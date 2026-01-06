El peso colombiano empezó enero de 2026 como la moneda emergente de mayor apreciación frente al dólar: “Se ve más interesante”

El índice DXY, que mide el dólar a nivel global, mostró una gran debilidad de la divisa en 2025 y el peso colombiano se vio muy favorecido - crédito Luisa González/Reuters

El peso colombiano inició 2026 con una revaluación superior al 1%, por lo que se consolidó como la moneda emergente que más se apreció en la región durante los primeros cinco días del año. El desempeño sobresalió a pesar de la presión bajista provocada por tensiones diplomáticas entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, así como la incertidumbre derivada del aumento del salario mínimo del 23% y de la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con un análisis de La República, en el periodo, el peso colombiano encabezó el listado de las divisas emergentes más valorizadas, seguido por el rand sudafricano (0,78%) y el baht tailandés (0,57%). También registraron avances el peso argentino y el real brasileño (0,48% cada uno), el peso chileno (0,24%), el dólar de Hong Kong (0,09%) y el peso mexicano (0,05%). Por el contrario, el rublo ruso y el ringgit malayo lideraron las depreciaciones, con caídas de 1% y 0,44%, respectivamente.

La fortaleza inicial del peso colombiano no estuvo exenta de episodios de volatilidad. Durante una de las jornadas, la moneda local perdió hasta 2% en la apertura, mientras los bonos soberanos en dólares retrocedieron un centavo, lo que reflejó la tensión entre Bogotá y Washington. El agravamiento del tono desde la Casa Blanca, con acusaciones de Trump hacia Petro por “tolerar el narcotráfico” y amenazas de sanciones, incrementó la fragilidad del entorno colombiano luego de la intervención estadounidense en Venezuela y la detención del dictador Nicolás Maduro.

A nivel interno, la presión se sostuvo con el anuncio del aumento del salario mínimo. El ajuste intensificó los temores inflacionarios y las dudas sobre la estabilidad fiscal de Colombia, advirtió el medio. La cercanía de las elecciones y el aumento de la incertidumbre política sumaron presión sobre la prima de riesgo y mermaron la confianza de los inversionistas en el mercado local.

Estrategia de cautela

Frente a esto, los operadores optaron por estrategias de cautela. El CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, señaló que es necesario mantener “la estrategia de ir vendiendo corto plazo en el rango de techo rebotes entre los $3.840-$3.890 y comprando correcciones entre los $3.715-$3.680 para compromisos de máximo dos meses, porque aún no rompemos niveles clave con contundencia”.

Desde la perspectiva macroeconómica, el atractivo de los diferenciales de tasas de interés frente al dólar resulta clave para el desempeño de las monedas latinoamericanas. El estratega sénior de UBS Global Wealth Management, Alberto Rojas, explicó a BloombergLínea que “Colombia, México y Brasil tienen tasas de referencia que proveen diferenciales notables versus el dólar estadounidense”.

Durante 2025, las divisas de estos tres países ofrecieron retornos combinados superiores al 20%, sumando apreciación cambiaria y tasas bancarias, precisó el experto. Asimismo, matizó que “pensar que este tipo de retorno se pueda repetir en 2026 es difícil”, ya que gran parte del ajuste cambiario ya se produjo y la Reserva Federal de Estados Unidos dispone de menor margen para reducir sus tasas.

Peso colombiano, la moneda más interesante

Sin embargo, considera que el peso colombiano “es la moneda que se ve más interesante entrando el 2026”, aunque alternará episodios de fuerza con correcciones abruptas debido al riesgo local y la influencia de los precios de los commodities, sobre todo el petróleo.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de XTB Latam, apuntó en BloombergLínea que “La moneda colombiana puede rendir bien si cae el dólar y el petróleo ayuda, pero para liderar de manera más persistente necesita una prima de riesgo doméstica contenida y señales fiscales más claras”. Respecto al peso mexicano, afirmó que se mantendrá firme gracias a su liquidez y “un marco macro relativamente consistente”, pero su crecimiento podría ser limitado si el diferencial de tasas continúa cerrándose.

La política monetaria estadounidense se mantiene como un factor determinante para los movimientos de capital hacia América Latina. Una eventual reducción de tasas de la Reserva Federal debilitaría al dólar, lo que facilitaría el ingreso de recursos a mercados emergentes, sobre todo en aquellas economías cuyos bancos centrales sostengan posturas restrictivas.

Relativa calma en los mercados, pero...

En el ámbito geopolítico, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro fueron absorbidas con relativa calma por los mercados. No obstante, persisten dudas sobre el futuro del petróleo venezolano y el impacto en los precios internacionales, mientras las primas de riesgo de la región siguen expuestas a fluctuaciones tanto locales como globales.

Tras los eventos iniciales de 2026, el mercado cambiario continúa atento a la evolución de las tensiones internacionales y a la reacción de los inversionistas frente a los riesgos políticos y económicos de la región. Las definiciones sobre Venezuela, las decisiones futuras de la Reserva Federal y los ajustes internos en Colombia serán determinantes para los flujos de capital y el comportamiento de las monedas en los próximos meses.