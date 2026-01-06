Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Durante una transmisión en vivo con Westcol, el reguetonero aseguró que hubo una razón por la que la situación no llegó a viralizarse en redes sociales

Guardar
Aunque intentó mostrarse reservado con el conflicto, el reguetonero - crédito @Sofia.clips1/TikTok

Durante una reciente transmisión en vivo acompañado de WestCol, el reguetonero Blessd abordó de forma directa temas personales y profesionales que han circulado en las redes sociales, incluyendo su conflicto con Feid, el impacto de la fama y la autenticidad en la industria musical.

En la charla, cuya difusión ocurrió en el canal del streamer, puso de manifiesto una postura clara sobre el lugar que ocupa el éxito en la vida del artista y la manera en que enfrenta los rumores y tensiones con colegas del medio.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, el intérprete de Yogurcito defendió su identidad, desmarcándose del perfil de artista transformado por el reconocimiento público. “Yo soy un pelao de un barrio y Blessd es lo mismo, siempre va a ser igual”, señaló sobre el tema. Insistió en que mantener la esencia representa un principio innegociable, definiendo esa autenticidad como el principal lazo que lo une a su base de seguidores inicial.

La ausencia de grabaciones del
La ausencia de grabaciones del incidente en el Hard Rock Stadium tranquilizó a Blessd, quien reveló por qué no se difundieron imágenes - crédito Cortesía

El reguetonero rechazó la idea de que el estatus artístico otorgue automáticamente un “nuevo nivel” dentro del negocio. “Yo no me voy a poner aquí y allá, ‘no ya yo estoy en otro nivel’. El nivel me lo da la música, el nivel se lo da Dios a uno, la manera de contestar y uno ser es lo que enamoró al primer fanático, uno no puede cambiar eso”, argumentó, lo que fue tomado en los comentarios de la transmisión como una indirecta contra Feid, con el que mantiene una relación distante desde hace tiempo.

Dicha controversia tuvo como punto álgido las informaciones que apuntaron a una pelea entre ambos artistas que escaló a la violencia física mientras se encontraban en un palco observando la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina.

Blessd confirmó que la pelea
Blessd confirmó que la pelea con Feid durante la Copa América 2024 en Miami escaló a lo físico, aunque evitó dar detalles adicionales - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Cuando WestCol quiso indagar sobre este rumor, el cantante no ocultó su incomodidad, pero admitió que el altercado pasó de lo verbal a lo físico. “Pues sí, hubo un problema, hubo una pelea… un inconveniente [...] Tiestazos, normal. Dos hombres dándose puños (...) Sí, es lo real. Yo no me voy a poner a engañar a la gente”, admitió Blessd.

Aunque en su momento se especuló que el distanciamiento tuvo su origen con las colaboraciones entre Blessd y Anuel AA en medio de la polémica que este último generó con sus comentarios en contra de Karol G (su expareja) y Feid, el Bendito no entregó detalles adicionales al respecto.

Frente al motivo por el que no hubo grabaciones de la reyerta a pesar de que el Hard Rock Stadium de Miami estaba lleno en ese momento, el reguetonero se mostró aliviado por la eventualidad que impidió que la pelea fuese captada por el público. “¿Sabes qué fue lo chimba? Que había una ventana por donde veíamos el partido y eso lo cerraron. Donde no lo hubieran hecho…”, aseguró Blessd, algo en lo que WestCol estuvo de acuerdo.

Blessd asegura que la pelea
Blessd asegura que la pelea con Feid tuvo su origen en desacuerdos previos, pero señala que es un tema ya superado en su vida - crédito Blessd/Instagram

Frente al estado del distanciamiento entre ambos artistas, Blessd aseguró que por su parte es un capítulo superado. “Yo no le tengo rencor a nadie, normal cosas que suceden (...) Cada uno está en lo de cada uno y es una etapa que se cerró”, afirmó, sin cerrar completamente la puerta a una reconciliación.

Las reacciones al clip del momento que se difundió en redes sociales dejaron en evidencia la división que persiste entre los fans de ambos artistas: mientras unos, acusaron a Blessd de intentar ganar notoriedad volviendo a hablar del conflicto con Feid en el canal de WestCol, otros acusaron al propio Feid de estar “apagado” y se pusieron del lado del Bendito en la discusión.

Temas Relacionados

BlessdFeidWestcolPelea Feid BlessdCopa América 2024Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Javier Suárez se quedó afuera de la Copa de la Liga: Sporting perdió ante Vitoria Guimaraes por 2-1

Aunque el delantero colombiano abrió el marcador, el equipo de la capital de Portugal perdió en semifinales con dos anotaciones en el tiempo de reposición

Luis Javier Suárez se quedó

Petro envió duro mensaje a la Embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países: “Los tiempos cambiaron, se llenaron de codicia”

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington

Petro envió duro mensaje a

En medio de la tensión con EE. UU., Petro defendió la postura su canciller sobre una ofensiva militar: “Seguro que las consultas no sirven”

El presidente respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal, que señaló el papel de la ministra Villavicencio tras sus declaraciones sobre la defensa de la soberanía de Colombia

En medio de la tensión

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Nicolás Maduro: “Está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde’”

El expresidente del Congreso, que pese a su salida del órgano legislativo no ha cesado en su labor de oposición al actual Gobierno, hizo un paralelo entre el accionar del jefe de Estado con el exdictador venezolano, capturado por tropas de los Estados Unidos en Caracas

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

El creador de contenido y streamer antioqueño aprovechó su plataforma para rechazar, entre risas, una posible intervención estadounidense en el país que lo vio nacer

WestCol reaccionó a la posibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

WestCol reaccionó a la posibilidad

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jhon Jáder Durán volvió a ser figura con el Fenerbahce: así fue el gol para clasificar a la final de la Supercopa de Turquía

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor