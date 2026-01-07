Colombia

Feid y la icónica modelo de portadas de cuaderno, Ana Sofía Henao, sorprendieron con inesperada colaboración

La unión entre el “Ferxxo” y la modelo colombiana causó furor entre quienes fueron al colegio con los recordados cuadernos en la época de los 2000

Ana Sofía Henao vuelve al
Ana Sofía Henao vuelve al universo de los cuadernos junto a Feid en una colaboración que revive los iconos visuales de los años 2000 - crédito composición fotográfica

La aparición de Ana Sofía Henao junto a Feid en una campaña de útiles escolares generó gran revuelo entre quienes recuerdan a la modelo como un ícono de las portadas de cuadernos a principios de los años 2000.

El regreso de Henao a este universo, aunque ahora en un rol diferente, marca una colaboración inesperada entre la modelo y el cantante en la nueva colección de regreso a clases de la marca Primavera.

La noticia surge tras el lanzamiento del documental XTHE ENDX de Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, que compartió detalles de su evolución personal y profesional en esta producción.

La campaña de útiles escolares
La campaña de útiles escolares Primavera une a Feid y Ana Sofía Henao, generando nostalgia en seguidores de ambas figuras - crédito feid / Instagram

Paralelamente, el artista anunció su nuevo álbum y el retorno bajo su nombre original, cerrando el ciclo de “Ferxxo”. Este movimiento coincidió con la presentación de una línea de productos escolares que incluye cuadernos, termos, morrales y accesorios con diseños inspirados en las animaciones utilizadas por el cantante en su proyecto musical.

La campaña de la marca mencionada está orientada a estudiantes y seguidores de Feid que buscan integrar el estilo visual del artista en su rutina escolar. La colección exhibe colores llamativos y frases relacionadas con su universo musical.

El elemento más llamativo fue la participación de Ana Sofía Henao, que posó junto a los productos, evocando recuerdos para quienes tuvieron sus cuadernos en la infancia. Aunque Henao no es la protagonista de las portadas, su presencia representa un guiño nostálgico para aquellos que crecieron con su imagen en los útiles escolares.

La colección de regreso a
La colección de regreso a clases de Primavera presenta cuadernos, termos y morrales con diseños inspirados en las animaciones musicales de Feid - crédito feid / Instagram

Feid compartió en su cuenta de Instagram: “Todo ‘setiaito’ pa entrar al colegio a encontrarme en el recreo con Ana Sofía Henao que ya tiene todo su carrito lleno con los cuadernos del ‘Ferxxo’”, acompañando el mensaje con imágenes de la modelo y los artículos escolares de la edición especial.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer. Entre los comentarios destacados se encuentran frases como: “Quiero estudiar solo por los útiles” y “Uffff los quiero todos”.

La acción conjunta de Feid y Ana Sofía Henao revitalizó el interés por los útiles escolares y despertado sentimientos de nostalgia entre varias generaciones, mientras la marca Primavera apuesta por conectar con el público a través de figuras reconocidas y elementos visuales atractivos.

La presencia de Ana Sofía
La presencia de Ana Sofía Henao en la campaña evoca recuerdos de su época como imagen de portadas juveniles y cautiva a nuevas generaciones - crédito feid / IG

La icónica modelo de portadas de cuaderno

Ana Sofía Henao, de 43 años, ha desarrollado una carrera enfocada en el emprendimiento y la promoción de una belleza natural, además de impulsar causas ambientales con su línea de productos capilares.

La modelo recordó en una entrevista con El Espectador su época como imagen de portadas: “Eran fotos normales, de hecho en ese tiempo Scribe pertenecía a Mormones, era conservador el tema, hice 13 años portadas de cuadernos. Hubo muchos contratos que como menor de edad, por ejemplo grabábamos el comercial o tomábamos las fotos y teníamos que esperar hasta que yo cumpliera 18 años para firmar el contrato y para hacer pública la campaña”.

La colaboración de Feid y
La colaboración de Feid y Ana Sofía Henao revitaliza el interés en artículos escolares y fortalece la conexión sentimental con la infancia de los consumidores - crédito feid / IG

A pesar de que en algún momento se pensó que podía ser una colaboración efímera, la realidad es que los cuadernos fueron un rotundo éxito entre los jóvenes. Por esta razón, hasta el día de hoy, Ana Sofía Henao sigue siendo recordada por haber formado parte de la etapa estudiantil de muchos colombianos, lo que recuerda con mucho cariño y mucha gracia.

“Me propusieron en una agencia, me dijeron ‘oye te queremos para la portada de los cuadernos’ y no lo pensé, lo hice, pensé que iba a ser un año y de ahí fueron uno, dos, tres, cinco, diez, trece años y en ese camino duré acompañando a los estudiantes a graduarse”, aseguró la modelo.

