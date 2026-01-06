Colombia

Lotería de Cundinamarca resultados 5 de enero: números ganadores del último sorteo

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de 3 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 5 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 5 de enero de 2026.

Número ganador: 4291.

Serie: 139.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca lleva a cabo un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 22:30 horas. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio?

Los premios de la Lotería de Cundinamarca están sujetos a un impuesto del 17% sobre el valor bruto del premio ganado, conocido como impuesto a ganadores.

Este impuesto se retiene automáticamente al momento de pagar el premio por la entidad responsable.

Adicionalmente, no se aplica el impuesto a las loterías foráneas del 10% sobre la venta de billetes en Bogotá a la Lotería de Cundinamarca ni a la Lotería de Bogotá, pero los ganadores están sujetos a esta retención del 17% sobre el premio.

También es importante tener en cuenta que posteriores movimientos financieros hechos con el premio pueden estar sujetos al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), aunque ese impuesto no se descuenta directamente al cobrar el premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería de Cundinamarcacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

