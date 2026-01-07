Colombia

Embajada de Estados Unidos emitió alerta de seguridad a sus connacionales por protestas en Colombia: “Podrían tornarse violentas”

El cuerpo diplomático norteamericano emitió una comunicación en la que insta a su comunidad en el país a extremar precauciones, evitar grandes concentraciones públicas y anticipar dificultades en la movilidad urbana durante la jornada de manifestaciones

Guardar
La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte sobre riesgos de violencia en protestas convocadas en varias ciudades del país - crédito Colprensa

La Embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó una advertencia dirigida a todos sus ciudadanos en el país frente a las manifestaciones convocadas en apoyo al presidente Gustavo Petro.

Con base en el comunicado oficial, las protestas, que se desarrollarán en plazas públicas de varias ciudades desde las 4:00 p. m., presentan el potencial de tornarse violentas y podrían generar “graves interrupciones de tráfico”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el mensaje difundido por la Embajada de EE. UU. a través de redes sociales y canales oficiales, se subraya que el gobierno estadounidense “tiene conocimiento de manifestaciones a nivel nacional programadas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p. m. en las plazas públicas de todo el país”.

La representación diplomática identificó puntos de concentración en lugares emblemáticos:

El comunicado diplomático insta a
El comunicado diplomático insta a ciudadanos estadounidenses a evitar zonas como la Plaza de Bolívar en Bogotá y otros puntos críticos identificados - crédito @USEmbassyBogota / X
  • la Plaza de Bolívar en Bogotá
  • la Plaza Mayor en Medellín
  • la Plaza de Cayzedo en Cali
  • la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán en Bucaramanga
  • la Plaza San Pedro Claver en Cartagena
  • el Parque de Bolívar en Santa Marta

La convocatoria para estas marchas busca mostrar respaldo al Ejecutivo en medio de recientes tensiones políticas, aunque la autoridad diplomática norteamericana puso el foco en los riesgos de seguridad para su comunidad.

Recomendaciones puntuales para ciudadanos estadounidenses

En el comunicado, la Embajada de Estados Unidos advirtió que “las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas”. Además, anunció que la sede diplomática no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de este miércoles.

La embajada recomendó a los ciudadanos de su país en Colombia que eviten aglomeraciones y protestas, estén atentos a su entorno, utilicen pocas joyas o ninguna, lleven pocos objetos de valor y mantengan un perfil bajo.

Las marchas del 7 de
Las marchas del 7 de enero de 2026 buscan apoyar al presidente Gustavo Petro y tienen como puntos principales la Plaza de Bolívar en Bogotá y otros espacios icónicos nacionales - crédito Gobierno de Bogotá

También aconsejó no utilizar teléfonos celulares en público, no resistirse físicamente ante cualquier intento de robo, mantener las puertas del carro cerradas y las ventanas subidas y prever tiempo extra para los traslados ante los posibles bloqueos en el tránsito. Como medida adicional, sugirió monitorear los medios de comunicación locales para mantenerse informados sobre el desarrollo de los eventos.

De igual modo, detallaron que la línea de emergencia de la embajada estará habilitada para atender reportes sobre situaciones de riesgo para ciudadanos estadounidenses durante la jornada.

Servicios consulares limitados y canales de emergencia

Como parte de las precauciones adoptadas, la Embajada de Estados Unidos decidió suspender sus servicios consulares regulares a partir de las 2:00 p. m. de este miércoles. Esta determinación, informada a través de los canales oficiales de la sede diplomática, busca proteger tanto a sus funcionarios como a los usuarios del servicio, dada la incertidumbre sobre el desarrollo de las manifestaciones.

El Gobierno estadounidense habilitó la línea de emergencia +57 601 275 2000 para la atención exclusiva de sus connacionales. Adicionalmente, recomendó seguir el canal de WhatsApp “U.S. Citizen Alerts - Colombia” para recibir información y alertas en tiempo real.

La Embajada estadounidense suspendió todos
La Embajada estadounidense suspendió todos los servicios consulares regulares desde las 2:00 p. m. ante el riesgo asociado a las marchas en Colombia - crédito Colprensa

Contexto de las protestas y respuesta oficial

Las manifestaciones del 7 de enero fueron convocadas por sectores que apoyan al presidente Gustavo Petro, en medio de un clima político marcado por la creciente tensión diplomática y militar con Estados Unidos.

El motivo inmediato de estas protestas fue la operación militar en Caracas, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, una acción que dejó un saldo de víctimas y provocó reacciones negativas en América Latina.

Como fondo, el Gobierno colombiano defiende que las marchas representan una respuesta legítima frente a lo que consideran presiones externas e intentos de injerencia sobre recursos estratégicos como el carbón y el petróleo.

El gobierno colombiano defendió las
El gobierno colombiano defendió las protestas como legítimas ante lo que perciben como presiones externas sobre el país y sus recursos estratégicos como el petróleo y el carbón - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

El presidente Donald Trump calificó a Colombia como un país “enfermo” y lanzó acusaciones directas contra Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico, sugiriendo que podría ser el siguiente blanco de una intervención militar similar a la de Venezuela.

Desde la perspectiva del Gobierno, Petro atribuye las actuales fricciones a su rechazo público hacia el “capitalismo irracional” y el modelo extractivista, a los que considera una amenaza para la permanencia de la humanidad.

Por su parte, Trump mantiene una visión punitiva y advierte que la administración de Petro es objeto de vigilancia e interés por parte de la política exterior estadounidense.

Temas Relacionados

Embajada de Estados UnidosProtestasGobierno Nacional de ColombiaGustavo PetroEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Polo Polo llamó “lavaperros” al ministro de Trabajo y desafió a Petro por denuncia en su contra: “Quien ha salido corriendo eres tú”

El representante a la Cámara ratificó su postura y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actúe en Colombia: “Que revele la verdad”

Polo Polo llamó “lavaperros” al

Resultados Sinuano Día: números ganadores del martes 7 de enero de 2026

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día: números ganadores

Las claves de la contratación de Falcao: este es el tiempo que jugará ‘el Tigre’ en el FPC

A pesar de que es hincha del equipo Embajador, Millonarios tuvo que competir con dos clubes para fichar al atacante

Las claves de la contratación

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

El joven ha disfrutado de las fiestas, pero su participación en el ‘reality’ no pasa desapercibida

Nicolás Arrieta habló de ‘La

Economista reveló las claves para construir el “sueño colombiano” a nivel empresarial

Cristian Halaby habló de ideas innovadoras para transformar el país y fortalecer el orgullo nacional desde una perspectiva diferente sobre el futuro

Economista reveló las claves para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habló de ‘La

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

La película más vista en Netflix Colombia HOY

Video: Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando el Año Nuevo juntos en Barranquilla

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Productor Jose Gaviria se refirió a lo que se ha convertido, según el, la Cancillería colombiana evocando a su padre: “Una caricatura”

Deportes

Las claves de la contratación

Las claves de la contratación de Falcao: este es el tiempo que jugará ‘el Tigre’ en el FPC

Así jugaría Millonarios con Falcao García: nuevos compañeros, esquema y técnico para ‘el Tigre’

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Futbolista que anunció Santa Fe ya no jugará en el equipo, es la tercera ocasión que le pasa al Cardenal

Falcao vs. Dayro Moreno: la pelea histórica de goleadores que se reactiva con el regreso de ‘el Tigre’ a Millonarios