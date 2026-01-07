Embajada de Estados Unidos emitió alerta de seguridad a sus connacionales por protestas en Colombia: “Podrían tornarse violentas”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte sobre riesgos de violencia en protestas convocadas en varias ciudades del país - crédito Colprensa

La Embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó una advertencia dirigida a todos sus ciudadanos en el país frente a las manifestaciones convocadas en apoyo al presidente Gustavo Petro.

Con base en el comunicado oficial, las protestas, que se desarrollarán en plazas públicas de varias ciudades desde las 4:00 p. m., presentan el potencial de tornarse violentas y podrían generar “graves interrupciones de tráfico”.

En el mensaje difundido por la Embajada de EE. UU. a través de redes sociales y canales oficiales, se subraya que el gobierno estadounidense “tiene conocimiento de manifestaciones a nivel nacional programadas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p. m. en las plazas públicas de todo el país”.

La representación diplomática identificó puntos de concentración en lugares emblemáticos:

El comunicado diplomático insta a ciudadanos estadounidenses a evitar zonas como la Plaza de Bolívar en Bogotá y otros puntos críticos identificados - crédito @USEmbassyBogota / X

la Plaza de Bolívar en Bogotá

la Plaza Mayor en Medellín

la Plaza de Cayzedo en Cali

la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán en Bucaramanga

la Plaza San Pedro Claver en Cartagena

el Parque de Bolívar en Santa Marta

La convocatoria para estas marchas busca mostrar respaldo al Ejecutivo en medio de recientes tensiones políticas, aunque la autoridad diplomática norteamericana puso el foco en los riesgos de seguridad para su comunidad.

Recomendaciones puntuales para ciudadanos estadounidenses

En el comunicado, la Embajada de Estados Unidos advirtió que “las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas”. Además, anunció que la sede diplomática no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de este miércoles.

La embajada recomendó a los ciudadanos de su país en Colombia que eviten aglomeraciones y protestas, estén atentos a su entorno, utilicen pocas joyas o ninguna, lleven pocos objetos de valor y mantengan un perfil bajo.

Las marchas del 7 de enero de 2026 buscan apoyar al presidente Gustavo Petro y tienen como puntos principales la Plaza de Bolívar en Bogotá y otros espacios icónicos nacionales - crédito Gobierno de Bogotá

También aconsejó no utilizar teléfonos celulares en público, no resistirse físicamente ante cualquier intento de robo, mantener las puertas del carro cerradas y las ventanas subidas y prever tiempo extra para los traslados ante los posibles bloqueos en el tránsito. Como medida adicional, sugirió monitorear los medios de comunicación locales para mantenerse informados sobre el desarrollo de los eventos.

De igual modo, detallaron que la línea de emergencia de la embajada estará habilitada para atender reportes sobre situaciones de riesgo para ciudadanos estadounidenses durante la jornada.

Servicios consulares limitados y canales de emergencia

Como parte de las precauciones adoptadas, la Embajada de Estados Unidos decidió suspender sus servicios consulares regulares a partir de las 2:00 p. m. de este miércoles. Esta determinación, informada a través de los canales oficiales de la sede diplomática, busca proteger tanto a sus funcionarios como a los usuarios del servicio, dada la incertidumbre sobre el desarrollo de las manifestaciones.

El Gobierno estadounidense habilitó la línea de emergencia +57 601 275 2000 para la atención exclusiva de sus connacionales. Adicionalmente, recomendó seguir el canal de WhatsApp “U.S. Citizen Alerts - Colombia” para recibir información y alertas en tiempo real.

La Embajada estadounidense suspendió todos los servicios consulares regulares desde las 2:00 p. m. ante el riesgo asociado a las marchas en Colombia - crédito Colprensa

Contexto de las protestas y respuesta oficial

Las manifestaciones del 7 de enero fueron convocadas por sectores que apoyan al presidente Gustavo Petro, en medio de un clima político marcado por la creciente tensión diplomática y militar con Estados Unidos.

El motivo inmediato de estas protestas fue la operación militar en Caracas, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, una acción que dejó un saldo de víctimas y provocó reacciones negativas en América Latina.

Como fondo, el Gobierno colombiano defiende que las marchas representan una respuesta legítima frente a lo que consideran presiones externas e intentos de injerencia sobre recursos estratégicos como el carbón y el petróleo.

El gobierno colombiano defendió las protestas como legítimas ante lo que perciben como presiones externas sobre el país y sus recursos estratégicos como el petróleo y el carbón - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

El presidente Donald Trump calificó a Colombia como un país “enfermo” y lanzó acusaciones directas contra Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico, sugiriendo que podría ser el siguiente blanco de una intervención militar similar a la de Venezuela.

Desde la perspectiva del Gobierno, Petro atribuye las actuales fricciones a su rechazo público hacia el “capitalismo irracional” y el modelo extractivista, a los que considera una amenaza para la permanencia de la humanidad.

Por su parte, Trump mantiene una visión punitiva y advierte que la administración de Petro es objeto de vigilancia e interés por parte de la política exterior estadounidense.