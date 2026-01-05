Colombia mantiene máxima vigilancia conjunta en pasos fronterizos, según el comandante de las Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia refuerzan el monitoreo conjunto en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, fortaleciendo la seguridad regional - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que las autoridades colombianas mantienen un monitoreo conjunto y continuo en la frontera con Venezuela, en el desarrollo del denominado Plan Frontera, tras la reciente captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano.

A través de un comunicado emitido en la red social X, López Barreto detalló que desde la capital colombiana se sostiene una coordinación permanente con las unidades militares y la Policía Nacional desplegadas en los principales puntos fronterizos, con el objetivo de garantizar la seguridad y responder a cualquier contingencia derivada del contexto regional.

“Desde Bogotá hemos mantenido, de manera permanente, conjunta y coordinada el monitoreo y la comunicación directa con nuestras unidades y la Policía Nacional desplegadas en el marco del Plan Frontera, para consolidar un dispositivo de seguridad sólido y coordinado”, afirmó el alto oficial.

El Plan Frontera garantiza una coordinación permanente entre unidades militares y Policía Nacional para enfrentar eventuales contingencias en los principales pasos fronterizos - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Según el comandante, las prioridades incluyen la colaboración armónica con entidades del Estado a todos los niveles, el seguimiento de las capacidades en dominios terrestre, naval, aéreo, marítimo y de ciberespacio, así como el apoyo humanitario a la población vulnerable y la articulación con Migración Colombia y la Cancillería para vigilar los pasos legales e irregulares.

Normalidad en los pasos fronterizos tras reapertura de Paraguachón

De acuerdo con los reportes de Migración Colombia, la frontera colombo-venezolana cerró el fin de semana con una situación de normalidad en todos los Puestos de Control Migratorio Terrestre, tras la reapertura del paso en Paraguachón (La Guajira) por parte de las autoridades venezolanas.

El restablecimiento de la circulación en ese punto, que conecta la ciudad de Maicao con el estado Zulia, ocurrió el domingo 4 de enero y fue confirmado públicamente por las autoridades migratorias colombianas.

Desde entonces, el tránsito se mantiene fluido y dentro de parámetros habituales en los demás pasos oficiales, especialmente en los puentes de Norte de Santander.

Migración Colombia reporta normalidad en los pasos fronterizos, especialmente en Paraguachón y puentes de Norte de Santander, tras la reapertura por autoridades venezolanas - crédito Colprensa

Durante la madrugada del sábado 3 de enero, las autoridades venezolanas decretaron un cierre preventivo del puesto de Paraguachón, lo que tuvo un impacto inmediato sobre la movilidad y la actividad comercial en la franja limítrofe.

No obstante, el restablecimiento del paso y la operación continua de los controles mitigaron el riesgo de congestión y presiones humanitarias en la zona.

Puestos de mando, despliegue de tropas y alerta hospitalaria

En respuesta a la coyuntura, el Gobierno colombiano mantiene activos cinco Puestos de Mando Unificado (PMU) en ubicaciones estratégicas: Maicao (La Guajira), Valledupar (Cesar), Cúcuta (Norte de Santander), Arauca (Arauca) y Puerto Carreño (Vichada).

El dispositivo nacional abarca el despliegue de 30.000 uniformados, incluyendo 11.000 efectivos en el área del Catatumbo, con capacidades para operaciones de vigilancia aérea, fluvial, marítima y terrestre, junto con tecnología de drones y antidrones.

El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la vigilancia se extiende a los departamentos mencionados, donde también se reforzaron las acciones de inteligencia y presencia militar en zonas sensibles. El esquema contempla la articulación con entidades locales y nacionales, así como con organismos internacionales encargados de la gestión migratoria y humanitaria.

Cinco Puestos de Mando Unificado activos en Maicao, Valledupar, Cúcuta, Arauca y Puerto Carreño refuerzan la respuesta estratégica frente a posibles emergencias en la frontera - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Como parte del dispositivo de prevención, la Presidencia de la República decretó la Alerta Amarilla para la red hospitalaria en los municipios fronterizos.

Esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles contingencias, con el despliegue de 494 equipos básicos en 27 municipios de siete departamentos limítrofes. Según la directriz presidencial, la atención médica debe estar garantizada para nacionales y migrantes, bajo los protocolos vigentes.

El comandante general de las Fuerzas Militares reiteró el compromiso institucional con la protección de la soberanía y la integridad territorial, y destacó que la prioridad es “cuidar la vida y la tranquilidad de los colombianos”, en medio de la coyuntura generada por la captura del dictador venezolano.