Colombia

Petro criticó captura de Maduro con falsas imágenes de marcha chavista: “Usa un video de 2019 para difundir noticias falsas”

La representante a la Cámara Cathy Juvinao se despachó contra el Presidente afirmando que el video que publicó el mandatario corresponde a una protesta de 2019

Cathy Juvinao arremetió contra Gustavo
Cathy Juvinao arremetió contra Gustavo Petro - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa

La reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro desató un escándalo internacional con repercusiones inmediatas en América Latina.

El operativo, ejecutado tras una incursión militar en Caracas, provocó reacciones divididas entre gobiernos, movimientos sociales y dirigentes políticos, mientras se intensificaban pronunciamientos diplomáticos y disputas narrativas sobre soberanía, legitimidad y democracia en la región.

En Colombia, el impacto del hecho fue inmediato. Recientemente, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X donde llamó a la movilización popular.

En su publicación afirmó que “la juventud venezolana” había salido a manifestarse y sostuvo que los pueblos del continente debían acompañar esa expresión ciudadana.

Para el mandatario, la defensa del territorio y del poder político está ligada directamente a la participación colectiva, al señalar que “la soberanía nacional” corresponde al ejercicio del pueblo.

El mensaje presidencial fue interpretado por algunos sectores como un respaldo indirecto al chavismo en medio del colapso institucional venezolano.

La controversia aumentó cuando usuarios señalaron que el video compartido por Petro no correspondía a los hechos recientes, sino a manifestaciones ocurridas años atrás, lo que abrió un nuevo frente de discusión sobre desinformación y uso político de contenidos digitales.

Una de las respuestas más contundentes vino de la representante a la Cámara Cathy Juvinao, quien cuestionó duramente la actuación del jefe de Estado colombiano.

La congresista aseguró que el mandatario utilizó material audiovisual de 2019 para “difundir noticias falsas” y acusó una manipulación orientada a justificar un régimen autoritario. Según Juvinao, ese comportamiento refuerza dudas sobre el compromiso democrático del presidente.

La legisladora expresó que resulta “increíble” que desde la Casa de Nariño se empleen recursos engañosos en un contexto tan delicado.

En su pronunciamiento, afirmó que quienes aún consideran a Petro un demócrata deberían “abrir los ojos”, sugiriendo que los hechos recientes evidencian una postura alineada con gobiernos cuestionados por violaciones a derechos fundamentales.

El episodio deja en evidencia cómo la captura de Maduro no solo reconfiguró el tablero internacional, sino que también intensificó tensiones internas en Colombia, donde cada pronunciamiento presidencial se convierte en un detonante de debate sobre democracia, verdad y responsabilidad institucional.

