras tenemos 15 millones de hectáreas de tierra fértil para ganadería extensiva, solo se cultiva dos millones de hectáreas con plantaciones para exportación y consumo interno”, dijo, además de señalar que que la política de la “oligarquía” abandonó la reforma agraria en beneficio de terratenientes improductivos y que esto derivó en violencia y desplazamiento de campesinos.

El presidente destacó que su gobierno ha entregado más de 300.000 hectáreas al campesinado, acumulando un millón de hectáreas en el fondo de tierras: “Por eso hemos bajado la inflación en Colombia. Hay que hacer más”.

La defensa del decreto y la crítica a la política monetaria actual se enmarcan en el objetivo de fortalecer el mercado interno, según el presidente.