Cancillería de Colombia presentó nota verbal de protesta a EE. UU. por amenazas de Donald Trump a Gustavo Petro

Declaraciones de Rosa Yolanda Villavicencio sobre la postura de Colombia con Estados Unidos y Venezuela - crédito Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó una nota verbal de protesta dirigida al Gobierno de Estados Unidos tras amenazas hacia el presidente Gustavo Petro por parte de Donald Trump, actual mandatario estadounidense.

Esta acción diplomática busca dejar constancia del rechazo colombiano a cualquier declaración que ponga en entredicho la soberanía nacional o altere el respeto entre ambos países.

La Cancillería colombiana insistió en que las diferencias entre Estados deben resolverse exclusivamente a través del diálogo diplomático, siguiendo los principios del derecho internacional y la cooperación bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con el respeto mutuo y la estabilidad en la relación con Estados Unidos.

En rueda de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio señaló que rechazan todas las amenazas que se realicen contra cualquier país del mundo.

Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

“Hemos dicho también que rechazamos todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y que rechazamos las administraciones de tipo colonialista cuando hemos llegado a la soberanía de los países”, afirmó la canciller de Colombia.

Este martes 6 de enero de 2026, la canciller Yolanda Villavicencio tiene previsto reunirse de manera directa con el embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, para transmitir personalmente el rechazo colombiano a los señalamientos contra el jefe de Estado y a las acciones armadas que llevaron a la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

En este encuentro se realizará la entrega formal de la nota diplomática que fue radicada el pasado 5 de enero de 2026.

Sobre este encuentro, la canciller Villavicencio señaló en una rueda de prensa que el objetivo es presentar una nota verbal de rechazo al diplomático estadounidense, debido a que consideran que estas amenazas también están dirigidas a la sociedad colombiana.

“La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas, que no lo son solamente para el presidente Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad sepa que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo, es el jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado”, afirmó Villavicencio.

Embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara - crédito Presidencia de Colombia/ EFE

Y agregó: “Por lo tanto, una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro”.

La canciller Yolanda Villavicencio aseguró que esa será la posición de Colombia, y se la harán expresar a John McNamara.

“Esa es nuestra postura y sobre esos elementos hablaremos con el representante de los Estados Unidos hoy en la reunión”, aseveró la diplomática.

Sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, confirmó en rueda de prensa que citarán a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para hablar sobre la situación entre Estados Unidos y Venezuela.

“Nuestra tarea principal es la defensa de la democracia y de la soberanía; en ello hemos centrado todos nuestros esfuerzos desde la acción diplomática y el diálogo con los países”, aseveró Villavicencio.

Y agregó: “Estamos trabajando para reunir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; necesitamos 16 votos de los países miembros y avanzamos en esa perspectiva”.

Yolanda Villavicencio confirmó en rueda de prensa que citarán a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para hablar sobre la situación entre Estados Unidos y Venezuela - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Sobre el reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, la canciller afirmó que ese es el ordenamiento jurídico de Venezuela, razón por la cual precisó que Colombia respetará la decisión.

“Nosotros hemos dicho y reiteramos que solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. A falta de Maduro continúa en el cargo la vicepresidenta, eso obedece el ordenamiento jurídico de ese país y nosotros respetamos las decisiones soberanas de ese ordenamiento jurídico”, indicó Yolanda Villavicencio