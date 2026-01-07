Envían a la cárcel a dos hombres por rociar aceite y quemar a dos mujeres trans en Medellín

Las mujeres trans habían sido amenazadas - crédito David Ryder/Reuters

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa a dos hombres señalados de haber rociado con aceite caliente y prender fuego a dos mujeres trans dentro de la estación de Policía de Altavista, en Medellín (Antioquia). Los sujetos judicializados fueron identificados como Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner.

La agresión ocurrió el 2 de enero de 2026. Las investigaciones señalan que los procesados presuntamente amenazaron a las dos mujeres de muerte por pertenecer a la comunidad Lgbt+. Posteriormente, cometieron el ataque, mientras ellas estaban privadas de la libertad en una celda de la estación de Policía.

“Según la información recopilada por la policía judicial, una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta”, detalló la Fiscalía.

La violenta agresión tuvo como resultado que las víctimas sufrieran heridas en varias regiones del cuerpo; una de ellas recibió 20 días de incapacidad médico-legal por la gravedad de su situación de salud.

Según informó el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la agresión se habría generado en medio de una pelea, versión que difiere de la otorgada por la Fiscalía, que advirtió que al menos una de las víctimas estaba dormida. “De acuerdo con las indagaciones preliminares, estos sujetos participaron en una riña que derivó en la generación de una conflagración dentro de la celda, ocasionando lesiones a uno de los internos”, detalló el funcionario, citado por Noticias Caracol.

Indicó que, apenas se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y evacuaron a los privados de la libertad y restablecieron el orden en la estación de Policía. Además, el Cuerpo Oficial de Bomberos llegó al sitio para controlar el fuego.

Teniendo en cuenta los datos iniciales a los que tuvo acceso, informó que las personas capturadas responderían por el delito de lesiones personales, pero ese tipo penal fue cambiado posteriormente por la Fiscalía. “No se registraron más personas privadas de la libertad afectadas. Por estos hechos, los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de lesiones personales”, detalló el brigadier en su momento.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación realizó la respectiva imputación, optando por el delito de feminicidio agravado, que se presenta cuando se causa “la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. En este caso, se aplicó el grado de tentativa porque las víctimas no murieron, pero, a juicio del ente acusador, el fin del ataque era causar el deceso de las mujeres. Los procesados no aceptaron los cargos imputados en su contra.

Así las cosas, un juez de control de garantías impuso a Bedoya Hurtado y Villanueva Wanderliner una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, dado que ya estaban privados de la libertad por otros casos judiciales abiertos en su contra. En ese sentido, permanecerán privados de la libertad por sus otros procesos judiciales y por este, mientras se define su situación jurídica.

La organización Caribe Afirmativo, que lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. “Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado a las autoridades para garantizar investigación exhaustiva, justicia efectiva y medidas de protección que garanticen la vida e integridad de las personas LGBTIQ+ en todo el país”, indicó.

