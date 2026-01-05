Exdirector de la Policía de Colombia explicó los vínculos de Nicolás Maduro con las Farc y el ELN: “Hay fotografías”

Declaraciones de Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional - crédito X

El general retirado Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, expuso los vínculos, según él, comprobados entre grupos armados ilegales colombianos y Venezuela.

En sus declaraciones públicas, Vargas explicó el modo en que facciones disidentes de las Farc y el ELN han mantenido relaciones con el gobierno de ese país.

Vargas sostuvo que existen “numerosas y contundentes evidencias y pruebas recolectadas contra Maduro y su cartel”.

Según el exdirector de la Policía Nacional, durante más de dos décadas de operaciones contra las Farc y el ELN, se han hallado en computadores incautados a miembros de esos grupos instrucciones directas del Secretariado del Coce para coordinar actividades con el presidente venezolano y las fuerzas armadas de ese país.

El general retirado afirmó: “En más de dos décadas de operaciones contra las Farc y el ELN, se evidencia en los computadores incautados a esos narcotraficantes de las Farc y del ELN las órdenes del Secretariado del Coce para que coordinaran, para que estrecharan sus lazos con Maduro y sus fuerzas armadas para traficar cocaína, armas, realizar actividades terroristas en ambos lados de la frontera, brindar seguridad en los campamentos de esas guerrillas y muchas otras cosas más”.

Las pruebas presentadas por Vargas incluyen fotografías, mensajes y comunicaciones que, según él, están debidamente judicializados.

Jorge Luis Vargas concluyó su intervención al afirmar: “Que no le quede duda a nadie: Maduro es un narco”. Las declaraciones del general retirado generan nuevas discusiones sobre la cooperación entre organizaciones armadas de Colombia y autoridades venezolanas.

Pronunciamiento del ELN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció sobre la operación militar realizada por Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental afirmó que, “una vez más”, Estados Unidos “violenta” la soberanía de los países de América y del mundo.

“Una vez más el imperialismo estadounidense, violenta la soberanía nacional de los países de Nuestra América y del mundo (sic)”, señaló el grupo guerrillero ELN.

El Ejército de Liberación Nacional instó a las naciones de América Latina a rechazar el ataque de Estados Unidos - crédito ELN

En su mensaje, el grupo armado rechazó el ataque del país norteamericano a Venezuela, ocurrido el sábado 3 de enero de 2025.

“Rechazamos el ataque de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela”, indicó el ELN.

Por este motivo, expresaron su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, así como al que denominaron Gobierno de Venezuela.

“Expresamos nuestra solidaridad, apoyo al pueblo y al gobierno venezolano”, aseveró el grupo terrorista.

El Ejército de Liberación Nacional instó a las naciones de América Latina a rechazar el ataque de Estados Unidos y a defender la soberanía nacional.

“Llamamos a los pueblos y naciones del continente, a rechazar la agresión gringa, a defender la soberanía nacional, a la unidad y resistencia popular”, puntualizó el ELN.

Detalles de lo ocurrido

Explosiones de gran intensidad sacudieron Caracas cerca de las 02:00 a. m. hora local, generando alarma entre los habitantes de la ciudad. El estruendo se acompañó de ruidos atribuibles a aeronaves que cruzaban el cielo.

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que se trató de una ofensiva militar de gran envergadura ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos.

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para comunicar que el operativo logró su objetivo principal: la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que fue trasladado junto a su esposa fuera de Venezuela en un avión militar estadounidense.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos que evidenciaron los bombardeos y el desplazamiento de aeronaves sobre la capital venezolana. Se reportaron ataques contra instalaciones militares claves, como las bases La Carlota y Fuerte Tiuna. Diversos residentes afirmaron haber escuchado el paso constante de aviones en la madrugada.