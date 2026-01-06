Turista coreano resaltó la higiene bucal de los colombianos y la comparó con Canadá: “Tienen tanta plata”

El extranjero destacó la higiene bucal y limpieza de los colombianos - crédito oppawhat/Instagram

El auge del turismo en Colombia ha propiciado que visitantes de distintas nacionalidades exploren las características propias de este país suramericano.

Entre los aspectos que más llaman la atención de los extranjeros destacan el clima, cultura, gastronomía, costumbres y la biodiversidad, factores que contribuyen a que muchos describan a Colombia como un “paraíso”.

Uno de los visitantes que ha compartido públicamente su experiencia en el país es Jason Lee, migrante surcoreano y creador de contenido en redes sociales.

Lee expresó que, tras recorrer diferentes países, ha podido identificar rasgos culturales y hábitos cotidianos que le resultaron llamativos en Colombia.

En particular, se refirió a la higiene bucal y los hábitos de aseo personal de los colombianos, aspectos que considera sobresalientes en comparación con los observados en otras naciones.

“Los dientes del colombiano. Me di cuenta, me parece muy interesante porque son colombianos, tienen dientes perfectos (...) Y yo viví en Canadá por muchos años y los canadienses tienen tanta plata, pero de higiénico, de dental, no es tan perfecto. Pero me parece muy interesante, en Colombia toda la gente, no importa quiénes, tiene dientes perfectos (sic)”, sostuvo el ‘influencer’.

El creador de contenido extranjero agregó que las duchas diarias de los colombianos también resultó una costumbre que le llamó la atención.

“Y las duchas también. Los coreanos, en inviernos, nosotros tomando ducha como cada dos días o algo, y obviamente, los gringos toman ducha, no todos los días, pero en Colombia toman ducha como dos o tres veces al día, y así. Me parece muy interesante y me parece muy bien, porque Colombia tiene una cultura muy higiénica”, añadió Lee en sus redes sociales.

Las declaraciones de Lee generaron diversas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre los hábitos de higiene en Colombia en contraste con los de otros países, contribuyendo al intercambio de percepciones.

“Porque el doctor Muelitas iba al colegio 😂😂😂" ; “Si aquí la limpieza dental es fundamental, hasta nos llevamos el cepillo de dientes en el bolso a todos lados” ; “Bañarse en la mañana es casi que obligatorio para los colombianos. Asi sea solo una vez al día” ; “Y ni hablar de los zapatos limpios 👏 ese es otro que nos representa" ; “En Colombia no hay plata, pero hay dientes perfectos dijo el coreano 😅😬✨🦷✨😁" ; “Es verdad todos intentamos cuidarnos mucho la dentadura. Y el aspecto físico, nos encanta salir a la tienda muy limpios y bien arreglados 😅 son pocas las personas descuidadas (sic)“, comentaron algunos usuarios.

Turista surcoreano destacó oportunidades y retos de Cali tras su visita

Las impresiones de Jason Lee han generado conversación sobre la situación actual de Cali, una de las ciudades principales de Colombia.

Según Lee, la percepción de inseguridad y las condiciones climáticas forman parte de la imagen que se tiene de la ciudad, aunque considera que existen múltiples factores que ofrecen una visión más equilibrada.

“La pregunta es: ¿Cali está caliente? ¿Cali está peligroso? Mi, mi respuesta es sí, creo que sí. Pero igual estoy pensando que va a mejorar mucho esta ciudad. Estoy pensando realmente, va a crecer mucho, va a cambiar mucho. Y obviamente uno necesita cuidarse mucho porque hay muchos ojos en la calle. Entonces no dar papaya y toda, pero yo creo que Cali está hermoso”, afirmó Lee en sus redes sociales.

El contenido compartido por Lee despertó opiniones encontradas entre los usuarios de plataformas digitales, que debaten sobre los desafíos y fortalezas de Cali.

Entre los aspectos destacados, el creador de contenido subrayó la riqueza natural, la biodiversidad, la cultura caleña y la gastronomía local, elementos que, a su juicio, representan oportunidades para el desarrollo de la ciudad pese a los problemas de seguridad y convivencia.

“Hay mucha gente que dice: ‘Cali está caliente, calor y así’, pero hay mucho viento, qué tranquilidad tenemos. Me parece muy bien, honestamente. Y obviamente esta ciudad tiene tantos problemas, pero igual tiene tantas oportunidades. Hay mucha naturaleza y biodiversidad. Y hay cultura caleña. La comida, la comida caleña está, ¡uf!, está superbién (sic)“, complementó el turista surcoreano.