Colombia

Afiliados a Emssanar protestan en Cali por desabastecimiento de medicamentos y falta de atención médica: “Eutanasia pasiva”

En las últimas semanas se han hecho visibles denuncias sobre el servicio de la entidad sanitaria

Guardar
Cuidadoras se unieron en protesta
Cuidadoras se unieron en protesta en una sede de la EPS Emssanar en Cali - crédito @Horadelaverdad/X

Afiliados a la EPS Emssanar realizaron una protesta en Cali para exigir la entrega de medicamentos y la continuidad en sus tratamientos médicos.

Los manifestantes se congregaron frente a las instalaciones de la CPS de Sanad, denunciando demoras y negaciones en la atención de pacientes con enfermedades crónicas y en estado terminal.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estamos aquí en estas instalaciones de CPS de Sanad, el cual nos ha negado la nutrición de nuestros pacientes”, afirmó una de las cuidadoras presentes en la manifestación, reportada por el medio local La Hora de la Verdad, en redes sociales.

Cuidadoras se unieron en protesta en una sede de la EPS Emssanar en Cali - crédito @Horadelaverdad/X

Según los testimonios, algunas personas llevan hasta tres meses sin consultas médicas ni acceso a terapias, lo que ha afectado gravemente la salud de quienes requieren atención especializada.

“No tiene la espera por los traslados de congas donde hace meses están sin consultas médicas, sin la atención de terapeutas, pacientes con cuidados paliativos y enfermedades crónicas en sus puntos terminales”, agregó otra participante.

Los protestantes advirtieron sobre el deterioro en la calidad de vida de los pacientes y el impacto en quienes los cuidan.

“Nos han negado el derecho a la vida. Nos niegan todo. Nos niegan a nosotros como cuidadoras a poder seguir cuidando. Las cuidadoras se están muriendo. Días tras días se mueren los pacientes. Cada vez que estén bien, estamos esperando a nuestros familiares”, expresaron durante la jornada.

La situación ha encendido alarmas entre los usuarios de la EPS, que demandan respuestas y soluciones inmediatas para garantizar el acceso a los servicios de salud y la entrega oportuna de medicamentos.

Madre fue grabada llorando en el suelo de una sede de Emssanar

La imagen de una madre arrodillada y llorando en el piso de una sede de Emssanar EPS en Cali, tras la negación de medicamentos para su hijo, generó una ola de reacciones en redes sociales y puso en el centro del debate las dificultades de acceso a tratamientos que enfrentan niños con enfermedades raras en la ciudad.

El video, que se viralizó el 15 de diciembre del año anterior, mostró a la mujer exigiendo atención y denunciando la falta de respuestas para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La protesta, en la que participaron varias madres de menores con enfermedades complejas, evidenció las denuncias de suspensión de medicamentos y atención interrumpida.

Mi hijo se deteriora cada día y nadie responde”, expresó una de las manifestantes, mientras otras insistieron en que la petición es por el derecho fundamental a la salud de sus hijos y no por intereses personales.

Ante la difusión del caso, Emssanar EPS informó que los hechos ocurrieron el viernes 12 de diciembre y no el 15, como se difundió inicialmente.

Una madre de un niño con enfermedad rara se lanzó al piso y rompió en llanto dentro de una sede de la EPS Emssanar en Cali, denunciando la negación de medicamentos vitales.

La entidad aseguró que ese mismo día estableció “una Mesa de Diálogo inmediata con las líderes del colectivo ‘Madres 24/7’, así como con las demás acudientes presentes”, lo que permitió llegar a “acuerdos formales que garantizaron la solución a sus requerimientos ese mismo día”.

Emssanar detalló que se activaron “soluciones efectivas”, como la prestación de servicios domiciliarios durante el fin de semana y la asignación de personal y turnos para atender los cuatro casos de los menores involucrados.

“Hoy, lunes 15 de diciembre, tal como quedó pactado en el acta del viernes, se está ejecutando la revisión administrativa con el operador farmacéutico para finalizar la entrega de insumos y medicamentos pendientes”, añadió la EPS en su comunicado.

La EPS informa que atendió
La EPS informa que atendió la protesta ocurrida el 12 de diciembre en su sede de Cali. - crédito Emssanar

El caso dejó en evidencia la presión constante de las familias y colectivos que buscan respuestas ante los retrasos y barreras en la atención.

Organizaciones como “Madres 24/7” han reiterado en redes sociales la urgencia de garantizar la entrega regular de medicamentos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las EPS. Emssanar indicó que mantiene un “seguimiento permanente a cada caso”, incluyendo acompañamiento presencial en las visitas domiciliarias programadas, mientras persiste la vigilancia social sobre la prestación de los servicios.

Temas Relacionados

EmssanarProtestasAtención médicaCrisis saludCaliEmssanar CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Lina María Garrido contestó a Antonio Sanguino y Andrés Idárraga: “Pensé que su poder de convocatoria era mayor, son un fracaso”

En una reciente publicación en X, la representante a la Cámara por el Cambio Radical propuso “que la Base Antinarcóticos más grande del mundo se instale en Colombia”

Lina María Garrido contestó a

Canciller Rosa Villavicencio y Jhon McNamara se reunieron: el tema principal Donald Trump y Marco Rubio

El vicecanciller Mauricio Jaramillo detalló aspectos centrales del diálogo sostenido en la Cancillería, donde representantes de Colombia y Estados Unidos discutieron estrategias para superar tensiones bilaterales y garantizar la dignidad mutua en los intercambios diplomáticos

Canciller Rosa Villavicencio y Jhon

Piden a las altas cortes y al Congreso un pronunciamiento “inmediato” en defensa de la soberanía nacional, tras amenaza de Estados Unidos

La exfiscal Angélica Monsalve presentó un derecho de petición dirigido a los principales órganos del poder público, tras polémicas declaraciones del presidente Donald Trump

Piden a las altas cortes

Gobernación del Caquetá advierte sobre dominio de Calarcá en el norte del departamento: “El control en esa zona lo tienen ellos”

Las declaraciones del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se dan por la muerte de dos uniformados en Cartagena del Chairá

Gobernación del Caquetá advierte sobre

Andrea Petro le dio un consejo a su papá en medio de la pelea con Donald Trump: “La calma y el respeto”

La hija mayor del presidente colombiano utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo ante las diferencias políticas que ha tenido Gustavo Petro con el líder de la Casa Blanca

Andrea Petro le dio un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y el ‘Chapo’ Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’

Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’ denunció robo de su equipaje en aeropuerto de Cali

Karen Sevillano y Vicky Berrio habrían enviado indirectas a Yina Calderón: “Que nuestro momento ya pasó, decían”

Hernán Orjuela regresa a Bogotá y se lleva una sorpresa con el caos de la capital: “Miren esto, ¡Terrible!”

Yeferson Cossio volvió a sorprender a niños de una escuela en Antioquia llevándolos a una piscina

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Falcao vs. Dayro Moreno: la pelea histórica de goleadores que se reactiva con el regreso de ‘el Tigre’ a Millonarios

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Cuándo debutará Falcao con Millonarios en 2026: el estado físico del delantero será clave para su reestreno

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″