Este es el perfil del alemán que asesinaron en La Guajira por robarle su moto: tenía 26 años y estaba de intercambio universitario

Elxnat Leif Lino finalizó sus estudios de intercambio en Bogotá para aventurarse a conocer el norte de Colombia, pero fue asesinado por un grupo de delincuentes que quería apoderarse de su motocicleta - crédito red social Facebook

Un turista alemán identificado como Elxnat Leif Lino fue asesinado a tiros la mañana del martes 6 de enero de 2026 en medio de un intento de hurto cuando se transportaba en su motocicleta por un vía rural cercana a la población de Dibulla, en el departamento de La Guajira.

El crimen generó repudio y conmoción entre los lugareños debido a que la zona es conocida por ser un atractivo turístico.

Por este motivo, las autoridades locales extremaron las medidas con el fin de dar con los responsables del crimen del extranjero de 26 años, además de anunciar una recompensa de 70 millones a quien brinde información que lleve a los autores materiales.

Según lo que destacaron los reportes iniciales, el alemán oriundo de Darmstad se desplaza en el vehículo cuando a la altura del kilómetro 58 en la carretera que comunica a Cuatro vías con Uribia.

El crimen se registró en una zona rural en jurisdicción del municipio de Manaure, conocida por los constantes atracos, y justo cuando el ciudadano alemán iba a bordo de su moto por esta zona fue interceptado por varios hombres, cuyo fin era quedarse con el vehículo.

Sin embargo, producto del forcejeo, uno de ellos accionó el arma de fuego que le quitó la vida al alemán, y cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue de Maicao, mientras se adelantan las pesquisas para atrapar a los delincuentes.

Un emprendedor que lanzó una ‘startup’ en pro de la sostenibilidad: quién era el alemán Elxnat Leif Lino

El ataque tuvo lugar en la vía que conecta Palomino con Dibulla, un trayecto frecuentado por turistas nacionales e internacionales por su cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta y las playas del Caribe colombiano.

Luego del crimen se desplegó un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército para dar con el paradero de los responsables, debido a que los delincuentes ni siquiera se llevaron la motocicleta de Elxnat, marca Suzuki (matrícula UMM-20H).

Luego de la instalación de un puesto de mando unificado (PMU) a las 9:00 del miércoles 7 de enero de 2026 y de convocar a un consejo extraordinario de seguridad por lo ocurrido, el gobernador (e) de La Guajira Misael Velásquez señaló que “las autoridades avanzan en las líneas de investigación”.

No obstante, y con el paso de las horas, se conoció que el alemán amante de la fotografía y la música era conocido por ser el fundado de una startup llamada ALL-LCA, y cuyo objetivo es desarrollar software inteligente de sostenibilidad, y que es un aliado para pequeñas y medianas empresas en su país de origen. Todo para que sus cadenas de producción sean más amigables con el medio ambiente.

El joven visitó varios lugares del país y, en el momento del ataque, se encontraba en La Guajira - crédito Instagram

Asimismo, y en un comunicado emitido la mañana del miércoles 7 de enero por parte de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, ubicada en Bogotá, se confirmó que el alemán participó de un programa de intercambio.

“La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito expresa su más profundo sentimiento de dolor por el fallecimiento el día 6 de enero, del estudiante alemán Leif Elxnat, quien realizó un intercambio en el Programa de Ingeniería Ambiental hasta diciembre pasado (2025) y quien perdió la vida en un hecho de violencia, durante su viaje de vacaciones a la Guajira”, resalta el inicio del documento oficial.

“Nuestra institución lamenta y condena lo ocurrido. Confiamos en que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones necesarias”, menciona el mismo comunicado.

Al final se lamentó “la temprana partida de Leif”, detalla el mensaje de la institución, y “de la que fue parte durante un corto tiempo, pero suficiente para dejarnos un lindo recuerdo, por su calidad humana, el compromiso con su formación y su interés en intercambiar la cultura de su país y conocer la colombiana en un ejemplo de cooperación e intercambio entre naciones”.

Al final se extendió un saludo de condolencias a su familia y amigos.

El alemán realizó un programa de intercambio que finalizó en diciembre de 2025 en Bogotá - crédito Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito

Mientras que en redes sociales una usuaria cuestionó las acciones por parte de las autoridades departamentales en La Guajira.

“Qué triste la muerte de este muchacho, por estos acontecimientos es que el turismo en La Guajira disminuye, ¿ofrecen recompensa para dar con los responsables? ¿Y por qué no hacen control en esas vías si saben que son las más transitadas para llegar al paraíso del CABO DE LA VELA?" preguntó la ciudadana.

Al final la misma internauta dejó una frase que resume algo que entre pobladores y conocedores de la zona ya es usual: “También se sabe que en esa vía es donde más violentan a nuestros visitantes extranjeros y más aún a nuestros propios ciudadanos. ¿Recompensa después de la muerte? Esto ya se volvió costumbre. Si de verdad quieren cambiar algo en la guajira no hablen, ACTÚEN".