Cayó en Medellín alias Pulga, integrante de Los Chatas: tenía condena por tráfico de drogas y estaba prófugo desde 2023

Las autoridades de Medellín confirmaron la captura de Sebastián Pulgarín Molina, alias ‘Pulga’, integrante del grupo delincuencial organizado (GDO) Los Chatas, quien tenía una condena vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se encontraba prófugo de la justicia desde 2023.

El procedimiento se realizó el 5 de enero de 2026, convirtiéndose en la primera captura relevante contra estructuras delincuenciales en la ciudad durante el nuevo año, según informaron la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, la detención de alias ‘Pulga’ se efectuó mediante orden judicial en el barrio Caribe, al noroccidente de Medellín, en las afueras de la sede de Medicina Legal. Paralelamente, se confirmó que la ubicación del capturado se logró tras labores de investigación y seguimiento, apoyadas por diligencias judiciales desarrolladas en el sector de Castilla, comuna 5.

Tras su aprehensión, Sebastián Pulgarín Molina fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de coordinar su reclusión en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la condena impuesta.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía para el cumplimiento de la condena impuesta por un juez. - crédito Policía Nacional

Condenado en 2024 y prófugo desde 2023

Alias ‘Pulga’, de 31 años, era requerido por las autoridades para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según el proceso judicial, había sido condenado en septiembre de 2024, sin embargo, no cumplió la pena debido a que se encontraba evadiendo a las autoridades.

Las investigaciones establecen que el hoy capturado permaneció prófugo desde 2023, año en el que fue capturado en flagrancia junto con otros ocho integrantes de Los Chatas, entre ellos alias ‘Juanca’, identificado como coordinador de zona dentro de la estructura criminal.

A pesar de la condena emitida en su contra, alias ‘Pulga’ continuó evadiendo la acción de la justicia, situación que motivó su inclusión como objetivo prioritario dentro de las investigaciones contra esta organización.

Rol dentro del grupo delincuencial Los Chatas

Según información oficial, Sebastián Pulgarín Molina habría tenido una participación activa y sostenida durante aproximadamente seis años dentro de las dinámicas criminales del GDO Los Chatas, estructura con presencia en sectores del norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades señalaron que su rol estaba vinculado principalmente a actividades relacionadas con el narcotráfico, así como a procesos de consolidación del control territorial ilegal, acciones que fortalecen la operación criminal de este tipo de organizaciones en Medellín.

Labores conjuntas entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía derivaron en un nuevo resultado contra grupos delincuenciales organizados. - crédito Policía Nacional

Balance de las autoridades contra estructuras criminales

La captura de alias ‘Pulga’ se produce tras un balance operativo presentado al cierre de 2025, año en el que la Policía Metropolitana reportó resultados significativos en la lucha contra los grupos delincuenciales organizados.

Según cifras oficiales 286 integrantes de estructuras delincuenciales fueron capturados en Medellín durante 2025. Además, entre los capturados se encuentran 16 cabecillas y 86 coordinadores.

Se realizaron 30 operativos contra GDO y 26 contra grupos delincuenciales comunes organizados, se ejecutaron 34 procesos de extinción de dominio, con bienes inmuebles incautados avaluados en más de 15.000 millones de pesos. Además, se materializaron 962 diligencias de allanamiento y registro en diferentes sectores de la ciudad.

La captura se suma a los operativos realizados por las autoridades en Medellín contra estructuras criminales durante el inicio de 2026. - crédito Colprensa - Camila Díaz

Impacto de la captura en 2026

De acuerdo con las autoridades, la detención de alias ‘Pulga’ representa una afectación a la estructura operativa de Los Chatas, al tratarse de un integrante con trayectoria dentro de la organización y con antecedentes judiciales por narcotráfico.

Desde la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía reiteraron que las acciones contra las estructuras criminales continuarán durante 2026, con énfasis en la ubicación de personas condenadas que se encuentren prófugas, así como en la desarticulación financiera y territorial de los grupos delincuenciales que operan en la capital antioqueña y su área metropolitana.

La captura de Sebastián Pulgarín Molina marca el inicio del balance operativo del año y se suma a las acciones judiciales orientadas a reducir la incidencia de organizaciones criminales en Medellín.