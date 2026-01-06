Gustavo Petro convocó a la primera movilización de 2026 tras duro cruce con Donald Trump: esta es la fecha y hora de la jornada

Con dos mensajes en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó a sus simpatizantes a lo que será la primera movilización de 2026: en las que buscará, según explicó, defender la soberanía nacional ante las afirmaciones del mandatario norteamericano Donald Trump, que en fuertes declaraciones lo calificó de “enfermo” e insistió en que el líder colombiano apoya la producción de drogas y dejó abierta la posibilidad de incursiones militares.

Petro indicó que la jornada en favor a su Gobierno se llevarán a cabo el miércoles 7 de enero, a partir de las 4:00 p. m., cuando pidió a sus seguidores congregarse en las principales plazas del territorio nacional. En su caso, anunció, estará en la Plaza de Bolívar de Bogotá, desde donde se dirigirá a los colombianos; en lo que se presume sea su defensa pública tras los señalamientos provenientes de Washington, que consideró una amenaza de invasión de EE. UU.

En su perfil en X, el presidente Gustavo Petro convocó a la primera movilización del 2026, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero - crédito @petrogustavo/X

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. El miércoles, a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano ¡Colombia libre!“, expresó el primer mandatario en su perfil de X, en un mensaje que reforzó posteriormente con un video en el que se justificó los motivos de esta convocatoria, con la que también saldrá a medir el respaldo hacia su gestión.

Del mismo modo, el jefe de Estado invitó a los demás connacionales a izar la bandera en sus hogares, como muestra de apoyo a la autodeterminación del país frente a cualquier injerencia extranjera. Como era de esperarse, esta invitación generó opiniones encontradas en las plataformas digitales, entre los que han respaldado este llamado y los que lo consideran un evento político, en medio de la campaña electoral con miras a los comicios presidenciales.

¿Qué dijo Donald Trump que desató la furia de Gustavo Petro?

A bordo del Air Force One, mientras se preparaba para viajar de Florida a Washington, Trump se refirió al futuro de la gestión de la política regional. Y fue entonces cuando señaló lo que considera una situación insostenible en medio de las preguntas sobre la reciente incursión en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y la postura de su administración de recuperar a los países vecinos: la posición de Petro frente a su estrategia antidrogas, que en su juicio no es efectiva.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, dijo Trump, con lo que reafirmó su posición frente a Petro, al que no ha dejado de calificar como uno de los líderes del narcotráfico en la región, por lo que lo incluyó en la Lista Clinton y, de paso, le retiró la visa norteamericana.

Acto seguido, uno de los periodistas presentes le preguntó a Trump si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia: y ante la consulta, Trump respondió de manera directa: “Eh, suena bien para mí. Sí”, afirmó el gobernante norteamericano, que con ello reafirmó su intención de contemplar, en caso de que sea necesario, un operativo en el país, lo que sin duda encendió las alarmas en la escena política criolla.

Con este extenso mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario Donald Trump, por sus señalamientos como líder del narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, la respuesta por parte del primer mandatario no se hizo esperar y en X le salió al paso a estos señalamientos. “Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo", expresó.