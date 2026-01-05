Mujer reveló en redes cómo logró importante descuento en una reconocida tienda de ropa deportiva: “Lo mejor de tener derechos es conocerlos”

Una joven narra su experiencia en una tienda Adidas donde intentaron cobrarle un precio mayor al exhibido. Al aplicar la ley del consumidor, logró que le respetaran el precio - crédito @anatolia_____ / TikTok

Para la creadora de contenido Anatolia_____, el conocimiento legal fue la clave para lograr un descuento significativo en una tienda física de Adidas.

Desde su cuenta de TikTok, relató cómo aplicó la ley del consumidor para que le respetaran el precio exhibido en el outlet, mientras mostraba sus nuevos zapatos T-Rex. Su experiencia se convirtió en una lección viral sobre derechos y defensa ante el comercio minorista.

“Definitivamente, la mejor parte de tener derechos es conocerlos. Conocerlos y hacer uso de ellos”, afirmó Anatolia_____ al iniciar su historia en TikTok. Explicó que había ido al outlet del centro más por curiosidad, donde se encontró los tenis deseados a “210.000 pesos”. Según dijo en la publicación, ese precio le pareció razonable y decidió comprarlos tras probarse varios pares.

El incidente surgió en la caja. “Me acerco y voy a pagar normal y me dicen: ‘Son 340.000’”, relató. Al notar la diferencia, defendió su derecho frente al vendedor: “‘No, están más económicos’”. La reacción en tienda incluyó una verificación del precio mostrado y la atribución a un error de etiquetado. “No, es que es un error”, contó que le respondieron en el establecimiento.

Anatolia argumentó en su relato que gracias a la ley del consumidor ahorró dinero - crédito anatolia_____ / TikTok

“No, pues, o sea, no es mi error”, sostuvo la creadora ante el vendedor y posteriormente ante el administrador, quien intervino tras la insistencia de la cliente. La creadora de contenido fundamentó su reclamo en la normativa vigente: “Como consumidora yo tengo el derecho de que ellos me vendan el producto al precio que está exhibido. Ellos están obligados a venderte el producto con el precio que tienen en exhibición”, precisó.

También precisó cual fue su argumento legal: “Según el Estatuto del Consumidor, hay una ley que los obliga a ellos a venderte el producto al precio que es y si no, uno puede ir como a poner la queja en la Superintendencia, hacer la denuncia de publicidad engañosa”.

Y continuó describiendo la situación: “Porque yo le dije, “Todas las cajas están así”. Él me dijo como: “Bueno, entonces, si todas las cajas están así, vamos y vemos. Si todas las cajas están así, yo te igualo el precio. Si no, no”. Y yo: “Listo, vamos”. Efectivamente fuimos (...) pues le tocó venderme los zapatos al precio que era".

Las reacciones frente a la experiencia compartida en redes sociales generaron opiniones contrapuestas entre los usuarios. Mientras algunos manifestaron su aprobación, otros expresaron preocupación por el impacto de estas acciones en los trabajadores.

El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) otorga protección al comprador, exigiendo que el precio informado al público se respete - crédito Freepik

Entre los comentarios, se leían dudas sobre la aplicación de la normativa en ventas digitales: “¡Qué chévere esta información! Si es el precio exhibido en una página, ¿también aplica esa ley?”.

Por su parte, varios participantes advirtieron sobre las consecuencias para el personal de ventas, destacando: “Muchas veces esas diferencias de precios los terminan asumiendo los empleados del punto de venta, entiendo tu punto pero en Colombia muchas veces los empleados somos quienes asumimos esos ‘errores’” y “Adidas nunca va a perder, esa pérdida lo va a asumir la persona que etiquetó mal”.

En este contexto, la legislación colombiana establece lineamientos claros: el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) otorga protección al comprador, exigiendo que el precio informado al público se respete, salvo excepciones específicas.

Según el artículo 23 de esta ley, toda información proporcionada sobre un producto o servicio debe ser veraz, suficiente, clara y oportuna, incluyendo el precio, el cual debe exhibirse de forma visible y exacta.

Si al momento de pagar se cobra un valor superior al anunciado, el consumidor tiene derecho a exigir el precio exhibido - crédito Freepik

La normativa sostiene que, al exhibirse un producto con un precio determinado, ese valor se integra a la oferta comercial y el proveedor debe respetarlo al momento de la venta.

Si al momento de pagar se cobra un valor superior al anunciado, el consumidor tiene derecho a exigir el precio exhibido, ya que este constituye una obligación jurídica para el vendedor, según lo ha reiterado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).