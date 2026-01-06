Colombia

Resultados del Baloto lunes 5 de enero de 2026: números ganadores del sorteo de HOY

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto divulgó los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este lunes 5 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: lunes 5 de enero de 2026.

Números ganadores: 9 13 28 31 35 2.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta un año naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes de 2025. Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también. Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de "números calientes" que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

BalotoResultado balotobaloto último sorteoresultado baloto revanchacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Capturan en Medellín a “narco invisible” del Clan del Golfo requerido en extradición por EE. UU.

La Policía identificó al detenido como un operador clave del narcotráfico que coordinaba envíos marítimos de cocaína hacia Norteamérica bajo un perfil de bajo reconocimiento

Capturan en Medellín a “narco

Lotería de Cundinamarca resultados 5 de enero: números ganadores del último sorteo

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca resultados 5

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Falleció a causa de quebrantos de salud asociados a afecciones pulmonares, por las cuales permanecía bajo atención médica en un centro asistencial de la ciudad

Murió a sus 75 años

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este martes 6 de enero

El Pico y Placa se modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Bogotá:

MinTrabajo publica la denuncia penal contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo: este es el documento completo

El escrito detalla los fundamentos jurídicos, las pruebas digitales y los tipos penales invocados, y traslada a la Corte Suprema la responsabilidad de definir si las conductas denunciadas ameritan el inicio de actuaciones judiciales

MinTrabajo publica la denuncia penal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Extranjero se atrevió a probar

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Deportes

Murió a sus 75 años

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”