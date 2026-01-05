De la Espriella se disparó tras captura de Maduro en Venezuela: tiene la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en el 2026 según Polymarket

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

Un reciente ejercicio de proyección electoral divulgado por la plataforma Polymarket ha generado interés en el escenario político colombiano de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

De acuerdo con esas estimaciones, varios nombres concentran las mayores probabilidades de llegar a la Casa de Nariño, marcando una tendencia preliminar dentro del debate público nacional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mayor porcentaje lo obtiene Abelardo de la Espriella, quien lidera las proyecciones con un 41%, ubicándose como la figura con mayor opción según las apuestas registradas.

Detrás aparece Iván Cepeda, senador y dirigente del Pacto Histórico, con una probabilidad estimada del 33%, reflejando un respaldo significativo dentro del espectro oficialista y de izquierda.

En un tercer lugar se encuentra Sergio Fajardo, exgobernador y candidato presidencial, quien alcanza un 11%, cifra que muestra una presencia menor pero todavía relevante dentro de los cálculos anticipados.

Sergio Fajardo ocupa el tercer lugar y Paloma Valencia el cuarto lugar - crédito Montaje Infobae

Más abajo figura Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, con un 7%, consolidándose como la representante con mayor visibilidad dentro de ese sector político.

Aunque estos datos no constituyen resultados oficiales ni encuestas tradicionales, sí evidencian percepciones tempranas del panorama electoral.

Los recientes resultados de Polymarket fueron dados a conocer por el precandidato Abelardo de la Espriella, quien por medio de su cuenta en X mostró su intusiasmo y agradecimiento a todos sus seguidores por el respaldo que ha recibido desde que anunció que sería aspirante presidencial con su movimiento político Defensores de la Patria.

Qué es Polymarket, la plataforma de apuestas que tiene como favoritos a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La plataforma Polymarket se convirtió en un actor polémico dentro del debate electoral internacional por la forma en que anticipa resultados políticos mediante apuestas con criptomonedas.

Creada en Nueva York durante 2019 por el programador Shayne Coplan, la herramienta alcanzó notoriedad global en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, cuando proyectó correctamente el triunfo de Donald Trump, mientras la mayoría de sondeos tradicionales favorecían a su rival.

Estos son los cuatro candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Presidencia de Colombia 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA

Ese acierto impulsó su reputación, aunque antecedentes posteriores moderaron el entusiasmo. En los comicios ecuatorianos de 2025, el sistema falló al prever una victoria de sectores progresistas que finalmente no se materializó.

El episodio reforzó cuestionamientos sobre la fiabilidad de un mecanismo basado más en expectativas financieras que en mediciones científicas de opinión.

El funcionamiento del sitio consiste en la compra y venta de participaciones asociadas a un desenlace específico. Cada acción adquiere valor según la demanda, utilizando activos digitales cuyo precio fluctúa conforme aumenta o disminuye el interés de los apostadores, tal como explicó el Observatorio Blockchain.

En el contexto colombiano, La Silla Vacía reveló que apenas 82 perfiles han intervenido en el mercado presidencial. Uno solo concentró cerca del 40% del monto total invertido, influyendo decisivamente en la inclusión de Abelardo de la Espriella dentro del listado de aspirantes con mayores probabilidades.

A nivel internacional, medios como The New York Times documentaron operaciones atípicas. El diario informó sobre una inversión de 28 millones de dólares realizada por un ciudadano francés a favor de Trump mediante múltiples cuentas.

Posteriormente, The Wall Street Journal contactó al apostador, quien aseguró haber obtenido ganancias cercanas a “50 millones”, lo que avivó sospechas sobre prácticas de “wash trading”.

Según Polymarket, Abelardo de la Espriella figura en primer lugar para llegar a la presidencia 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En Colombia, la controversia escaló cuando Fecoljuegos solicitó a Coljuegos bloquear el acceso al portal.

Su presidente, Evert Montero, calificó la actividad como “ilegal” y advirtió riesgos para la democracia y la integridad electoral, afirmaciones recogidas por Colombia Check.

La diferencia entre Polymarket y las encuestas reguladas es sustancial. La plataforma no divulga identidades, procedencias ni metodologías.

Según la Ley 2494 de 2025, los estudios de intención deben cumplir estándares técnicos y publicarse en lapsos específicos, requisitos que el sitio no acredita.

Autoridades del Consejo Nacional Electoral y expertos de la Misión de Observación Electoral coinciden en que estas predicciones no constituyen mediciones oficiales. La Comisión Técnica del CNE evaluará si su difusión vulnera la normatividad vigente.