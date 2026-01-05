Colombia

Con carta dirigida a Petro y expresidentes, Sergio Fajardo solicitó unidad nacional ante tensiones entre Colombia y EE. UU.

La misiva del candidato presidencial busca que líderes del país dejen de lado sus disparidades políticas para salvaguardar la soberanía y enfrentar conjuntamente el complejo escenario internacional actual

Sergio Fajardo, candidato a la presidencial, difundió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque en la que solicita una convocatoria urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

La petición surge tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que no descartó una intervención militar en Colombia y calificó a Petro como “enfermo” y responsable de “fábricas de cocaína”. Fajardo consideró que las palabras de Trump constituyen “una amenaza de transgredir nuestra integridad territorial”, según expuso en su carta pública.

La iniciativa del exalcalde de Medellín fue difundida ampliamente en su cuenta de X, en la que expresó: “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia. Frente a la incertidumbre regional, el respeto por la institución presidencial, la protección de la soberanía nacional, le pido al presidente de Colombia y a los expresidentes honrar su compromiso constitucional y unirse en la Comisión de Relaciones Exteriores. Menos egos, más prudencia y diplomacia profesional”.

De acuerdo con el documento, la unidad nacional y la defensa de la soberanía deben estar por encima de los desacuerdos políticos, en especial en coyunturas críticas para la política exterior.

En su comunicación, Fajardo reconoció la existencia de “profundos desacuerdos” entre las distintas fuerzas políticas, pero enfatizó que estos no deben interferir cuando está en juego “la soberanía nacional y la protección de los intereses del Estado colombiano”.

Solicitó a Petro convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, prevista en el artículo 225 de la Constitución, y pidió a los expresidentes asistir como un gesto de responsabilidad institucional.

La carta subraya que la política exterior debe guiarse por la Constitución, la cual establece que las relaciones internacionales se fundamentan en “la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional aceptado por Colombia”.

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores está integrada por expresidentes y asesora al mandatario actual en temas de política internacional, lo que refuerza la importancia de la convocatoria planteada por Fajardo.

El aspirante presidencial rechazó “categóricamente cualquier tipo de injerencia externa”, señalando que corresponde a los colombianos resolver sus problemas “en democracia”. En palabras de Fajardo, “la unidad nacional no es una opción: es una obligación patriótica en momentos de crisis”.

La carta de Fajardo se publica en un contexto de alta tensión regional tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. El aspirante calificó como “un alivio” la caída del líder venezolano, al que señaló por haber provocado la migración de más de 9 millones de personas y por facilitar el avance de grupos armados en la frontera.

Sin embargo, advirtió que la situación genera incertidumbre en Colombia respecto a seguridad, migración y relaciones exteriores, desafíos que a su juicio deben atenderse con “diplomacia profesional y no de micrófono”, evitando decisiones aisladas.

Simultáneamente, las declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención militar en Colombia acentuaron la preocupación de diversos sectores políticos. Fajardo subrayó que “ningún país tiene derecho a entrar a participar en decisiones de índole democrática en Colombia”, recordando el respeto a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la necesidad de preservar la autonomía nacional.

El candidato insistió en que el Estado “debe hablar con una sola voz” y que la experiencia de los expresidentes es clave para afrontar la coyuntura internacional. “Lo que está en juego no es el éxito de un gobierno, sino la estabilidad de la Nación”, advierte la misiva.

