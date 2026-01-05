Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Así lo dejó ver la creadora de contenido en su cuenta de Instagram - crédito @yinacalderontv/IG

La controversia suele rodear a Yina Calderón en cada una de sus apariciones públicas, pero en esta ocasión el debate no surgió a raíz de sus lujos o excentricidades, sino a partir de su decisión de celebrar el año nuevo en Oporapa, su pueblo natal, lejos de los escenarios asociados con ostentación.

En medio de la avalancha de comentarios en redes sociales que cuestionaban esa elección, la influencer optó por brindar una respuesta frontal y llena de carga emotiva.

Al abrir el espacio de preguntas y respuestas en sus canales sociales, la empresaria de fajas leyó en voz alta una inquietud recurrente entre sus seguidores: “¿Cómo es posible que se haya ido a pasar el año nuevo a un pueblo entre las montañas cuando dice que tiene no sé qué y tiene no sé qué?”.

La empresaria no dudó en dirigirse a quienes la juzgan y a su círculo más cercano llamándolos “levantados”, aquellos que presumen cosas que no tienen:

“Y este mensaje no va para esos levantados que escriben eso, que suben fotos por allá recorriendo el mundo y le deben más al banco. No, esto va para mis sayayines”, explicó la también DJ, mensaje iba dirigido a quienes valoran lo esencial y lo original como sus fans.

Desde su perspectiva, la conexión familiar y la autenticidad superan cualquier bien material: “Hay cosas que el dinero jamás va a poder comprar”, afirmó de manera categórica.

Luego describió escenas entrañables con detalles locales, por las que no cambiaría un lugar como su pueblo natal y las costumbres colombianas, por lujos y excentricidades: “Yo por nada en el mundo voy a sacrificar una comida de sancocho al lado del río, una comida de tamal con mi abuelita”.

Agregó también que existe un abismo significativo entre esos creadores de contenido que tienen mucho dinero y siguen solos, y ella, que estuvo rodeada por la gente de su pueblo y su familia.

“Porque hay demasiada gente con plata, pero tan vacía que no tiene quien los invite a un sancocho a la orilla de un río. Pa’ yates tengo todo el año. Yo no voy a cambiar por nada mi pueblito y no me importa”, marcando la diferencia entre los placeres superficiales y los vínculos genuinos.

Destacó además el valor que le concede al entorno y a las personas con las que se relaciona: “Y el hombre que vaya a estar conmigo tiene que ser tan o más sencillo que yo en eso. Igual mis amigos, igual mi familia, es igual que yo”.

Para rematar, reivindicó la identidad cultural con una declaración que integra la esencia regional: “Colombia es río, Colombia es sancocho, Colombia es tamal, Colombia es lechona, Colombia es tomar doble anís un primero de enero. Colombia es un 33 de diciembre. Dejen de creerse tanto la chimba”, insistió, defendiendo la tradición sobre las apariencias.

Finalmente, la influencer resumió su postura con una crítica a la soledad del lujo: “Conozco a muchos que teniendo un tanto enero, no tienen quien los invite un primero de enero a un sancocho y les toca hacer un estrés porque están vacíos”.

Así defendió Asaf Torres a Yina Calderón

De acuerdo con el puertorriqueño Asaf Torres, la bandeja de mensajes directos de su Instagram estaba llena de comentarios sobre el comportamiento de Yina Calderón.

“Yina no estaba ni inconsciente, ni borracha, ni nada de eso. Lo que pasa es que ella me dijo que como le hacen mucho muñecos de Año Viejo, dijo ‘yo voy a ser el Año Viejo’ y ella lo que estaba haciendo era actuar como el trapo de Año Viejo. Pero como la gente es tan tonta que se creen cualquier cosa que ven por ahí“.