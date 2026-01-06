Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

El gesto de Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes que hizo llorar de alegría a Nycol Herrera frente a miles de fans - crédito @camilocifuentes962/IG

En medio de la reciente actuación de Yeison Jiménez en la Carpa Olé de Manizales, la cual se realiza como parte de la Feria, una inesperada colaboración llamó la atención del público y de los seguidores en redes sociales.

Se trata de la oportunidad que tuvo Nycol Herrera, una joven cantante conocida por interpretar temas de Jiménez en las calles de la capital de Caldas, la cual pudo subir al escenario como invitada especial del artista para interpretar sus temas junto a él y convertirse en la protagonista de una experiencia que fue compartida a través de las plataformas digitales.

El acontecimiento tuvo su origen a partir de la iniciativa del creador de contenido manizalita Camilo Cifuentes, que le propuso al cantante de música popular sorprender a Herrera durante la celebración de su cumpleaños con un gran obsequio y con la posibilidad de mostrarle su talento a más personas.

Según lo publicado en el perfil de Instagram de Yeison Jiménez y Camilo, el artista se acercó a la joven en la vía pública, ocultando su identidad con gafas, gorra y tapabocas, mientras le daba lo que parecía una tarjeta y le deseaba un feliz Año Nuevo, a lo que la joven se mostró sorprendida, pero siguió con su trabajo, fue en ese momento cuando el artista volvió a pasar por el lado de Nycol y le solicitó que le cantara para después unírsele a la mini presentación.

La sorpresa de Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes a cantante callejera en Manizales - crédito Instagram