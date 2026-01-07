Colombia

Desde cuándo aplica el aumento de los precios de los arriendos y pensiones que dependen del IPC de 2025: “No todo el mismo día”

El ajuste de multas, trámites oficiales y servicios públicos ocurrirá en 2026 a partir de nuevos valores de referencia que dará a conocer el Dane

Un sondeo de Reuters revela
Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia en 2025 será publicado el 8 de enero de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y, desde ese momento, se activarán aumentos indexados al indicador en arriendos, pensiones, tarifas y diversos impuestos en el país. Las proyecciones indican que el mismo cerrará entre 5% y 5,2%, porcentaje que servirá como base inmediata para el ajuste de numerosos rubros del costo de vida.

La entidad estadística que dirige Piedad Urdinola divulgará la cifra luego de analizar la canasta representativa de bienes y servicios esenciales para los hogares. El resultado definirá los ajustes automáticos en contratos, tarifas, salarios, mesadas pensionales y obligaciones fiscales durante 2026.

Al respecto hay varias proyecciones. Corficolombiana estima una variación mensual del IPC de 0,39% y anticipa que la inflación anual descenderá a 5,2%. Señala que los precios regulados y servicios contribuirán a la reducción anual, mientras que alimentos y bienes generarían presiones al alza. La última cifra oficial, tomada en noviembre de 2025, situaba la inflación anual en 5,30%, con un acumulado de 4,82%, lo que confirma que los precios siguen elevados, aunque suben menos que en periodos previos.

De acuerdo con el Dane,
De acuerdo con el Dane, la inflación anual en noviembre fue de 5,30%, lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% - crédito Dane

La publicación del IPC y el reajuste del salario mínimo serán el punto de partida para todas las actualizaciones indexadas por inflación. Según la docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad San Buenaventura (sede Bogotá), Lorena Gutiérrez, “no todo sube el mismo día ni de la misma forma. En la práctica, los aumentos se sienten desde enero de 2026, pero con matices”.

Respecto a los arriendos Colombia, la experta hizo un análisis punto por punto:

  • Arriendos: no suben automáticamente el 1 de enero. El ajuste se aplica cuando el contrato cumple 12 meses y no puede superar el 100% del IPC del año anterior. Por ejemplo, un canon mensual de $1.000.000 podría incrementarse en unos $50.000 al renovarse el contrato, según la fecha de vencimiento.
  • Pensiones sujetas a la inflación: el aumento sí opera a partir del primer día del año. Las pensiones que se ajustan por inflación se incrementan desde el 1 de enero, con base en el IPC certificado. El ajuste tiene un impacto directo en los pensionados, especialmente en aquellos cuya mesada no depende del salario mínimo.
En Colombia hay cerca de
En Colombia hay cerca de 181 peajes, que son administrador por la ANI e Invías - crédito Colprensa
  • Impuestos y trámites oficiales: desde el 1 de enero de 2026 regirá una nueva unidad de valor tributario (UVT) fijada en $52.374, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esto incrementará el valor de multas, sanciones y otras obligaciones tributarias, con un efecto más notorio en personas naturales y pequeños contribuyentes. Asimismo, distintas tarifas y servicios públicos se actualizarán en función de la inflación comunicada ese mes.
  • Peajes y transporte: el ajuste vinculado al índice inflacionario termina encareciendo el transporte de carga y pasajeros. Ese mayor costo, aunque no siempre se siente inicialmente en el usuario final, se traslada progresivamente a los precios de alimentos, bienes y logística.

Presión en los alimentos

El economista de BBVA Research Alejandro Reyes advirtió que “la inflación encadenó varios meses al alza y se ubicó por encima del 5% anual, con presiones tanto en alimentos como en la canasta sin alimentos —bienes y regulados—, lo que refleja choques específicos y una demanda interna más firme”.

Los alimentos son principales jalonadores
Los alimentos son principales jalonadores de la inflación, ya sea hacia la baja o hacia el alza - crédito Carlos Ortega/EFE

A futuro, las perspectivas apuntan a una desinflación paulatina a partir del segundo semestre de 2026, con una baja más ligera durante la primera mitad del año debido a los reajustes automáticos y a los aumentos salariales. Según estimaciones, la convergencia hacia una meta de inflación del 3% se prevé para 2027, en medio de un condicionamiento por el entorno fiscal y la deuda pública.

De igual forma, el comportamiento inflexible de servicios y precios regulados mantendrá la atención sobre el Banco de la República, que deberá sostener una política monetaria restrictiva durante el próximo periodo.

