Colombia

Estos son los próximos festivos en Colombia, la mayoría caen en fin de semana largo

Esta año el país tendrá 18 festivos oficiales y 11 de ellos son puentes festivos gracias a la ley Emiliani

Faltan
6 dias

Proximo feriado: 12 de Enero

Reyes Magos

Además de representar pausas en la rutina, la importancia de los días festivos en Colombia radica en que fomentan espacios para el reencuentro familiar, los viajes y el descanso colectivo.

La aplicación de la Ley Emiliani ha permitido que el panorama festivo en el país cambie cada año, permitiendo que muchos feriados se trasladen al lunes más cercano y así se generen más fines de semana largos.

Para el 2026 Colombia tiene
Para el 2026 Colombia tiene 18 festivos

Para el 2026, Colombia contará con 18 festivos oficiales, de los cuales 11 serán movidos al lunes, según lo establece la Ley 51 de 1983. Adicional a esto los festivos estarán distribuidos en los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Es así que estos son los festivos más cercanos para ir programando los descansos.

  • 12 de enero – Lunes – Reyes Magos – Puente festivo

Debido a la Ley Emiliani, el tradicional Día de Reyes, que normalmente es el 6 de enero, se trasladó al lunes 12. La fecha conmemora, la visita de los reyes magos; Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús, hecho relatado en el Evangelio de Mateo.

  • 23 de marzo – Lunes – Día de San José – Puente festivo

El Día de San José, patrono de la Iglesia Católica, se celebra en Colombia el lunes siguiente al 19 de marzo, siguiendo la Ley Emiliani. Esta conmemoración es utilizada en el país para festejar el Día del Hombre.

En Colombia, los festivos que
En Colombia, los festivos que caen entre semana se corren para el lunes más cercano

En cuanto a la Semana Santa, que en 2026 cae en el mes de abril, representa uno de los momentos con mayor significado espiritual y social en el calendario colombiano.

El origen de estos días como feriados data de la época colonial, cuando la Iglesia Católica definía el ritmo de la vida pública y, con el paso del tiempo, la legislación laboral incorporó oficialmente estas jornadas de recogimiento debido a su importancia en la fe católica.

  • 2 de abril – Jueves – Jueves Santo

Durante el Jueves Santo, los creyentes recuerdan la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Esta fecha simboliza la institución de la Eucaristía también revive el lavatorio de los pies como muestra de servicio y humildad.

  • 3 de abril – Viernes – Viernes Santo

El Viernes Santo está dedicado a la memoria de la Pasión y Muerte de Jesucristo en la cruz. Para los cristianos, representa un día de luto, reflexión, ayuno y penitencia, centrado en el sacrificio de Jesús por la humanidad.

Los trabajadores que laboren días
Los trabajadores que laboren días festivos, tienen derecho a un pago adicional

Por otra parte, para quienes no puedan tomar estas fechas de descanso por compromisos laborales, la ley establece un pago adicional para los empleados con contrato laboral formal.

Según lo estipulado en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, quienes laboren en estas fechas tendrán derecho a un recargo del 75% sobre la hora ordinaria.

Además a partir del ajuste anunciado por el presidente Gustavo Petro para el salario mínimo de 2026, el valor base quedó fijado en $1.750.905 (sin incluir auxilio de transporte), el monto del recargo que aplica en vigor desde el 1 de enero, es la base para calcular los recargos correspondientes a quienes trabajen durante domingos y días festivos.

11 de los festivos del
11 de los festivos del 2026 caen en fines de semana largos

Es así que para realizar el cálculo práctico, el valor de un día ordinario en 2026 se estima en $58.364. Por lo que se debe multiplicar este monto por 1,75 (que corresponde a la jornada ordinaria más el recargo). Entonces, el pago total para una jornada de 8 horas en un día festivo asciende a $102.137.

Este esquema busca asegurar una compensación justa y diferenciada para quienes desempeñen labores durante jornadas consideradas de especial valor social y familiar, reforzando el propósito de los días festivos como espacios de descanso y encuentro.

