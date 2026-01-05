Cuatro miembros de una familia murieron después de que la camioneta en la que viajaban cayó de un puente

Una camioneta Toyota cayó desde un puente de más de dos metros tras perder el control por causas investigadas - crédito Redes sociales

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de cuatro integrantes de una familia, generó conmoción en la comunidad del departamento del Cesar, luego de que su vehículo cayera desde un puente a más de dos metros de altura en la vía entre El Líbano y San Alberto.

Según el reporte inicial de la Policía de Tránsito y Transporte, el hecho ocurrió el domingo 4 de enero cuando la camioneta en la que viajaban las víctimas se precipitó al vacío cuando el conductor, por causas que aún permanecen bajo investigación, perdió el control y chocó contra la baranda del puente.

Las víctimas fueron identificadas como Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años; Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43 años; su hija Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años; y el novio de esta última, Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años.

Todos murieron en el lugar del accidente de manera inmediata, antes de que los equipos de emergencia pudieran trasladarlos a un centro asistencial.

Un accidente fatal en la vía El Líbano - San Alberto deja cuatro víctimas de una misma familia en Cesar - crédito Redes sociales/X

Testigos que circulaban por la zona realizaron llamadas de auxilio tras el siniestro, permitiendo que las autoridades llegaran rápidamente al sitio; sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos debido a la gravedad del impacto.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Tránsito y Transporte, la familia se desplazaba en una camioneta Toyota cuando ocurrió el choque y posterior caída desde el puente.

A pesar de la rápida respuesta de las ambulancias y personal de socorro, nada pudo hacerse por los ocupantes del vehículo.

Las autoridades continúan investigando los factores que llevaron a que el conductor perdiera el dominio de la camioneta, enfocándose en esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinando si existieron fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros elementos que intervinieron en el desenlace fatal.

Las víctimas del accidente en Cesar fueron identificadas como Asdrúbal Peñaranda Padilla, Mileidy Johanna Vera Madariaga, Yenny Carolina Peñaranda Vera y Brayan Duván Olarte Lizarazo - crédito Redes sociales/X

Dos muertos y más de cinco heridos en accidente de microbús de pasajeros en La Guajira

La tragedia en la carretera entre Riohacha y Paraguachón dejó como saldo la muerte de dos personas calcinadas y al menos seis heridos, confirmaron las autoridades tras el incendio de un microbús en el sector de Aremasain, jurisdicción del municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira.

Los equipos de emergencia, alertados por conductores y peatones que circulaban por la zona, llegaron minutos después del accidente y encontraron la escena dominada por las llamas y la desesperación de los sobrevivientes.

La información oficial indica que el vehículo transportaba a miembros de la comunidad wayúu cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control y el microbús volcó fuera de la carretera.

El siniestro ocurrió específicamente en el kilómetro 24 de la vía, área rural donde las condiciones del camino son frecuentemente señaladas como riesgosas. Tras el volcamiento lateral, el vehículo se incendió de manera inmediata, impidiendo que algunos pasajeros pudieran escapar.

El accidente de microbús en la vía Riohacha-Paraguachón dejó dos víctimas mortales y varios heridos en La Guajira - crédito Captura de video

Mientras las llamas envolvían el microbús, ciertos ocupantes lograron salir a tiempo, según el reporte preliminar de las autoridades. “Seis pasajeros recibieron atención prehospitalaria y traslado urgente a Riohacha por parte de los organismos de socorro”, detallaron los voceros oficiales. Hasta el momento, ni los heridos ni las víctimas mortales han sido identificados públicamente.

La policía departamental informó que, entre las hipótesis que se manejan, se encuentra el exceso de velocidad como posible causa del accidente, aunque no se descartan fallas mecánicas o el estado de la vía como factores contribuyentes.

Autoridades locales permanecieron en el sitio para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este incidente.

El caso se suma a una serie de accidentes recientes en la región, donde el transporte público y las condiciones viales representan desafíos constantes para la seguridad de los pasajeros. Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución y al cumplimiento de las normas de tránsito, mientras avanzan las labores de identificación y acompañamiento a los familiares de las víctimas.