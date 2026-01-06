Colombia

Cami Pulgarín hizo revelación sobre Juan David Tejada con la que dejó expuesta a la expareja de Aida Victoria Merlano

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido se sinceró sobre situaciones que vivió junto al conocido agropecuario, generando debate entre los internautas

Cami Pulgarín sorprende al revelar detalles inéditos sobre la actitud de Juan David Tejada - crédito @camipulgarin/IG

En una reciente transmisión en vivo del pódcast Gordas de envidia, conducido por Cami Pulgarín, estuvo como invitado Westcol, streamer con el que protagonizaron una conversación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Aunque en el programa se tocaron varios temas personales y profesionaes de ambas celebridades, hubo un tema que llamó la atención del público, particularmente por las personas que se involucraron.

Se trata de las revelaciones que hizo la creadora de contenido sobre Juan David Tejada, conocido en el mundo digital como el agropecuario y por ser la expareja de Aida Victoria Merlano, ya que se refirió al comportamiento que, según ella, habría tenido Tejada fuera de cámaras durante La mansión de los streamers, dejando entrever actitudes que no pasaron desapercibidas.

“Es como calentón, a cada rato me decía, lo voy a exponer acá. Me decía a mí y a las viejas que hiciéramos trío, y eso que no había cámara”, afirmó la influencer, sorprendiendo a la audiencia que seguía la transmisión en tiempo real.

Westcol respalda las confesiones de Cami Pulgarín sobre Juan David Tejada y aviva la polémica entre influenciadores - crédito @sara__clips/tiktok

Las palabras de Pulgarín provocaron la reacción inmediata de Westcol, el cual, fiel a su estilo, respaldó la afirmación sin rodeos.

No, es que ese marica, obvio”, respondió el streamer, dando a entender que ese tipo de comportamiento no le resultaba ajeno ni inesperado dentro del contexto del personaje público que representa Juan David Tejada.

La conversación continuó girando en torno al momento personal que estaría viviendo la expareja de Aida Victoria Merlano, especialmente en lo relacionado con su soltería y la exposición mediática que conlleva su popularidad.

Si quiere no. Obviamente, ya quedó. Y solteroski, aprovechando la famoski. Já. Debe estar por ahí picando por todos lados, pero es completamente válido”, añadió Westcol, dejando claro que, desde su punto de vista, se trata de una conducta que muchos asumen al encontrarse en el foco del entretenimiento digital.

Rumores de romance: Cami Pulgarín insinúa un posible acercamiento entre Juan David Tejada y Alejandra tras el programa - crédito redes sociales

Sin embargo, una de las declaraciones que más comentarios generó fue la suposición que lanzó Cami Pulgarín sobre un posible acercamiento de Juan David Tejada con otra participante del programa que lanzó Westcol a final de 2025, en el que estuvo también “el agropecuario”.

Yo creo que él picó con Alejandra, la que eliminaron”, dijo la influencer, alimentando aún más las especulaciones entre los seguidores del programa y de las figuras involucradas.

Aunque ni Juan David Tejada ni Alejandra se han pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones, el fragmento del en vivo comenzó a circular ampliamente en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde los usuarios dividieron opiniones.

Mientras algunos respaldaron la sinceridad de Pulgarín y destacaron que esa actitud de Tejada podría ser de las más comunes en él porque “está tratando de llamar la atención”, otros cuestionaron que este tipo de comentarios se hagan en público y sin la versión del aludido, mientras que hubo unos que aseguraron que podría tratarse de temas tratados a manera de broma y que ella los malinterpretó.

El destape de Cami Pulgarín sacude a los fans del agropecuario - crédito @camipulgarin/ Instagram

Durante la transmisión en vivo, Cami Pulgarín aprovechó también para sacar información importante sobre la vida personal de Westcol, pues fue ahí que confirmaron el amorío entre el streamer y Milica Ybañez.

Fue el propio creador de contenido el que admitió la relación con la argentina durante su participación en el pódcast, abordando los rumores que circulaban desde hacía meses y explicando el carácter pasajero del vínculo.

Las dos celebridades aclararon que se trató de un acercamiento espontáneo, sin compromisos y sin conflictos, lo que, lejos de aliviar la curiosidad, alimentó múltiples reacciones y comentarios en distintas plataformas digitales, pues en una transmisión en vivo posterior, Milica Ybáñez respondió directamente a las críticas y defendió abiertamente al streamer.

“La gente se tomó a mal algo que es real y que hasta me pidieron permiso para decir”, declaró Milica, al recalcar que Westcol la llamó por videollamada antes de la mención de su nombre en la canción que el streamer paisa sacó, asegurando que había tenido encuentros íntimos con ella.

