Este es el seguro que el Gobierno nacional exigirá a turistas para ingresar a parques nacionales desde 2026: la medida no fue socializada

A partir de 2026, cualquier turista que desee ingresar a los principales Parques Nacionales de Colombia deberá adquirir un seguro obligatorio, según la nueva normativa decretada por el Gobierno nacional.

Según información difundida por el diario El Tiempo, aunque la norma tiene sustento legal, su instauración ha causado sorpresa entre los visitantes, que desconocían tanto el cobro como sus alcances en zonas clave como el Caribe y el Eje Cafetero.

El desconcierto se hizo notorio en la ciudad de Cartagena, cuando una familia de la ciudad protestó por el cobro inesperado al intentar entrar a Playa Blanca. El video de la situación se viralizó, reflejando la confusión en playas y balnearios.

Las autoridades de Cartagena aclararon que el pago es legal y tiene el objetivo de fortalecer la protección de quienes eligen destinos naturales del país.

“Desde 2024, Parques Naturales de Colombia, unidad adscrita al Ministerio de Ambiente, implementó como requisito obligatorio la compra de un seguro de accidentes con asistencia para todas las personas que ingresen a sus áreas protegidas con vocación ecoturística. Y Barú, pese a que está en jurisdicción de Cartagena, pertenece de Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (Pnnc) adjudicó la gestión del seguro a Zurich Seguros en noviembre de 2025, conforme a la Resolución No. 273 de 2024. Por tanto, desde el inicio de 2026, cada visitante deberá contar con un seguro de accidentes y asistencia antes de ingresar, ya sea con fines recreativos, educativos o turísticos, en cinco áreas protegidas.

“Por la cual se establece como requisito obligatorio para el ingreso a las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística, la adquisición de un seguro de accidentes que cuente con asistencia para aquellos visitantes que ingresen con finalidades de recreación, descanso, educación y actividades asociadas al ecoturismo, y se dictan otras disposiciones”, señala el documento.

El seguro contempla una cobertura mínima de 54 salarios mínimos por muerte accidental o incapacidad total. Además, los gastos médicos y hospitalarios estarán cubiertos hasta por 38 salarios mínimos. El requisito se aplicará a visitantes de cualquier nacionalidad, incluyendo tanto accidentes como servicios de asistencia de emergencia.

Las áreas cubiertas con esta política son: el Parque Nacional Natural Tayrona (Magdalena), el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo (Bolívar y Sucre), la Vía Parque Isla de Salamanca (Magdalena), el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (Risaralda) y el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados (Bolívar).

Lugares como Parque Corales del Rosario, que supera el millón de visitantes anuales, también figuran entre los principales destinos incluidos.

A Zurich Seguros solo se le exige mantener la infraestructura existente; no podrá construir nuevas instalaciones como garitas o bases operativas. Sin embargo, deberá garantizar la disponibilidad permanente de ambulancias, equipos de emergencia y personal de rescate, según las directrices de Pnnc.

Entretanto, el Parque Corales del Rosario enfrenta retos específicos, ya que abarca un espacio mayormente marino de 120.000 hectáreas. Entre los riesgos se incluyen oleaje intenso, ciclones, incidentes en deportes náuticos a motor y accidentes subacuáticos relacionados con actividades como el buceo y el careteo.

Ante la ausencia de centros médicos especializados en las islas, Zurich Seguros deberá mantener ambulancias acuáticas funcionales y convenios con hospitales de tercer nivel para la atención de emergencias, según información conocida por el diario nacional.

Asimismo, el aval concedido a Zurich Seguros por Parques Naturales Nacionales de Colombia estará vigente durante dos años. Durante este periodo, la entidad evaluará el cumplimiento de los estándares de servicio y la adaptación a las necesidades de las áreas protegidas.