Colombia

De la Espriella se disparó tras captura de Maduro en Venezuela: tiene la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en el 2026 según Polymarket

Según la plataforma de apuestas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los aspirantes con mayor probabilidad de ganar, también aparecen Sergio Fajardo y Paloma Valencia

Guardar
Abelardo de la Espriella e
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

Un reciente ejercicio de proyección electoral divulgado por la plataforma Polymarket ha generado interés en el escenario político colombiano de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

De acuerdo con esas estimaciones, varios nombres concentran las mayores probabilidades de llegar a la Casa de Nariño, marcando una tendencia preliminar dentro del debate público nacional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mayor porcentaje lo obtiene Abelardo de la Espriella, quien lidera las proyecciones con un 41%, ubicándose como la figura con mayor opción según las apuestas registradas.

Detrás aparece Iván Cepeda, senador y dirigente del Pacto Histórico, con una probabilidad estimada del 33%, reflejando un respaldo significativo dentro del espectro oficialista y de izquierda.

En un tercer lugar se encuentra Sergio Fajardo, exgobernador y candidato presidencial, quien alcanza un 11%, cifra que muestra una presencia menor pero todavía relevante dentro de los cálculos anticipados.

Sergio Fajardo ocupa el tercer
Sergio Fajardo ocupa el tercer lugar y Paloma Valencia el cuarto lugar - crédito Montaje Infobae

Más abajo figura Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, con un 7%, consolidándose como la representante con mayor visibilidad dentro de ese sector político.

Aunque estos datos no constituyen resultados oficiales ni encuestas tradicionales, sí evidencian percepciones tempranas del panorama electoral.

Los recientes resultados de Polymarket fueron dados a conocer por el precandidato Abelardo de la Espriella, quien por medio de su cuenta en X mostró su intusiasmo y agradecimiento a todos sus seguidores por el respaldo que ha recibido desde que anunció que sería aspirante presidencial con su movimiento político Defensores de la Patria.

Qué es Polymarket, la plataforma de apuestas que tiene como favoritos a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La plataforma Polymarket se convirtió en un actor polémico dentro del debate electoral internacional por la forma en que anticipa resultados políticos mediante apuestas con criptomonedas.

Creada en Nueva York durante 2019 por el programador Shayne Coplan, la herramienta alcanzó notoriedad global en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, cuando proyectó correctamente el triunfo de Donald Trump, mientras la mayoría de sondeos tradicionales favorecían a su rival.

Estos son los cuatro candidatos
Estos son los cuatro candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Presidencia de Colombia 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA

Ese acierto impulsó su reputación, aunque antecedentes posteriores moderaron el entusiasmo. En los comicios ecuatorianos de 2025, el sistema falló al prever una victoria de sectores progresistas que finalmente no se materializó.

El episodio reforzó cuestionamientos sobre la fiabilidad de un mecanismo basado más en expectativas financieras que en mediciones científicas de opinión.

El funcionamiento del sitio consiste en la compra y venta de participaciones asociadas a un desenlace específico. Cada acción adquiere valor según la demanda, utilizando activos digitales cuyo precio fluctúa conforme aumenta o disminuye el interés de los apostadores, tal como explicó el Observatorio Blockchain.

En el contexto colombiano, La Silla Vacía reveló que apenas 82 perfiles han intervenido en el mercado presidencial. Uno solo concentró cerca del 40% del monto total invertido, influyendo decisivamente en la inclusión de Abelardo de la Espriella dentro del listado de aspirantes con mayores probabilidades.

A nivel internacional, medios como The New York Times documentaron operaciones atípicas. El diario informó sobre una inversión de 28 millones de dólares realizada por un ciudadano francés a favor de Trump mediante múltiples cuentas.

Posteriormente, The Wall Street Journal contactó al apostador, quien aseguró haber obtenido ganancias cercanas a “50 millones”, lo que avivó sospechas sobre prácticas de “wash trading”.

Según Polymarket, Abelardo de la
Según Polymarket, Abelardo de la Espriella figura en primer lugar para llegar a la presidencia 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En Colombia, la controversia escaló cuando Fecoljuegos solicitó a Coljuegos bloquear el acceso al portal.

Su presidente, Evert Montero, calificó la actividad como “ilegal” y advirtió riesgos para la democracia y la integridad electoral, afirmaciones recogidas por Colombia Check.

La diferencia entre Polymarket y las encuestas reguladas es sustancial. La plataforma no divulga identidades, procedencias ni metodologías.

Según la Ley 2494 de 2025, los estudios de intención deben cumplir estándares técnicos y publicarse en lapsos específicos, requisitos que el sitio no acredita.

Autoridades del Consejo Nacional Electoral y expertos de la Misión de Observación Electoral coinciden en que estas predicciones no constituyen mediciones oficiales. La Comisión Técnica del CNE evaluará si su difusión vulnera la normatividad vigente.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaIvàn CepedaPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las nuevas tarifas de comparendos, grúas e inmovilización para vehículos en Bogotá

La Secretaría de Movilidad informó que los valores de sanciones y trámites oficiales han cambiado, que se rigen desde el 1 de enero de 2026

Estas son las nuevas tarifas

Manuela Gómez le hizo particular petición a Sara Uribe tras su confirmación a ‘La casa de los famosos’: “Otra vez juntas”

Las reconocidas rivales en ‘Protagonistas’ se reencontraron con el anuncio de la nueva participante al ‘reality’ que está dando de qué hablar en las redes sociales

Manuela Gómez le hizo particular

Armando Benedetti criticó el silencio de las Cortes y del Congreso ante amenaza de invasión militar de EE. UU.: “Son narcos”

El ministro del Interior reconoció los pronunciamientos que realizaron los candidatos presidenciales de oposición respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Armando Benedetti criticó el silencio

Alias Timochenko salió en defensa de Gustavo Petro y ‘despidió’ a militares cubanos que protegían al exdictador Maduro

Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, aseguró que las intenciones de Donald Trump de intervenir militarmente en Colombia son consideradas como una política imperial

Alias Timochenko salió en defensa

Petro criticó captura de Maduro con falsas imágenes de marcha chavista: “Usa un video de 2019 para difundir noticias falsas”

La representante a la Cámara Cathy Juvinao se despachó contra el Presidente afirmando que el video que publicó el mandatario corresponde a una protesta de 2019

Petro criticó captura de Maduro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez le hizo particular

Manuela Gómez le hizo particular petición a Sara Uribe tras su confirmación a ‘La casa de los famosos’: “Otra vez juntas”

Shakira habría sido acosada en pleno concierto y las redes sociales reaccionaron al hecho: “Pasa los límites”

Marulito, creador de contenido, reveló las razones por las que decidió establecerse en Medellín: “Casi no veía a mi hija”

Alvin Hellerstein, juez que llevará el caso contra Nicolás Maduro en EE.UU., también había juzgado a Shakira: esta fue la razón

Martha Isabel Bolaños respondió a seguidor que indagó sobre el origen de sus ingresos: “Eso no es de Dios”

Deportes

Millonarios jugará partido amistoso contra

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Johan Mojica apareció en video del Mallorca usando la misma sudadera que tenía Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Jugador de Santa Fe involucrado en globo de pólvora que por poco causa un incendio durante las celebraciones de Fin de Año

Luis Díaz vivió su primera visita al fan club del Bayern Múnich: el guajiro tocó el acordeón y le hicieron una bandera