Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a dos niños en Bogotá, fue notificada en Londres y ya tiene fecha para comparecer ante la justicia

El abogado de las familias de las víctimas de Bogotá habla sobre la próxima audiencia preliminar de imputación de cargos contra Zulma Guzmán - crédito red social X

Zulma Guzmán, principal sospechosa por la muerte de dos menores en Bogotá tras consumir frambuesas envenenadas con talio, fue notificada en Londres por la Policía Metropolitana sobre la orden de arresto provisional con fines de extradición y la circular roja de Interpol.

La comunicación se produjo tras superar un incidente ocurrido días antes, en el que fue hospitalizada luego de arrojarse al río Támesis y ser estabilizada por los médicos británicos.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Oficina Central Nacional de Interpol, Guzmán deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 6 de enero de 2026, tras ser considerada apta para recibir formalmente la notificación de la orden de detención, según Noticias RCN.

Su traslado y recuperación permitieron que las autoridades británicas procedieran con la detención provisional conforme a la normativa de extradición.

El proceso avanza luego de que la Fiscalía General de la Nación de Colombia solicitara su extradición para que rinda cuentas ante la justicia colombiana.

El abogado Fabio Humar, que representa a las familias de las víctimas, destacó la inminencia de una audiencia preliminar de imputación de cargos, al anunciar: “Ya en pocas semanas debemos tener una audiencia preliminar de imputación de cargos. Esperemos, pues, que esto avance de la mejor manera para todos”.

Las autoridades del Reino Unido arrestaron a Guzmán Castro, de 54 años, tras confirmar que se encontraba en condiciones físicas y mentales aptas para el proceso judicial.

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Horas antes, había sido rescatada tras lanzarse al río Támesis el 16 de diciembre de 2025 y fue trasladada a un hospital, donde permaneció bajo observación médica hasta recibir el alta. Solo entonces las autoridades británicas ejecutaron la detención provisional, siguiendo los protocolos de extradición internacional.

La presentación formal ante los tribunales británicos se realizó en el Westminster Magistrates’ Court el 6 de enero de 2026, donde Guzmán Castro fue informada de la orden de arresto y del propósito de extradición, como confirmaron la Fiscalía de Colombia y el abogado de las víctimas.

La comparecencia abre el camino para que la justicia británica inicie los trámites que podrían permitir su regreso a Colombia y enfrentar los cargos por homicidio agravado.

El caso remite a hechos ocurridos en Bogotá en abril de 2024, cuando Emilia Forero, de 13 años, e Inés de Bedout, de 14, fallecieron tras consumir chocolates sabor frambuesa adulterados con talio, un veneno altamente tóxico.

Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

La investigación apunta a un posible “acto de venganza” de Guzmán contra el padre de Inés, Juan de Bedout, tras una relación fallida. La Fiscalía sostiene que los homicidios fueron intencionales y coordinados, lo que motivó la orden internacional de captura.

Zulma Guzmán Castro abandonó Colombia en 2024 y llegó al Reino Unido procedente de Madrid el 11 de noviembre.

Su localización fue posible gracias a la cooperación internacional y registros de vuelos, además de indicios como su aparición en medios británicos, que ayudaron a confirmar su paradero antes del arresto.

La Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) confirmó que la detenida permanecerá bajo custodia hasta la resolución del proceso de extradición, mientras la Fiscalía prepara la imputación de cargos correspondientes, de acuerdo con el medio inglés The Sun.

El caso también ha generado atención por otras investigaciones relacionadas con muertes familiares.

Entre ellas, el fallecimiento de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrido en agosto de 2021. La policía colombiana detectó talio en su organismo y revisa si hubo algún vínculo con los homicidios recientes, aunque el esposo de la víctima atribuyó su muerte a causas naturales.

Zulma Guzmán Castro, es la mujer identificada como la principal sospechosa en el caso del doble asesinato de dos niñas en Bogotá en el mes de abril de 2025, luego de que hubieran consumido unas frambuesas envenenadas con talio, que ella habría enviado a la vivienda del padre de una de ellas - crédito redes sociales

Estas indagaciones han aumentado el interés internacional sobre el caso y el seguimiento de Guzmán Castro.

Tras recibir el alta médica, Guzmán fue trasladada a la comisaría de Islington y posteriormente al tribunal, donde se le informó de la orden de arresto internacional.

La justicia británica confirmó que se encuentra bajo custodia mientras se adelantan los trámites de extradición. Las autoridades colombianas destacaron la importancia de la cooperación internacional para garantizar que la sospechosa responda ante la justicia por el doble homicidio.

Con la notificación oficial y la comparecencia programada, la justicia británica da los primeros pasos formales para permitir que Guzmán Castro pueda regresar a Colombia y enfrentar los cargos por homicidio agravado.