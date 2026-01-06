Colombia

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

La reconocida ‘influencer’ se suma a la tercera temporada del ‘reality’, adelantando que su nueva actitud y enfoque pragmático podrían cambiar por completo la dinámica del juego este año

La paisa finalmente cumplió su sueño de entrar al 'reality' del Canal RCN - crédito @canalrcn/IG

La llegada de Mariana Zapata a La casa de los famosos Colombia 3 ha reconfigurado la expectativa sobre la dinámica del reality y el tipo de juego que puede desplegar una figura proveniente de las redes sociales.

El anuncio, difundido oficialmente en redes y replicado en las pantallas del Canal RCN, posiciona a la influencer como una de las incorporaciones que mayor atención despierta entre quienes siguen de cerca el formato televisivo. Y es que, la creadora de contenido llevaba tiempo en el sonajero desde las dos primeras temporadas.

La paisa estuvo en la
La paisa estuvo en la segunda temporada de La casa de Alofoke junto a Melissa Gate - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

Hola, soy Mariana Zapata y oficialmente soy participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia”, afirmó Zapata en su declaración inaugural publicada en redes sociales.

Esta precisión no solo confirma su presencia, sino que también marca un quiebre con su intento previo de formar parte del programa, ya que la perspectiva para esta tercera temporada es distinta:

La Mariana de hoy no es la misma de hace un año. Imagínense todo lo que puede pasar en un año. Este año sí que vengo preparada”, evidenciando una transformación personal que la impulsa con renovada determinación hacia la competencia.

La estrategia y la fuerza de personalidad emergen como ejes del juego que Zapata planea desplegar. “Cuando algo se me mete a la cabeza, hago hasta lo imposible por conseguirlo, obviamente sin pasar por encima de nadie y siento que eso va a destacar demasiado en la casa de los famosos”, explicó Mariana Zapata, anticipando una actitud determinada, pero también proclive a enfrentamientos.

Mariana Zapata ya había intentado
Mariana Zapata ya había intentado llegar a 'La casa de los famosos', pero erdió contra La Jesuu - crédito @mariana.zapata13/IG

En su visión, las alianzas serán centrales, especialmente entre quienes demuestren desempeño en las pruebas: “No descarto la posibilidad de que haya una estrategia de mi parte a medida que avanza el juego con mis compañeros. Hay que hacerse muy amiga de las personas que la dan todo en las pruebas y así uno llega lejos”, aseguró, delineando un enfoque pragmático para avanzar en el programa.

Mariana Zapata diferencia su estilo social del de quienes buscan agradar a todos, lo que podría generar fricciones dentro de la casa:

A mí me choca mucho las personas que son queda bien, o sea, como que esas personas que quieren ser amigos de todo el mundo, esos no son amigos de nadie, esos que te dicen lo que tú quieres escuchar. [...] Yo me identifico más con las personas que son como de carácter más: Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es así”, reflexionó la empresaria sobre su predilección por el carácter directo y las decisiones firmes.

Mariana Zapata es recordada por
Mariana Zapata es recordada por haber sostenido una relación con el influenciador Santiago Arroyave - crédito @mariana.zapata13/IG

Al referirse a sus propios límites, Zapata se pronuncia tajante sobre el respeto interpersonal: “Tolerante, pues como que a mí me pueden gritar, me pueden decir lo que sea y yo siento que lo puedo tolerar, pero cuando ya pasan esa delgada línea del respeto verbal, no sé, como que invadiendo demasiado mi espacio personal, gritándome en la cara o de pronto empujándome, esas cosas sí no, esas sí no las tolero”, señaló la influencer, anticipando que las conductas que atenten contra su espacio tendrán consecuencias inmediatas.

Enfatizó este punto al declarar: “Crean venir donde mí a hacer arrepentir menos, están muy equivocados y que se atengan a las consecuencias”.

Aunque su objetivo primordial será competir, Mariana Zapata mantiene una apertura ante lo imprevisible, incluyendo la posibilidad de un vínculo sentimental.

A mirar de una a los hombres a ver con cuál me quedo, a vivirme eso, a pasar rico, más que de pronto pensar en los hombres. Pero tampoco me niego a la posibilidad. Entonces, esta sí va a romper las dos anteriores”, manifestó, dejando abierta la puerta a experiencias personales inéditas dentro del reality.

