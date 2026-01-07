Colombia

Detienen un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: le incautaron una granada y munición

El individuo es investigado por su presunta vinculación a cobros ilegales en diferentes sectores, y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el proceso judicial.

Autoridades incautan una granada y
Autoridades incautan una granada y munición durante la detención de cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra / Policía Nacional

El Gaula de la Policía Nacional logró la captura de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en Santa Marta, al que además le fue incautado una granada y munición que iba a ser utilizada por el grupo criminal.

Se trata de alias Cabeza, el cual está siendo señalado de participar en las labores de extorsión y coordinación de reuniones con comerciantes del corregimiento de Minca, en el Magdalena.

La operación fue realizada por parte de los cuerpo del Gaula de la Policía Nacional y también por el Gaula Militar, que confiscaron los elementos y los dejaron a disposición de la autoridad competente a la espera de una decisión judicial.

Todo esto hace parte de las acciones que se encuentran realizando la Policía Metropolitana de Santa Marta, Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación por impactar a las estructuras criminales de la zona. Así lo confirmó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto al afirmar: “Continuaremos desarrollando operaciones contundentes para afectar de manera directa las estructuras criminales, garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes”.

De momento no se ha reportado la captura o detención de otros miembros de la organización criminal por parte de las autoridades. Sin embargo, la Policía Nacional asegura que se encuentran realizando los operativos correspondientes para dar con otro material de intendencia que pueda ser usado en contra de la población civil en la región del Magdalena.

Crece la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Pese a que esta captura se suma a los esfuerzos por parte de las autoridades de hacerle frente al actuar criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, esta estructura armada sigue incrementando su presencia en la zona.

Recientemente, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que las Acsn se encuentran realizando castigos extralegales y torturas a miembros de la población que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo alertó a finales del año pasado que el grupo criminal se ha expandido a otras latitudes del país, como por ejemplo el departamento de Santander y los corredores estratégicos que enlazan el Catatumbo (Norte de Santander) con el sur de Cesar y Bolívar. Esto ha generado disputa territorial con otras estructuras armadas al margen de la ley, como el Clan del Golfo.

La ONU denuncia torturas y
La ONU denuncia torturas y castigos públicos aplicados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Magdalena, La Guajira y César - crédito Defensoría del Pueblo

El ente gubernamental también proyectó el aumento de fenómenos de violencia por parte de esta estructura armada, tales como el reclutamiento forzado de menores, desplazamientos de familias enteras, extorsiones y violencias basadas en género.

En redes sociales se han difundido videos e imágenes que muestran la realidad de la población que vive bajo el flagelo de las Acsn. Los castigos son impuestos por parte de los cabecillas de la estructura armada, siendo las mujeres las principales víctimas de los atropellos de los criminales.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra?

Las Acsn surgieron de la división de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La conformación del grupo armado se basó en criminales que sobrevivieron en el Magdalena y la Guajira, y se asentaron en las estibaciones de la Sierra Nevada. sSegún el Observatorio Departamental de Convivencia y Seguridad del Magdalena, son los sucesores del Frente Resistencia Tayrona, el cual fue clave para el tráfico de drogas en la región, colisionando directamente con el Clan del Golfo.

A pesar de que se trata de una fuerza armada relativamente pequeña (teniendo en cuenta que se estima que el Clan del Golfo cuenta con más de 9000 integrantes), las Acsn continúan su expansión por la región.

Aunque el Gobierno nacional intentó incluirlos en su política de Paz Total y lograr un cese al fuego bilateral, lo cierto es que nunca se estableció una mesa formal de negociaciones.

