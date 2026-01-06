Menor de tres años fue abusado sexualmente en Bogotá: su padre señaló a sus cuidadores como los responsables

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia de un presunto caso de abuso sexual infantil en la localidad de Bosa ha generado conmoción en Bogotá.

El testimonio del padre de la víctima de tres años no solo expuso la gravedad del hecho, también cuestionó el proceder de las instituciones encargadas de la protección de los menores, según reveló el sistema informativo de CityTv.

El padre del infante relató cómo detectó el primer indicio de la agresión. “Cuando él llega a mi casa, él me dice: ‘Papi, chichí’. Cuando él me dice: ‘Papi, chichí’, pues yo automáticamente salgo a mirar para bajarle su pantaloncito para que hiciera chichí. Cuando le bajo el pantaloncito, le veo en sus partes íntimas de que mi hijo tenía unas laceraciones, o sea, como especies de unas quemaduras en sus partes íntimas”, dijo al medio de comunicación.

De acuerdo con su declaración, tras notar las lesiones, buscó una explicación en la persona encargada del cuidado del menor. “Cuando yo llamé a la señora que nos lo cuidaba, que ella tiene año y medio de estar cuidándonos el niño, ella no supo dar una explicación al respecto”, añadió el padre. Esta falta de respuesta lo llevó a actuar de inmediato y buscar atención médica para su hijo.

El ingreso al hospital desencadenó el protocolo para casos de abuso sexual infantil. “Automáticamente, dijeron que era un código blanco, o sea, abuso sexual contra el niño. Ahí duró cuatro días hospitalizado y Bienestar Familiar se hizo cargo de lo que había sucedido y me lo llevaron a, a medicina legal y de medicina legal lo mandamos para la Fiscalía”, explicó el hombre.

Las sospechas del hombre no se limitaron a lo ocurrido en la vivienda. Señaló que el jardín infantil tampoco alertó sobre signos previos de maltrato: “Yo también estoy tratando de denunciar al jardín donde estaba el niño. ¿Por qué? Porque omitió la información. Ella tenía que haberme informado automáticamente a mí de que a mi bebé había llegado con esas laceraciones al, al jardín”, agregó el denunciante.

También recordó ocasiones anteriores en que halló moretones y heridas en su hijo, sin recibir explicaciones ni de la cuidadora ni del personal del jardín.

La salud física y emocional del menor sigue siendo motivo de preocupación. Sobre ello, su padre comentó: “El niño ahorita mismo se encuentra... Él cada vez se anda mirando su pipí (llorando) porque cada vez se anda mirando su pipí. Cada vez me dice: ‘Papi...’”, agregó a sus declaraciones.

Finalmente, el denunciante dirigió un mensaje a los organismos encargados de impartir justicia. “¿Yo qué le pido a las autoridades? Hombre, que hagan, que hagan justicia por lo que le hicieron a mi hijo, que hagan justicia, porque es que esto no se puede quedar así, porque por eso es que todas las cosas pasan, porque es que la justicia hacen caso omiso también a las cosas. La fiscal lo que me dio a mí era que tenía que llegar a una conciliación con esa señora. Yo no quiero conciliación porque yo no necesito dinero de ella, yo lo que necesito es que se haga justicia con mi bebé”, expresó al medio CityTv.

La situación expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y de garantizar respuestas efectivas por parte de las instituciones ante cualquier indicio de vulneración de derechos. El caso refleja la importancia de la vigilancia permanente en los entornos donde permanecen los niños y la urgencia de consolidar canales de denuncia y atención que prioricen el bienestar de las víctimas, en dichos entornos.