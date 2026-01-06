Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Aunque intentó mostrarse reservado con el conflicto, el reguetonero - crédito @Sofia.clips1/TikTok

Durante una reciente transmisión en vivo acompañado de WestCol, el reguetonero Blessd abordó de forma directa temas personales y profesionales que han circulado en las redes sociales, incluyendo su conflicto con Feid, el impacto de la fama y la autenticidad en la industria musical.

En la charla, cuya difusión ocurrió en el canal del streamer, puso de manifiesto una postura clara sobre el lugar que ocupa el éxito en la vida del artista y la manera en que enfrenta los rumores y tensiones con colegas del medio.

En ese sentido, el intérprete de Yogurcito defendió su identidad, desmarcándose del perfil de artista transformado por el reconocimiento público. “Yo soy un pelao de un barrio y Blessd es lo mismo, siempre va a ser igual”, señaló sobre el tema. Insistió en que mantener la esencia representa un principio innegociable, definiendo esa autenticidad como el principal lazo que lo une a su base de seguidores inicial.

La ausencia de grabaciones del incidente en el Hard Rock Stadium tranquilizó a Blessd, quien reveló por qué no se difundieron imágenes - crédito Cortesía

El reguetonero rechazó la idea de que el estatus artístico otorgue automáticamente un “nuevo nivel” dentro del negocio. “Yo no me voy a poner aquí y allá, ‘no ya yo estoy en otro nivel’. El nivel me lo da la música, el nivel se lo da Dios a uno, la manera de contestar y uno ser es lo que enamoró al primer fanático, uno no puede cambiar eso”, argumentó, lo que fue tomado en los comentarios de la transmisión como una indirecta contra Feid, con el que mantiene una relación distante desde hace tiempo.

Dicha controversia tuvo como punto álgido las informaciones que apuntaron a una pelea entre ambos artistas que escaló a la violencia física mientras se encontraban en un palco observando la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina.

Blessd confirmó que la pelea con Feid durante la Copa América 2024 en Miami escaló a lo físico, aunque evitó dar detalles adicionales - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Cuando WestCol quiso indagar sobre este rumor, el cantante no ocultó su incomodidad, pero admitió que el altercado pasó de lo verbal a lo físico. “Pues sí, hubo un problema, hubo una pelea… un inconveniente [...] Tiestazos, normal. Dos hombres dándose puños (...) Sí, es lo real. Yo no me voy a poner a engañar a la gente”, admitió Blessd.

Aunque en su momento se especuló que el distanciamiento tuvo su origen con las colaboraciones entre Blessd y Anuel AA en medio de la polémica que este último generó con sus comentarios en contra de Karol G (su expareja) y Feid, el Bendito no entregó detalles adicionales al respecto.

Frente al motivo por el que no hubo grabaciones de la reyerta a pesar de que el Hard Rock Stadium de Miami estaba lleno en ese momento, el reguetonero se mostró aliviado por la eventualidad que impidió que la pelea fuese captada por el público. “¿Sabes qué fue lo chimba? Que había una ventana por donde veíamos el partido y eso lo cerraron. Donde no lo hubieran hecho…”, aseguró Blessd, algo en lo que WestCol estuvo de acuerdo.

Blessd asegura que la pelea con Feid tuvo su origen en desacuerdos previos, pero señala que es un tema ya superado en su vida - crédito Blessd/Instagram

Frente al estado del distanciamiento entre ambos artistas, Blessd aseguró que por su parte es un capítulo superado. “Yo no le tengo rencor a nadie, normal cosas que suceden (...) Cada uno está en lo de cada uno y es una etapa que se cerró”, afirmó, sin cerrar completamente la puerta a una reconciliación.

Las reacciones al clip del momento que se difundió en redes sociales dejaron en evidencia la división que persiste entre los fans de ambos artistas: mientras unos, acusaron a Blessd de intentar ganar notoriedad volviendo a hablar del conflicto con Feid en el canal de WestCol, otros acusaron al propio Feid de estar “apagado” y se pusieron del lado del Bendito en la discusión.