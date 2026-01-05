Iván Cepeda arremetió contra Trump por posibles ataques militares en Colombia: “No somos colonia ni protectorado”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico rechazó las nuevas acusaciones del mandatario norteamericano contra el presidente Gustavo Petro - crédito Prensa Senado/Reuters

Siguen las reacciones en Colombia luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en rueda de prensa que no descartaría un posible ataque militar en Colombia, algo similar a lo acontecido en Venezuela que conllevó a la captura de Nicolás Maduro, así como sus críticas hacia el presidente Gustavo Petro, donde lo calificó como “enfermo” y acusándolo de producir cocaína a su país.

El turno fue para Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, en la que rechazó el pronunciamiento del mandatario norteamericano y exigió respeto hacia la figura presidencial colombiana.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, el congresista del oficialismo indicó que las palabras del dirigente político estadounidense estarían incidiendo directamente en la campaña electoral que se adelanta en el territorio colombiano.

“Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro jefe de Estado, @petrogustavo, y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia”, escribió el parlamentario en las redes sociales.

Además, Cepeda recalcó la defensa de la soberanía colombiana y reafirmó su negativa al eventual ingreso de tropas estadounidenses en el país. “No somos una colonia ni un protectorado de EE.UU. No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario”, agregó.