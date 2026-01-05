Colombia

PMU en Norte de Santander decretó alerta amarilla en salud y refuerza la frontera por riesgo de éxodo migrante

El Gobierno activó un plan preventivo para coordinar la atención sanitaria, el control territorial y la respuesta institucional en la frontera con Venezuela, en medio de la incertidumbre por la crisis política del país vecino y sus posibles efectos humanitarios en la región

Hospitales de Norte de Santander
Hospitales de Norte de Santander activaron planes de contingencia ante un posible aumento en la demanda de urgencias. - crédito referencia Alcaldía de Bogotá

Desde la ciudad de Cúcuta, donde fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente, el Gobierno Nacional activó una alerta amarilla en la red hospitalaria de Norte de Santander y ordenó el refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela, como medida preventiva ante un eventual éxodo masivo de migrantes derivado de la crisis política y social en el vecino país.

La decisión se adoptó luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, un hecho que ha generado alta tensión regional y que llevó al Ejecutivo colombiano a anticiparse a posibles impactos humanitarios, sanitarios y de orden público en los municipios fronterizos.

PMU permanente coordinará acciones en la frontera

El Puesto de Mando Unificado fue instalado con carácter indefinido y estableció una serie de disposiciones de obligatorio cumplimiento para las autoridades regionales y locales, con el fin de garantizar una respuesta articulada entre entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Desde este espacio se coordinarán las acciones en seguridad, salud, migración y atención humanitaria, así como el monitoreo constante de la situación en la frontera colombo-venezolana, especialmente en Norte de Santander, uno de los departamentos históricamente más impactados por la migración.

Autoridades nacionales y locales coordinan
Autoridades nacionales y locales coordinan acciones desde Cúcuta para anticipar impactos humanitarios en la frontera.​ - crédito Presidencia

Alerta amarilla en la red hospitalaria de Norte de Santander

El Gobierno Nacional decretó la alerta amarilla en la red hospitalaria de la región fronteriza, una medida clave para garantizar la atención médica ante un posible aumento de la demanda en servicios de urgencias y salud pública.

“Especialmente en materia de salud pública, se ha decretado la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza”, señaló el Gobierno Nacional a través de un comunicado oficial.

Esta declaratoria obliga a hospitales y clínicas a activar planes de contingencia, reforzar turnos médicos, asegurar insumos esenciales y garantizar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias asociadas a flujos migratorios.

Llamado urgente a las EPS para cumplir sus obligaciones

El Ejecutivo hizo un llamado directo a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que cumplan de manera estricta con sus obligaciones financieras y operativas, especialmente en los territorios de frontera.

“El Gobierno Nacional hace un llamado a las EPS para que contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia la red de salud de los territorios fronterizos”, enfatizó el comunicado.

Según el Ministerio de Salud, a finales de diciembre se giraron más de 600 mil millones de pesos a la red de servicios, recursos que permitirían una disponibilidad complementaria para la atención de la población residente y migrante. Además, se recordó que todos los municipios fronterizos cuentan con equipos básicos de atención en salud, diseñados para responder en los territorios.

El Hospital Universitario Erasmo Meoz
El Hospital Universitario Erasmo Meoz concentra gran parte de la atención médica en la región fronteriza. - crédito iStock

Crisis financiera del sector salud genera escepticismo

Pese a los anuncios oficiales, en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander predomina el escepticismo. La razón principal es la grave crisis financiera que atraviesa el sector salud, producto de la millonaria deuda que el Estado mantiene con hospitales y clínicas por la atención a población migrante.

El caso más crítico es el del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, principal centro de referencia en la región, cuyas acreencias superan los 180 mil millones de pesos, recursos que no han sido cancelados en su totalidad.

A esta situación se suma la reciente suspensión de servicios y la entrega de medicamentos en varios dispensarios, una problemática que afecta directamente a miles de usuarios y agrava el panorama sanitario en el departamento.

Posible declaratoria de emergencia económica, social y ecológica

Ante los posibles impactos económicos y sociales en la frontera, el Gobierno Nacional evalúa declarar una Emergencia Económica, Social y Ecológica, una figura jurídica que permitiría adoptar medidas excepcionales para una acción rápida y oportuna.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, confirmó que el documento ya se encuentra en fase de evaluación y será remitido próximamente para sanción presidencial.

La funcionaria afirmó que es necesario que las EPS dispongan de las herramientas para atender a la población migrante, en caso de ser necesario.

El Gobierno evalúa medidas excepcionales
El Gobierno evalúa medidas excepcionales para responder con mayor rapidez a los efectos sociales y económicos en la frontera. - crédito EFE/Mario Caicedo

PMU operará de manera indefinida en la frontera

Finalmente, el Gobierno Nacional ratificó que el PMU permanecerá instalado de manera indefinida en Cúcuta, con el fin de monitorear en tiempo real la evolución de la crisis, coordinar acciones interinstitucionales y anticiparse a cualquier escenario derivado de la situación en Venezuela.

Las autoridades insistieron en que se trata de una estrategia preventiva, orientada a proteger tanto a la población colombiana como a quienes puedan ingresar al país en busca de refugio y atención humanitaria.

