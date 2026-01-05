Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con sus propósitos de Año Nuevo: “Empecemos en paz”

La paisa dejó un mensaje para sus seguidores en redes sociales que tomen las cosas con calma - crédito @luisafernandaw/IG

La influencer colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a su audiencia al revelar que no inició el año con una “lista eterna de metas”.

En conversación con sus seguidores desde Cartagena donde estuvo acompañada de su familia, explicó que su decisión fue distinta: “Empecé con una decisión mucho más seria: no volverme loca desde enero”, expuso al compartir sus reflexiones.

Cuestionando la presión social que suele sentirse al comenzar el año, la creadora enfatizó que no todo tiene que ir rápido como todo el mundo se lo plantea al inicio del año: “Porque seamos honestos, desde que empieza el año, uno siente que tiene que cambiar la vida, el cuerpo, la rutina, la energía, la dieta, la mentalidad”.

Para ella, la sobre exigencia es innecesaria desde los primeros días y admitió: “Mi amor, o sea, apenas estamos despertando”.

Animó a su comunidad a adoptar un ritmo más pausado: “Más que empezar el año con toda, empecémoslo en paz, paso a paso, sin correrle al tiempo”, expresó.

Con frases directas y cercanas, agregó: “Si hoy solo lograste respirar profundo, tomarte un cafecito en la mañana y sobrevivir al grupo de WhatsApp de los propósitos de este año, déjame decirte que vas superbién, vas increíble”, recalcando el valor de pequeñas acciones cotidianas.

Para Luisa Fernanda W, la verdadera meta debe ser otra: “Este año más que exigirnos más, pongámonos esa meta de tratarnos mejor”.

Sostuvo que parte de la madurez es reconocer los límites y respetar el propio ritmo: “Porque crecer también es saber cuándo parar y empezar en paz, tranquilo, también cuenta cómo empezar”.

Aunque destacó que tiene “metas muy claras”, la influenciadora aclaró que desea dejar espacio a la incertidumbre: “También todo quiero dejarlo a voluntad de Dios y no presionar nada”.

Por otro lado, indicó que la transformación no depende del calendario: “No todo se arregla en enero o el lunes, menos mal”. Como cierre, reiteró su filosofía para 2024: “La prisa no siempre es progreso”, invitando a sus seguidores a reconsiderar la velocidad con la que buscan avanzar en sus vidas.

Las razones por las que se considera una persona intermitente

Luisa Fernanda W expuso las razones por las que mantiene un círculo social reducido, pese a su reconocimiento como una de las influenciadoras más conocidas de Colombia. La empresaria y creadora de contenido, con más de una década de presencia pública, abordó el tema en un video difundido en sus redes sociales.

Luisa Fernanda W afirmó que su preferencia por un grupo limitado de amistades no obedece exclusivamente a experiencias negativas, aunque ha enfrentado situaciones incómodas.

De acuerdo con lo recogido de sus redes sociales: “No es porque me hayan desilusionado, porque yo creo en la amistad y mucho. Y yo me he topado en mi vida con personas muy buenas, otras que no tanto, que quizás se han acercado a mi vida para aprovecharse, pero yo ando con Dios y él me pone las personas correctas en mi vida”.

La empresaria reconoció que le resulta complejo responder mensajes y mantener el contacto constante por aplicaciones como WhatsApp, medio habitual para entablar vínculos en la actualidad.

Luisa Fernanda W mencionó: “Yo te puedo conocer hoy y pasar un rato maravilloso, quedar con tu contacto y mañana me escribes y se me olvida responderte por yo estar en el lulú mundo”. Esta actitud, explicó, no la comprende todo su entorno.

A pesar de estas dificultades, la influenciadora enfatizó que cuando logra establecer un vínculo sólido, este resulta duradero y genuino. Según su relato, “Cuando conecto muchísimo con una persona, no hay vuelta atrás. Nos volvemos superamigas o amigos”.

Para ella, la calidad de las relaciones prima sobre la cantidad. Reflexionó sobre el valor de las amistades que no se ofenden ante el silencio y que comprenden que el afecto se expresa de muchas formas, entre ellas la lealtad, la energía sincera y el respeto.