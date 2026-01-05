Paola Holguín arremetió contra el ministro del Interior por declaraciones sobre las Cortes y EE. UU.: “Benedetti es un chiste”

La senadora Paola Holguín cuestiona a Armando Benedetti tras declaraciones sobre intervención militar y poder de las Cortes en Colombia- crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

La senadora de la República Paola Holguín expresó fuertes críticas hacia el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las recientes declaraciones de este último sobre la postura de las Cortes ante una posible intervención militar de Estados Unidos.

Holguín calificó como “un chiste” la reacción del funcionario, alimentando un debate público sobre el alcance del poder estatal y la legitimidad de los organismos judiciales en el país. Las manifestaciones de la senadora ponen en el centro de la discusión la independencia de poderes y los riesgos de deslegitimar a las instituciones.

El desencuentro inició cuando Benedetti utilizó la red social X para referirse a las Cortes y al Congreso, cuestionando su papel frente a una amenaza de invasión militar extranjera.

Armando Benedetti - crédito @AABenedetti/X

El ministro sostuvo que “Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”.

Añadió que el silencio ante la amenaza, además de mostrar cobardía y oposición al Gobierno, implicaría aceptar que “hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”. Este mensaje provocó una rápida reacción de la oposición y de sectores institucionales.

Paola Holguín, senadora por el partido Centro Democrático, utilizó la misma red social para responder directamente a Benedetti. En su mensaje, la legisladora aseguró que “Benedetti es un chiste” y enumeró varios puntos críticos a la postura del ministro.

Holguín denuncia contradicciones del Gobierno en su política exterior ante Estados Unidos y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico - crédito PaolaHolguin / X

El primero de ellos hizo referencia a la contradicción en la política exterior, señalando que “primero se las dan de bravucones y luego salen a anunciar que ‘continuarán’ coordinando y cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico”. Para Holguín, el Gobierno muestra una postura ambivalente al sostener discursos de confrontación, al tiempo que mantiene la colaboración bilateral en materia de seguridad.

En su segundo argumento, la senadora abordó el concepto de “Estado fallido”, advirtiendo que este término se utiliza cuando existen graves deficiencias en el ejercicio de funciones básicas de gobierno.

Holguín afirmó que “hay pérdida en el ejercicio de las funciones básicas como gobierno, algo que avanza a pasos acelerados en Colombia, por ejemplo, con la pérdida del control territorial y el monopolio de la fuerza, la corrupción y el vacío de poder, la incapacidad de suministrar servicios básicos como la salud, las crisis humanitarias, entre otros”. Este señalamiento apunta a una de las principales preocupaciones sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

La legisladora también defendió la separación de poderes como principio fundamental del sistema democrático colombiano. Afirmó que “gracias a Dios hay división de poderes y cada poder debe responder por lo que le corresponde en sus funciones constitucionales y legales; mal hace el Ministro del Interior al tratar de interferir o deslegitimar a las Cortes”.

Holguín subrayó que la autonomía de las ramas del poder público es esencial para la estabilidad institucional y criticó cualquier intento de presión o descalificación desde el Ejecutivo.

El cuarto punto de la respuesta de Holguín se centró en la responsabilidad individual de los funcionarios. La senadora aseguró que no se puede apelar a la solidaridad para encubrir posibles irregularidades o faltas, y enfatizó que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidades políticas, disciplinarias y penales”.