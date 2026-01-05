Colombia

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Con frases contundentes, defendió el valor de la vida auténtica, la importancia de las costumbres colombianas y respondió a quienes la juzgan por cambiar los grandes escenarios por su tierra natal

Guardar
Así lo dejó ver la creadora de contenido en su cuenta de Instagram - crédito @yinacalderontv/IG

La controversia suele rodear a Yina Calderón en cada una de sus apariciones públicas, pero en esta ocasión el debate no surgió a raíz de sus lujos o excentricidades, sino a partir de su decisión de celebrar el año nuevo en Oporapa, su pueblo natal, lejos de los escenarios asociados con ostentación.

En medio de la avalancha de comentarios en redes sociales que cuestionaban esa elección, la influencer optó por brindar una respuesta frontal y llena de carga emotiva.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón durante la celebración
Yina Calderón durante la celebración del desfile de Años Viejos en Oporapa - crédito Redes Sociales/TIkTok

Al abrir el espacio de preguntas y respuestas en sus canales sociales, la empresaria de fajas leyó en voz alta una inquietud recurrente entre sus seguidores: “¿Cómo es posible que se haya ido a pasar el año nuevo a un pueblo entre las montañas cuando dice que tiene no sé qué y tiene no sé qué?”.

La empresaria no dudó en dirigirse a quienes la juzgan y a su círculo más cercano llamándolos “levantados”, aquellos que presumen cosas que no tienen:

“Y este mensaje no va para esos levantados que escriben eso, que suben fotos por allá recorriendo el mundo y le deben más al banco. No, esto va para mis sayayines”, explicó la también DJ, mensaje iba dirigido a quienes valoran lo esencial y lo original como sus fans.

Uno de los muñecos de
Uno de los muñecos de Año Nuevo inspirado en Yina Calderón - crédito Redes Sociales/TikTok

Desde su perspectiva, la conexión familiar y la autenticidad superan cualquier bien material: “Hay cosas que el dinero jamás va a poder comprar”, afirmó de manera categórica.

Luego describió escenas entrañables con detalles locales, por las que no cambiaría un lugar como su pueblo natal y las costumbres colombianas, por lujos y excentricidades: “Yo por nada en el mundo voy a sacrificar una comida de sancocho al lado del río, una comida de tamal con mi abuelita”.

Agregó también que existe un abismo significativo entre esos creadores de contenido que tienen mucho dinero y siguen solos, y ella, que estuvo rodeada por la gente de su pueblo y su familia.

“Porque hay demasiada gente con plata, pero tan vacía que no tiene quien los invite a un sancocho a la orilla de un río. Pa’ yates tengo todo el año. Yo no voy a cambiar por nada mi pueblito y no me importa”, marcando la diferencia entre los placeres superficiales y los vínculos genuinos.

Calderón recibió cientos de críticas
Calderón recibió cientos de críticas por su nuevo look - crédito captura de pantalla El Escándalo TV

Destacó además el valor que le concede al entorno y a las personas con las que se relaciona: “Y el hombre que vaya a estar conmigo tiene que ser tan o más sencillo que yo en eso. Igual mis amigos, igual mi familia, es igual que yo”.

Para rematar, reivindicó la identidad cultural con una declaración que integra la esencia regional: “Colombia es río, Colombia es sancocho, Colombia es tamal, Colombia es lechona, Colombia es tomar doble anís un primero de enero. Colombia es un 33 de diciembre. Dejen de creerse tanto la chimba”, insistió, defendiendo la tradición sobre las apariencias.

Finalmente, la influencer resumió su postura con una crítica a la soledad del lujo: “Conozco a muchos que teniendo un tanto enero, no tienen quien los invite un primero de enero a un sancocho y les toca hacer un estrés porque están vacíos”.

Así defendió Asaf Torres a Yina Calderón

Asaf Torres se pronunció después
Asaf Torres se pronunció después de sostener relaciones sexuales con Yina Calderón en el reality 'La Casa de Alofocke' - crédito Montaje Infobae

De acuerdo con el puertorriqueño Asaf Torres, la bandeja de mensajes directos de su Instagram estaba llena de comentarios sobre el comportamiento de Yina Calderón.

“Yina no estaba ni inconsciente, ni borracha, ni nada de eso. Lo que pasa es que ella me dijo que como le hacen mucho muñecos de Año Viejo, dijo ‘yo voy a ser el Año Viejo’ y ella lo que estaba haciendo era actuar como el trapo de Año Viejo. Pero como la gente es tan tonta que se creen cualquier cosa que ven por ahí“.

Temas Relacionados

Yina CalderónFin de AñoAsaf TorresMuñecos de Año ViejoOporapaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministra de Ambiente llamó “vendepatrias” a quienes piden a Trump que capture a Gustavo Petro: “Es traición”

Irene Vélez aseguró que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y una incursión militar estadounidense, como ocurrió en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, traería consecuencias irreparables para el país

Ministra de Ambiente llamó “vendepatrias”

Dos muertos y más de cinco heridos en accidente de microbús de pasajeros en La Guajira

Los organismos de emergencia prestaron asistencia a ocupantes de un vehículo que resultaron heridos tras el volcamiento y posterior incendio de una unidad de transporte

Dos muertos y más de

Turista estadounidense explicó en redes por qué prefiere Medellín a Bogotá: “¿Por qué carajos...?”

El hombre explicó mediante un video que Bogotá es una ciudad muy bonita, llena de museos y gente guapa, pero hay un detalle que no soporta de la capital

Turista estadounidense explicó en redes

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

EN VIVO - Mercado de

Petro afirmó que “tomaría de nuevo las armas” y Enrique Gómez contestó: “¿Se apoyará en ELN y Farc?”

La dura respuesta de Gómez a Petro se dio tras el presidente colombiano afirmar que volvería a la guerrilla por defender a Colombia

Petro afirmó que “tomaría de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio reveló que le

Cintia Cossio reveló que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

Cintia Cossio se pronunció sobre lo que está pasando con Venezuela: “Veo al pueblo superfeliz”

Jois Ramírez habla tras un año de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima: “Él me dijo que siguiera, que iba a estar bien”

Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional