Colombia

Paola Holguín arremetió contra el ministro del Interior por declaraciones sobre las Cortes y EE. UU.: “Benedetti es un chiste”

La congresista acusó al Gobierno de ambigüedad en política exterior y defendió la autonomía judicial frente a las declaraciones del ministro

Guardar
La senadora Paola Holguín cuestiona
La senadora Paola Holguín cuestiona a Armando Benedetti tras declaraciones sobre intervención militar y poder de las Cortes en Colombia- crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

La senadora de la República Paola Holguín expresó fuertes críticas hacia el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las recientes declaraciones de este último sobre la postura de las Cortes ante una posible intervención militar de Estados Unidos.

Holguín calificó como “un chiste” la reacción del funcionario, alimentando un debate público sobre el alcance del poder estatal y la legitimidad de los organismos judiciales en el país. Las manifestaciones de la senadora ponen en el centro de la discusión la independencia de poderes y los riesgos de deslegitimar a las instituciones.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desencuentro inició cuando Benedetti utilizó la red social X para referirse a las Cortes y al Congreso, cuestionando su papel frente a una amenaza de invasión militar extranjera.

Armando Benedetti - crédito @AABenedetti/X
Armando Benedetti - crédito @AABenedetti/X

El ministro sostuvo que “Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”.

Añadió que el silencio ante la amenaza, además de mostrar cobardía y oposición al Gobierno, implicaría aceptar que “hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”. Este mensaje provocó una rápida reacción de la oposición y de sectores institucionales.

Paola Holguín, senadora por el partido Centro Democrático, utilizó la misma red social para responder directamente a Benedetti. En su mensaje, la legisladora aseguró que “Benedetti es un chiste” y enumeró varios puntos críticos a la postura del ministro.

Holguín denuncia contradicciones del Gobierno
Holguín denuncia contradicciones del Gobierno en su política exterior ante Estados Unidos y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico - crédito PaolaHolguin / X

El primero de ellos hizo referencia a la contradicción en la política exterior, señalando que “primero se las dan de bravucones y luego salen a anunciar que ‘continuarán’ coordinando y cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico”. Para Holguín, el Gobierno muestra una postura ambivalente al sostener discursos de confrontación, al tiempo que mantiene la colaboración bilateral en materia de seguridad.

En su segundo argumento, la senadora abordó el concepto de “Estado fallido”, advirtiendo que este término se utiliza cuando existen graves deficiencias en el ejercicio de funciones básicas de gobierno.

Holguín afirmó que “hay pérdida en el ejercicio de las funciones básicas como gobierno, algo que avanza a pasos acelerados en Colombia, por ejemplo, con la pérdida del control territorial y el monopolio de la fuerza, la corrupción y el vacío de poder, la incapacidad de suministrar servicios básicos como la salud, las crisis humanitarias, entre otros”. Este señalamiento apunta a una de las principales preocupaciones sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

La legisladora también defendió la separación de poderes como principio fundamental del sistema democrático colombiano. Afirmó que “gracias a Dios hay división de poderes y cada poder debe responder por lo que le corresponde en sus funciones constitucionales y legales; mal hace el Ministro del Interior al tratar de interferir o deslegitimar a las Cortes”.

Holguín subrayó que la autonomía de las ramas del poder público es esencial para la estabilidad institucional y criticó cualquier intento de presión o descalificación desde el Ejecutivo.

El cuarto punto de la respuesta de Holguín se centró en la responsabilidad individual de los funcionarios. La senadora aseguró que no se puede apelar a la solidaridad para encubrir posibles irregularidades o faltas, y enfatizó que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidades políticas, disciplinarias y penales”.

Temas Relacionados

Paola HolguínArmando BenedettiEstados UnidosNarcotráficoCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Ranking Apple en Colombia: top

Andrés Pastrana respaldó la operación de EE. UU. en Venezuela: señaló que Trump capturó al “capo del cartel de los Soles”

El exmandatario colombiano afirmó que el presidente de Estados Unidos actuó dentro de la legalidad y con legitimidad, al considerar que la detención de Nicolás Maduro representó la detención del jefe de una organización narcoterrorista

Andrés Pastrana respaldó la operación

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

La actriz advirtió al público sobre los riesgos que hay en la red y pidió no confiar en anuncios sospechosos

La lucha de Yaneth Waldman

Los bancos internacionales anticipan efectos positivos para el peso colombiano y el petróleo ante el giro político en Venezuela

Las grandes petroleras estadounidenses estudiarían ampliar operaciones en la región si las autoridades logran estabilidad y se crean incentivos adecuados, lo que beneficiaría al país

Los bancos internacionales anticipan efectos

Chontico Día, resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día, resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

La lucha de Yaneth Waldman

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Piqué ignoró a sus fans y ellas respondieron con la música de su ex: “Esta va por ti, Shakira”

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con sus propósitos de Año Nuevo: “Empecemos en paz”

Manuela Gómez le hizo particular petición a Sara Uribe tras su confirmación a ‘La casa de los famosos’: “Otra vez juntas”

Shakira habría sido acosada en pleno concierto y las redes sociales reaccionaron al hecho: “Pasa los límites”

Deportes

Santa Fe ya le consiguió

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

Johan Mojica apareció en video del Mallorca usando la misma sudadera que tenía Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos