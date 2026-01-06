El tráfico en Bogotá se paralizó tras intenso aguacero en diferentes puntos de la ciudad: este es el reporte

Las intensas lluvias en Bogotá ocasionaron congestión vehicular e inundaciones en múltiples sectores durante la jornada del 6 de enero de 2026 - crédito @BogotáTránsito/X

Las lluvias regresaron con fuerza a Bogotá durante el inicio de año, afectando distintos sectores de la ciudad y generando congestión vehicular, inundaciones y desvíos en varias vías durante la tarde del martes 6 de enero de 2026.

Aunque la capital mantiene una movilidad fluida debido a la ausencia de muchos residentes que continúan de vacaciones, las intensas precipitaciones provocaron trancones de varias horas, según reportó la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

El último informe oficial, emitido a las 4:56 p. m., indicó alta congestión en el corredor de la avenida Boyacá con calle 66A. La causa principal fue la combinación de fuertes lluvias y una falla en el sistema semafórico.

El Grupo Guía y agentes de tránsito de Bogotá gestionaron la movilidad y respondieron a emergencias derivadas de las lluvias - crédito @BogotáTránsito/X

Las autoridades recomendaron como rutas alternas la calle 53, la Avenida Rojas, la Avenida Chile y la Avenida Cali, mientras agentes de tránsito y el Grupo Guía gestionaban la movilidad en el punto.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad informó sobre encharcamientos en diversos sectores como la avenida Ciudad de Cali con calle 6D, avenida ciudada de Cali con calle 22, avenida Ciudad de Cali con calle 132, avenida Boyacá con calle 9 y avenida Centenario con carrera 83. Las autoridades pidieron a los ciudadanos transitar con precaución por esas zonas.

Uno de las situaciones más complejas ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 1A, sentido sur-norte, donde una inundación casi total detuvo el tráfico y obligó a las autoridades de tránsito a sugerir rutas alternas por la avenida Guayacanes. En el lugar, el Grupo Guía y agentes de movilidad continuaron gestionando la movilidad para mitigar el impacto de la emergencia.

Encharcamientos afectaron puntos estratégicos de la ciudad, lo que llevó a programar desvíos - crédito @BogotáTránsito/X

Pronóstico del clima para el miércoles 7 de enero en Bogotá

En cuanto al pronóstico del clima para el miércoles 7 de enero, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) anticipó cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco durante la madrugada, aunque no descartó lluvias ligeras en el norte de la ciudad.

Se espera una temperatura mínima cercana a los 10°C. Para la mañana, Idiger prevé la continuidad de cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente secas.

Cabe señalar que la ciudadanía puede consultar el pronóstico de lluvias en tiempo real a través de la plataforma Mapas Bogotá, accediendo mediante dispositivos móviles o computadores.

El sistema permite revisar el estado del clima en ubicaciones específicas al ingresar la dirección de interés y seleccionar la opción de lluvias en el menú de mapas.

CAR adviertió déficit de agua en la Sabana de Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) convocó una mesa de trabajo con los alcaldes y representantes de las principales empresas y sectores productivos del centro de la Sabana de Bogotá para abordar la creciente preocupación por el desabastecimiento hídrico en la cuenca alta del río Bogotá.

El encuentro, realizado el 6 de enero de 2026, estuvo encabezado por el director de la entidad Alfred Ignacio Ballesteros, que reiteró la invitación hecha a finales de 2025 a los mandatarios locales y compañías de servicios públicos para activar planes de contingencia que garanticen la seguridad hídrica y la preparación ante eventuales crisis de suministro.

Durante la reunión, Ballesteros enfatizó que, aunque la entidad no se opone al desarrollo industrial ni a la actividad de los sectores productivos, la prioridad de la CAR seguirá siendo el consumo humano.

CAR advirtió déficit de agua en la Sabana de Bogotá y exigió priorizar el consumo humano ante crisis hídrica - crédito CAR

“No estamos en contra del desarrollo industrial ni de los sectores productivos, pero la prioridad de la CAR es y será siempre el consumo humano, por lo cual no es posible aumentar captaciones a las empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá pues sin haber empezado la temporada seca ya presentamos déficit de agua”, afirmó el director de la CAR.

El funcionario alertó sobre los bajos niveles de las corrientes hídricas y el descenso sostenido de los embalses del centro del país, advirtiendo la urgencia de acciones concretas por parte de las industrias, como la financiación de proyectos de exploración de nuevos pozos subterráneos y la construcción de reservorios.

Ballesteros también insistió en la importancia de avanzar en ordenamiento territorial para evitar que el crecimiento desbordado de los municipios incremente la demanda de agua y comprometa la sostenibilidad de las empresas asentadas en la región.