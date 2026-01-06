Colombia

Cambio Radical se metió en la pelea entre Donald Trump y Gustavo Petro: “No puede convocar al pueblo a tomarse el poder”

El pronunciamiento del partido político se dio tras conocerse las palabras del mandatario colombiano al presidente americano por una posible intervención militar de EE.UU en Colombia

Cambio Radical se despachó contra
Cambio Radical se despachó contra Gustavo Petro - crédito Presidencia - Fotomontaje Infobae

El presidente Gustavo Petro respondió con un mensaje contundente a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien habría señalado que no descartaba un eventual operativo militar en territorio colombiano, tal como lo hizo en Venezuela capturando al dictador Nicolás Maduro.

La reacción del jefe de Estado colombiano encendió un nuevo frente de tensión internacional y abrió un intenso debate interno sobre los límites del discurso presidencial en contextos diplomáticos sensibles.

En su pronunciamiento, Petro advirtió sobre las consecuencias de una acción militar extranjera sin información precisa.

“Si bombardean sin inteligencia suficiente, morirán niños”, afirmó, señalando que ataques indiscriminados contra zonas rurales solo generarían un efecto contrario al buscado.

Gustavo Petro contestó a Donald
Gustavo Petro contestó a Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

Según el mandatario, agredir campesinos terminaría alimentando nuevas insurgencias armadas en regiones montañosas, profundizando un conflicto que el país ha intentado cerrar durante décadas.

El presidente también se refirió a un escenario extremo en el que se intentara capturarlo. Aseguró que una acción de ese tipo provocaría una reacción masiva de la ciudadanía.

“Desatarían al jaguar popular”, expresó, aludiendo a una movilización social de grandes proporciones en defensa de su mandato.

Petro sostuvo que cuenta con el respaldo de una parte significativa del país y que una medida de fuerza contra su figura tendría consecuencias impredecibles.

Uno de los apartes más controvertidos de su declaración estuvo dirigido a la Fuerza Pública. Petro afirmó que todo comandante que priorice símbolos extranjeros sobre los nacionales deberá abandonar la institución.

“La Constitución ordena defender la soberanía”, indicó, recalcando que soldados y policías tienen como deber supremo proteger al país frente a cualquier amenaza externa. En ese contexto, insistió en que la lealtad institucional debe estar alineada con el interés nacional.

El jefe de Estado evocó además su pasado en la lucha armada y su posterior desmovilización. Recordó que desde el acuerdo de paz de 1989 juró no volver a empuñar un arma, aunque afirmó que estaría dispuesto a hacerlo “por la patria” si la soberanía colombiana se viera comprometida.

Petro también rechazó de manera tajante señalamientos sobre ilegalidad o vínculos con el narcotráfico.

“No soy ilegítimo ni narco”, dijo, asegurando que su patrimonio se limita a su vivienda familiar y que sus movimientos financieros han sido públicos.

Gustavo Petro afirmó que por
Gustavo Petro afirmó que por defender a Colombia volvería a las armas - crédito @petrogustavo/X

Según explicó, nadie ha demostrado que haya gastado recursos superiores a su salario, y subrayó que no actúa por ambición personal.

En otro punto, el mandatario afirmó que ha pedido al pueblo defender la Presidencia frente a cualquier acto violento ilegítimo.

Señaló que la protección del orden democrático implica la participación ciudadana y sostuvo que la Fuerza Pública tiene la instrucción de no disparar contra la población.

“Sí al invasor”, añadió, en una frase que reforzó el tono confrontacional del mensaje.

Petro cerró su intervención apelando a la historia y al legado independentista. Manifestó confianza en la ciudadanía, en los soldados que se reconocen herederos de Bolívar y en los símbolos nacionales.

“Colombia libre por siempre”, concluyó, presentándose como un “comandante del pueblo” y llamando a los “oficiales de Bolívar” a avanzar como vencedores.

Cambio radical calificó de "gravisimo"
Cambio radical calificó de "gravisimo" las palabras de Petro a Trump por posible intervención militar de EE.UU a Colombia - crédito @PCambioRadical

Las palabras del presidente provocaron una reacción inmediata del partido Cambio Radical, que emitió un duro pronunciamiento crítico.

Para esa colectividad, lo dicho por Petro supera una controversia diplomática y entra en una “deriva peligrosa”.

El partido consideró que el tono empleado, cargado de épica insurgente y acusaciones imprecisas, no corresponde a la investidura presidencial.

Cambio Radical advirtió que resulta “gravísimo” que un jefe de Estado convoque a la ciudadanía a “tomarse el poder en los municipios” o plantee que la Fuerza Pública deba elegir entre banderas.

A juicio del partido, ese tipo de mensajes no representan soberanía, sino una ruptura del orden institucional. Recordaron que la Constitución de 1991 estableció límites claros al poder y no figuras caudillistas.

En su comunicado, la colectividad concluyó que la soberanía no se impone con arengas ni amenazas, sino mediante responsabilidad, prudencia y respeto por las instituciones.

