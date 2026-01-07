Afiliados a Emssanar protestan en Cali por desabastecimiento de medicamentos y falta de atención médica: “Eutanasia pasiva”

Cuidadoras se unieron en protesta en una sede de la EPS Emssanar en Cali - crédito @Horadelaverdad/X

Afiliados a la EPS Emssanar realizaron una protesta en Cali para exigir la entrega de medicamentos y la continuidad en sus tratamientos médicos.

Los manifestantes se congregaron frente a las instalaciones de la CPS de Sanad, denunciando demoras y negaciones en la atención de pacientes con enfermedades crónicas y en estado terminal.

“Estamos aquí en estas instalaciones de CPS de Sanad, el cual nos ha negado la nutrición de nuestros pacientes”, afirmó una de las cuidadoras presentes en la manifestación, reportada por el medio local La Hora de la Verdad, en redes sociales.

Según los testimonios, algunas personas llevan hasta tres meses sin consultas médicas ni acceso a terapias, lo que ha afectado gravemente la salud de quienes requieren atención especializada.

“No tiene la espera por los traslados de congas donde hace meses están sin consultas médicas, sin la atención de terapeutas, pacientes con cuidados paliativos y enfermedades crónicas en sus puntos terminales”, agregó otra participante.

Los protestantes advirtieron sobre el deterioro en la calidad de vida de los pacientes y el impacto en quienes los cuidan.

“Nos han negado el derecho a la vida. Nos niegan todo. Nos niegan a nosotros como cuidadoras a poder seguir cuidando. Las cuidadoras se están muriendo. Días tras días se mueren los pacientes. Cada vez que estén bien, estamos esperando a nuestros familiares”, expresaron durante la jornada.

La situación ha encendido alarmas entre los usuarios de la EPS, que demandan respuestas y soluciones inmediatas para garantizar el acceso a los servicios de salud y la entrega oportuna de medicamentos.

Madre fue grabada llorando en el suelo de una sede de Emssanar

La imagen de una madre arrodillada y llorando en el piso de una sede de Emssanar EPS en Cali, tras la negación de medicamentos para su hijo, generó una ola de reacciones en redes sociales y puso en el centro del debate las dificultades de acceso a tratamientos que enfrentan niños con enfermedades raras en la ciudad.

El video, que se viralizó el 15 de diciembre del año anterior, mostró a la mujer exigiendo atención y denunciando la falta de respuestas para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La protesta, en la que participaron varias madres de menores con enfermedades complejas, evidenció las denuncias de suspensión de medicamentos y atención interrumpida.

“Mi hijo se deteriora cada día y nadie responde”, expresó una de las manifestantes, mientras otras insistieron en que la petición es por el derecho fundamental a la salud de sus hijos y no por intereses personales.

Ante la difusión del caso, Emssanar EPS informó que los hechos ocurrieron el viernes 12 de diciembre y no el 15, como se difundió inicialmente.

La entidad aseguró que ese mismo día estableció “una Mesa de Diálogo inmediata con las líderes del colectivo ‘Madres 24/7’, así como con las demás acudientes presentes”, lo que permitió llegar a “acuerdos formales que garantizaron la solución a sus requerimientos ese mismo día”.

Emssanar detalló que se activaron “soluciones efectivas”, como la prestación de servicios domiciliarios durante el fin de semana y la asignación de personal y turnos para atender los cuatro casos de los menores involucrados.

“Hoy, lunes 15 de diciembre, tal como quedó pactado en el acta del viernes, se está ejecutando la revisión administrativa con el operador farmacéutico para finalizar la entrega de insumos y medicamentos pendientes”, añadió la EPS en su comunicado.

La EPS informa que atendió la protesta ocurrida el 12 de diciembre en su sede de Cali. - crédito Emssanar

El caso dejó en evidencia la presión constante de las familias y colectivos que buscan respuestas ante los retrasos y barreras en la atención.

Organizaciones como “Madres 24/7” han reiterado en redes sociales la urgencia de garantizar la entrega regular de medicamentos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las EPS. Emssanar indicó que mantiene un “seguimiento permanente a cada caso”, incluyendo acompañamiento presencial en las visitas domiciliarias programadas, mientras persiste la vigilancia social sobre la prestación de los servicios.