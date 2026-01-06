Casos de dengue en Colombia exceden 120.000 contagios y mantienen alerta nacional

Colombia enfrenta un aumento histórico de casos de dengue en 2025, superando los 123.000 contagios reportados por el Instituto Nacional de Salud - crédito Europa Press

El año 2025 cerró con una presión inédita sobre los servicios de salud en Colombia debido al repunte sostenido del dengue. Las instituciones sanitarias nacionales declararon la alerta epidemiológica después de confirmar 123.745 casos y 118 muertes vinculadas a la infección viral, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS).

La transmisión del virus mantuvo su ritmo incluso en las últimas semanas del año. Solo en la semana epidemiológica 52, el INS registró 2.053 nuevos casos en todo el país, con la mayoría vinculados a infecciones recientes y el resto a notificaciones de semanas previas.

Este comportamiento refleja la persistencia del brote y la dificultad para contener la circulación del mosquito Aedes aegypti.

El análisis oficial detalla que cerca del 62% de los afectados presentaron dengue sin signos de alarma, mientras que el 37% desarrolló manifestaciones más severas y un grupo reducido, superior al millar de personas, fue diagnosticado con dengue grave. Estas cifras mantienen en vilo a los equipos médicos, especialmente en ciudades y regiones donde la demanda hospitalaria ya enfrentaba tensiones previas.

Santander, Meta, Córdoba, Norte de Santander, Antioquia y Cartagena de Indias concentran los focos más críticos del brote de dengue en el país - crédito Associated Press

Las zonas con mayor concentración de contagios durante el año incluyeron Santander, Meta, Córdoba, Norte de Santander, Antioquia y Cartagena de Indias.

El INS también advirtió sobre una transmisión elevada en el Caribe y el nororiente del país, obligando a reforzar la vigilancia epidemiológica local y las acciones preventivas.

El comportamiento del brote no fue homogéneo en todo el territorio. Departamentos como Boyacá, Cartagena, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Santa Marta y Vaupés experimentaron incrementos superiores al 30% en los reportes recientes. En contraste, lugares como Buenaventura y Chocó evidenciaron una disminución en la notificación de nuevos casos.

A pesar de la magnitud del brote, el INS subrayó que la tasa de letalidad nacional por dengue se situó en 0,09%, un valor que se mantiene por debajo de la meta fijada en el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031. Este resultado, aunque modesto, sugiere avances en la atención sanitaria y en la gestión de los casos graves.

La letalidad del dengue en Colombia se sitúa en 0,09 %, cifra menor a la meta del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 - crédito Jaime Saldarriaga/AP Foto

El contraste con el año anterior es llamativo: en 2024, se habían confirmado 284 muertes por dengue, casi el doble que en 2025. Este descenso podría reflejar una respuesta clínica más efectiva frente a las complicaciones asociadas a la enfermedad.

El INS declaró la situación de alerta nacional debido al comportamiento del dengue, que superó los límites históricos en numerosos municipios. De los 825 municipios en riesgo, 70 se encuentran por encima del umbral esperado según los registros endémicos.

Entre las ciudades con más de 100.000 habitantes, ocho de las 57 superaron las cifras históricas, lo que evidencia la extensión y la severidad del brote en grandes centros urbanos.

Las autoridades continúan evaluando el impacto del dengue en cada región, con el objetivo de ajustar la respuesta sanitaria y evitar que el virus siga afectando a miles de colombianos en los meses venideros.

En 2025, Colombia confirma 118 muertes por dengue, una disminución frente a las 284 defunciones registradas el 2024 - crédito Rodolfo Buhrer/ REUTERS

Niña de 10 años falleció, presuntamente, por dengue en Floridablanca, Santander

El fallecimiento de una niña de diez años por dengue grave en el área metropolitana de Bucaramanga dejó en alerta a los habitantes de esta región de Santander.

La menor, identificada como Valerin Sofía Ortiz Delgado, residía en el barrio El Reposo de Floridablanca. Su caso ha sido descrito por una tía a Vanguardia, quien detalló el rápido deterioro de su salud tras los primeros síntomas.

El inicio del cuadro clínico se remonta al domingo 26 de octubre de 2025. Esa noche, la niña presentó fiebre alta y dolor de cabeza, señales que preocuparon a su familia. Al día siguiente, la madre buscó atención médica en la Clínica San Luis.

En esa primera consulta, los profesionales determinaron que las plaquetas de la paciente estaban dentro del rango normal y dieron de alta. De regreso a casa, la familia continuó con los cuidados y la hidratación, pero el cuadro empeoró rápidamente.

El martes 28 de octubre, la situación se volvió crítica. La familia decidió regresar a la clínica, donde los médicos confirmaron el diagnóstico de dengue grave y procedieron a hospitalizarla de inmediato.

El desenlace se precipitó en pocos días. El viernes 31 de octubre, las complicaciones respiratorias obligaron a los médicos a intubar a la niña. Durante la madrugada del sábado, sufrió un paro respiratorio y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció alrededor de las 6:00 a. m.