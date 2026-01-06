Colombia

Aumenta la carrera mínima de los taxis en Bucaramanga: el ajuste es de 1.000 pesos

El ajuste de precios también aplicará para los buses y el Metrolínea en toda el área metropolitana de manera inmediata

El aumento se aplicará desde
El aumento se aplicará desde el 6 de enero para toda el área metropolitana

El Área Metropolitana de Bucaramanga inicia 2026 con nuevos valores en las tarifas del transporte público, tras la decisión tomada este lunes por las autoridades de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Uno de los ajustes más notorios se refleja en el servicio de taxi, que ahora presenta una carrera mínima de $9.100, lo que significa un incremento de $1.300 respecto a 2025, equivalente a un 16,6%.

El director del Área Metropolitana, John Manuel Delgado, detalló que el recargo nocturno para taxis comenzará a aplicarse desde las 6:00 p. m. y tendrá un valor adicional de $1.100 por servicio. Además, se fijó la tarifa para trayectos hacia el aeropuerto en $21.000.

En lo relacionado con el Transporte Público Colectivo (TPC), la concertación entre alcaldes y autoridades administrativas determinó que el pasaje en rutas cortas pasará a $3.000 y en rutas largas a $3.600. Este ajuste representa un aumento de $300 en ambos casos respecto a las tarifas de 2025, que estaban en $2.700 y $3.300 respectivamente.

El recargo nocturno y viajes
El recargo nocturno y viajes al aeropuerto presentan incrementos notables

La actualización de los valores se produjo tras analizar el impacto del aumento del salario mínimo, que alcanzó un 23% para 2026. Este factor obligó a replantear las cifras propuestas inicialmente, que variaban entre $3.000 y $3.100 para rutas cortas, y entre $3.500 y $3.600 para rutas largas, mientras que la tarifa de taxi se debatía entre $9.100 y $9.200.

El acuerdo final fue confirmado por Cristian Reyes, representante del Concejo de Bucaramanga ante el Área Metropolitana, quien expresó que, tras un proceso de discusión, se lograron definir las nuevas tarifas para el año en curso.

El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitme) y Metrolínea adoptarán los mismos precios del TPC, fijando sus recorridos cortos en $3.000 y los largos en $3.600.

Entre las rutas cortas de Metrolínea se incluyen los trayectos entre Portal del Norte y Estación Provenza, Estación UIS y Estación Provenza, así como entre Estación Provenza y el Centro, y de Portal Girón a Portal Norte. La ruta larga principal corresponde al trayecto Piedecuesta – Estación Quebrada Seca.

El servicio de Metrolinea también
El servicio de Metrolinea también presenta incremento en 2026

En cuanto a los taxis, la tarifa para la carrera mínima nocturna se ubicó en $10.200. La decisión de ajustar los precios responde, según las autoridades, a la necesidad de equilibrar el alza de los gastos operativos y el salario mínimo, garantizando la sostenibilidad del servicio en los cuatro municipios.

Para el año anterior, el valor de la carrera mínima en taxi era de $7.800, tras haber aumentado $600 respecto a 2024, cuando se encontraba en $7.200. Por su parte, los pasajes de bus urbano habían quedado en $2.700 para rutas cortas y $3.300 para rutas largas en 2025.

El nuevo esquema tarifario comenzará a regir una vez sea expedido el decreto respectivo, cuya publicación, según las autoridades metropolitanas, está prevista para el martes 6 de enero de 2026. Estas tarifas serán de aplicación inmediata en los servicios de transporte público colectivo y taxis de Bucaramanga y los municipios vecinos.

La actualización de precios para taxis y buses marca un hito en la política tarifaria de la región, pues busca responder tanto al contexto económico nacional como a la necesidad de mantener la calidad del servicio y la viabilidad para los operadores.

Los buses y colectivos no
Los buses y colectivos no quedaron exentos de la nueva norma del área metropolitana

La decisión fue tomada luego de una mesa de concertación con todos los alcaldes del área, quienes coincidieron en la importancia de ajustar las tarifas en concordancia con el incremento del salario mínimo y otros factores económicos que inciden en el sector transporte.

Con este reajuste, se espera que los usuarios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón puedan contar con un servicio de transporte público acorde a los costos actuales y con tarifas unificadas que faciliten la movilidad en toda el área metropolitana.

