Nueva medida del Gobierno Petro sería la clave para que el peso colombiano siga su revaluación frente al dólar en 2026

Analistas de Bancolombia anticipan que en 2026 el tipo de cambio se ubicará en promedio en $3.878, un nivel que responde a la “continua debilidad del dólar global en el primer semestre”

La volatilidad del dólar en
La volatilidad del dólar en Colombia depende de factores nacionales e internacionales - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El peso colombiano experimentó una apreciación muy importante frente al dólar en 2025, un comportamiento que podría mantenerse durante 2026 en la medida en que el Gobierno continúe con la ejecución de monetizaciones de recursos en moneda extranjera. Así lo detalla el Informe Mensual del Mercado Cambiario de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado de Bancolombia, que proyecta que la volatilidad del dólar estará impulsada tanto por factores internos como externos que fortalecieron la moneda nacional.

Uno de los elementos claves que destaca la entidad es el impacto de las monetizaciones de dólares del Gobierno, en particular, los recursos provenientes de la venta directa de títulos de deuda (TES) a inversores extranjeros.

Y es que, precisamente, el 19 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda ejecutó una venta de títulos en pesos por $23 billones a Pacific Investment Management Company (Pimco), entregados a tasas cercanas al 13%. De los USD5.000 millones que ingresaron por esta operación, el Ejecutivo ya monetizó cerca de USD3.000 millones en el mercado cambiario desde el 22 de diciembre, incluidos cerca USD1.700 millones durante diciembre.

El dólar en Colombia cerró
El dólar en Colombia cerró diciembre de 2025 por debajo de los $3.800 - crédito Bancolombia

El informe resalta que, pese al deterioro de la confianza inversionista tras el recorte de calificación soberana de Colombia hecha por Fitch Ratings (de ‘BB+’ a ‘BB’ con perspectiva ‘Estable’), “el dólar en Colombia se apreció como resultado de las monetizaciones”. Bancolombia reconoció que el proceso de conversión de dólares a pesos tuvo un efecto determinante en la fortaleza de la moneda local.

Escenario para 2026: proyección de un peso fuerte

Los analistas anticipan que en 2026 el tipo de cambio del dólar se ubicará en promedio en $3.878, un nivel que responde a la “continua debilidad del dólar global en el primer semestre” y al mantenimiento de flujos favorables para el peso, como las remesas y el atractivo del carry trade.

Sobre este punto, el banco explicó que “las remesas y el carry trade seguirán favoreciendo al peso colombiano, ante el esperado incremento de la tasa de política monetaria”. Así las cosas, el informe enfatiza en que “persisten riesgos a la baja en enero debido a la expectativa de que el Gobierno realice monetizaciones adicionales de los recursos obtenidos en diciembre”. Si el Ejecutivo mantiene el ritmo de conversiones en el mercado cambiario, la revaluación del peso podría continuar e incluso acentuarse en los primeros meses del año.

La tasa de interés del
La tasa de interés del Banco de la República podría tener subidas en 2026 y 2027 - crédito Bancolombia

Riesgos y presiones en el horizonte

No obstante, el escenario no está exento de incertidumbres. Bancolombia advierte de “riesgos al alza asociados al deterioro de las finanzas públicas”, una situación agravada tras la declaración del Estado de Emergencia Económica y Social con vigencia de 30 días. Dicha medida permitirá al Gobierno incrementar transitoriamente la carga tributaria para financiar el presupuesto de 2026, aumentando la presión sobre las cuentas públicas y, eventualmente, sobre la tasa de cambio.

A nivel político, la proximidad del proceso electoral añade un componente de volatilidad. “El proceso electoral generará incertidumbre en los activos locales durante los próximos meses”, se menciona en el informe, en el que se reconoce que la sensibilidad de los mercados podría modificar los flujos y expectativas sobre la moneda. Por otro lado, la política monetaria jugará un papel central.

La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 9,25% por sexta vez consecutiva, pero las minutas de la última reunión dejaron ver posturas divididas y una posible inclinación a elevar el costo del dinero si se materializan presiones inflacionarias por, por ejemplo, un “aumento desproporcionado del salario mínimo”.

El dólar en Colombia cerraría
El dólar en Colombia cerraría 2026 por encima de los $3.800 y se acostumbraría a estar por encima de los $4.000 hasta 2029 - crédito Bancolombia

Al respecto, Bancolombia dice que “a este escenario se suma la posibilidad de que el Banco de la República suba su tasa de interés ante un aumento desproporcionado del salario mínimo”.

Balance de 2025: un año de apreciación para el peso

El informe también hace un balance positivo del peso en 2025: la moneda se apreció un 14%, acompañando la tendencia de debilidad global del dólar, cuyo índice DXY cayó 9% en medio de la incertidumbre política en Estados Unidos. Este fortalecimiento se vio respaldado por factores locales.

“El desempeño excepcional de las remesas, la cautela del Banco de la República y las operaciones de tesorería del Ministerio de Hacienda desde septiembre respaldaron la apreciación del peso colombiano, al punto en que el dólar se ubicó 40 días en el año por debajo del nivel de sus pares”, precisó.

Volatilidad y perspectivas técnicas

Asimismo, el informe resalta que durante diciembre la volatilidad anualizada del dólar aumentó a 12,8%, y la expectativa implícita de volatilidad a un mes quedó en 13,2%. El monto promedio negociado en el mercado cambiario durante diciembre fue de USD1.355 millones diarios, muy superior al promedio de USD850 millones desde 2010.

Desde el punto de vista técnico, “el peso colombiano registra una tendencia estructural bajista”, por debajo de las medias móviles principales, consolidando la fortaleza de la moneda.

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

