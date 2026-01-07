El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

Las víctimas habrían sido citadas por el supuesto hurto de un vehículo - crédito Suministrada a Infobae

Las autoridades de Antioquia confirmaron la primera masacre de 2026 en el departamento, con el asesinato de cinco personas entre los municipios de Amalfi y Vegachí.

Según fuentes consultadas por Infobae Colombia, tres de las víctimas serían miembros de una misma familia.

La misma fuente confirmó que la desaparición de las víctimas ocurrió desde el 4 de enero, cuando los hombres, que no tendrían antecedentes judiciales, habrían sido citados de manera separada cerca de la zona urbana de Amalfi, presuntamente para responder por el “hurto” de un vehículo.

Las víctimas aparecieron en diferentes puntos entre Amalfi y Vegachí - crédito Suministrada a Infobae

En el presunto “ajusticiamiendo”, los citados fueron secuestrados y ultimados, al parecer, con armas de fuego.

En Amalfi, en la vereda Montebello, a 68 kilómetros del casco urbano, fue identificado Jorge Andrés Madrigal Ruiz; en Remedios, específicamente en el corregimiento Santa Isabel, ubicado a 53 kilómetros del casco urbano, la víctima corresponde a Yefer Arley Madrigal Castañeda.

Por su parte, en Vegachí, en el corregimiento El Tigre, sector La Y, a 82 kilómetros del centro municipal, abandonaron el cadáver de Juan Carlos Madrigal Ruiz. Además, en la vereda Alejandría de ese mismo municipio, a 30 kilómetros del casco urbano, las autoridades hallaron a Oliver Madrigal. Los cuerpos fueron encontrados en lugares distintos con la aparente intención de simular hechos aislados.

Sin embargo, la fuente señaló que todos los homicidios están relacionados y habrían sido ordenados por alias Chuzo o Matías, cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, grupo armado que mantiene presencia en la zona y cuyos integrantes estarían ligados al excomandante del ELN, Antonio Marin, alias Horqueta.

De acuerdo con datos de las autoridades, durante 2025 en Antioquia se registraron 1.664 homicidios y 11 masacres que dejaron 41 víctimas. Tras el reciente hecho, las autoridades locales anunciaron la realización de un consejo de seguridad para evaluar la situación.

Las víctimas habrían desaparecido desde el 4 de enero - crédito Suministrado a Infobae

Asimismo, la fuente reveló a este medio que desde el 4 de enero ya existía conocimiento oficial sobre las desapariciones, pero no se habría hecho pública la información hasta ahora que aparecieron muertos.

Situación de violencia en Antioquia dejó 40 asesinatos de miembros de la fuerza pública

El balance de seguridad en Antioquia correspondiente a 2025 evidenció cifras que mantienen la atención de las autoridades departamentales al comenzar 2026.

El departamento reportó el asesinato de 40 integrantes de la fuerza pública, el registro más elevado en los últimos 12 años, en un contexto marcado por la presencia de estructuras armadas ilegales y diversos episodios de violencia.

Las cifras oficiales dan cuenta de 1.664 homicidios durante 2025, una reducción de 20 casos frente a lo sucedido en 2024. No obstante, las autoridades enfatizaron que la magnitud del fenómeno sigue en observación, especialmente por la alta proporción de hechos vinculados a conflictos interpersonales y expresiones de intolerancia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, atribuyó una parte significativa de los homicidios a disputas cotidianas, y destacó que la Policía registró aproximadamente 9.800 casos de lesiones personales relacionados con riñas y conflictos que derivaron en hechos violentos.

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue el aumento de los homicidios contra policías y militares. De acuerdo con los datos comparativos, en 2024 se reportaron 22 casos, mientras que en 2025 la cifra se duplicó hasta alcanzar 44 víctimas, reflejando un incremento sustancial en los ataques letales contra miembros de la fuerza pública.

Autoridades revelaron las cifras en rojo que dejó Antioquia durante 2025 - crédito Colprensa

Martínez explicó que este comportamiento está relacionado con factores como la expansión de grupos armados ilegales, la ejecución de “planes pistola”, paros armados y ceses unilaterales decretados por estos grupos.

La expansión y presencia de estructuras armadas ilegales en diferentes subregiones de Antioquia fue identificada como un factor transversal en el análisis de seguridad. Las autoridades advirtieron que estos grupos han sostenido acciones contra la población civil y la institucionalidad, incluyendo ataques directos a integrantes de la fuerza pública.

El informe también reportó 11 masacres durante 2025, que dejaron un saldo de 41 víctimas mortales en municipios como Yarumal, Andes, Urrao, Amalfi, San Pedro de los Milagros y Cáceres.

Las masacres fueron señaladas como uno de los indicadores más sensibles del panorama de seguridad, tanto por su impacto en las comunidades como por las dinámicas criminales asociadas, y las investigaciones permanecen a cargo de las autoridades judiciales.

El balance anual incluyó además el comportamiento de los delitos relacionados con violencia de género. Las autoridades reportaron el asesinato de 108 mujeres durante los últimos 12 meses, de los cuales al menos ocho casos fueron tipificados como feminicidios e investigados bajo ese delito específico por la Fiscalía General de la Nación. Los procesos judiciales para estos hechos continúan en etapa de investigación.